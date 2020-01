Adam Małysz opiekunem kampanii Milka. Firma kontynuuje wspieranie sportów zimowych

skocznia narciarska, zima, sport, fot. guidokamm, pixabay

Adam Małysz został opiekunem inicjatywy „Milka. Sercem z Młodymi Skoczkami”. Celem kampanii jest wspieranie przyszłych mistrzów na początku ich wymagającej drogi na szczyt. Program jest elementem długofalowego programu „Milka. Sercem z Naszymi”, w ramach której marka kontynuuje m.in. nawiązaną w ubiegłym roku współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim oraz sponsoring Kadry A. Na świecie działalność marki Milka związana jest ze sportami zimowymi od blisko 25 lat.

Milka, której korzenie sięgają alpejskich stoków, od niemal 25 lat wspiera sporty zimowe na świecie. W 1995 roku marka po raz pierwszy została sponsorem sportów zimowych, pojawiając się z fioletową krową Lilą na stoku w Lienz w Austrii. Od tego momentu towarzyszy sportowcom podczas setek zawodów Pucharu Świata czy Mistrzostw Świata.

W świat skoków narciarskich Milka wkroczyła jako sponsor Martina Schmitt’a – partnerstwo to zaczęło się podczas Pucharu Świata FIS w 1999 roku i trwało przeszło 17 lat. Ponadto, Milka była także dwukrotnie głównym sponsorem prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. Od 2014 do 2017 roku ambasadorem marki w skokach narciarskich był Andreas Wellinger.

W ubiegłym sezonie Milka nawiązała po raz pierwszy partnerstwo z Polskim Związkiem Narciarskim, stając się tym samym oficjalnym sponsorem Polskiej Kadry Narodowej oraz udzielając wsparcia młodym skoczkom.

Wsparcie młodych skoczków

Zespół marki Milka wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest udzielanie wsparcia, które realnie przyczyni się do rozwoju skoków narciarskich w Polsce. Stąd też decyzja o kompleksowym sponsoringu, nie tylko dorosłej kadry, ale również młodych talentów. W wyniku ubiegłorocznych rozmów z PZN, Milka przekazała młodym skoczkom kaski, zapewniła im dostęp do profesjonalnych sesji fizjoterapeutycznych oraz sfinansowała szkolenia dla ich trenerów. W tym roku, długofalowy projekt wsparcia przyszłych mistrzów, będzie kontynuowany pod nazwą „Milka. Sercem z Młodymi Skoczkami”. Bieżące potrzeby marka będzie konsultować z Adamem Małyszem, który został oficjalnym opiekunem programu.

- Nie mogliśmy wyobrazić sobie lepszego opiekuna projektu „Milka. Sercem z Młodymi Skoczkami” niż Adam Małysz. Dla przyszłych sportowców jest on prawdziwym wzorem i inspiracją. Dla zespołu marki Milka – nieocenionym wsparciem w określeniu potrzeb przyszłych mistrzów – komentuje Krzysztof Dłużniewski, brand manager Milka.

Adam Małysz od dawna zwraca uwagę na fakt, że wsparcie potrzebne jest już na samym początku drogi skoczków.

- Cieszę się, że Milka nie koncentruje się jedynie na mistrzach, ale konsekwentnie inwestuje również w ich przyszłych następców. Eliminowanie braków sprzętowych, czy szkolenia dla trenerów, to działania, które z pewnością przyniosą efekty w przyszłości – mówił Małysz.

Co na to młodzi zawodnicy?

Entuzjazm odczuwają także przyszli następcy Adama Małysza, z których wielu podkreśla, że to on zainspirował ich do skakania.

- Kiedy powiedziałem rodzicom, że chcę skakać, byli zdziwieni, ale też cieszyli się. Tak samo jak ja oglądali skoki w telewizji – w Polsce trwała Małyszomania – wspominał swoje początki 16-letni Jan Rzadkosz z klubu TS Wisła Zakopane podczas szkoleń organizowanych przez markę Milka w Szczyrku.

Działania w ramach kampanii

Kampania pod hasłem „Milka. Sercem z Naszymi” wystartowała wraz z rozpoczęciem sezonu skoków narciarskich 2019/2020, cieszy się silnym wsparciem 360 stopni. Materiały z wizerunkiem polskiej Kadry A można zobaczyć w telewizji, digitalu oraz w punktach sprzedaży w całej Polsce. Ponadto od stycznia wystartują liczne konkursy konsumenckie oraz loteria.

Za operacyjne zarządzanie kampanią oraz działania eventowe odpowiada agencja event-factory, za kreacje kampanii – agencja Carla Zuri, produkcję spotu – dom produkcyjny Truskavka. Strategią i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshire. Z kolei za obsługę loterii oraz przygotowanie materiałów graficznych odpowiada IQ Marketing. Działania PR prowadzi agencja Big Picture.