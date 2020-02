Atak na Twittera. Wykorzystano interfejs API

social media, aplikacje, fot. PhotoMix-Company

W ostatnim czasie w serwisie Twitter wykryto atak, który miał na celu wykradnięcie numerów telefonów użytkowników i dopasowanie ich do nazw użytkowników. Atakujący postanowili wykorzystać działający w serwisie interfejs API (Application Programming Interface). Twitter posiada funkcję, dzięki której nowi użytkownicy dołączający do tej społeczności mogą znajdować znajomych przy wykorzystaniu ich numeru telefonu. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy wskazany numer został powiązany z danym kontem na Twitterze.

Interfejs API celem hakerów

Na atak narażonych było około 17 milionów kont na Twitterze. Osoby, które nie powiązały swojego numeru telefonu z kontem lub wyłączyły tę funkcję mogą spać spokojnie, gdyż nie były narażone na działania ze strony cyberprzestępców.

Twitter poradził sobie z atakiem, więc użytkownicy nie muszą podejmować dodatkowych kroków w celu zabezpieczenia swoich danych. Zajął się również interfejsem API, który nie będzie dłużej wykorzystywany do procesu wiązania numeru telefonu z kontem w serwisie. - Gdy funkcja używana jest zgodnie z przeznaczeniem, znacząco ułatwia nowym użytkownikom kontakt ze znajomymi, których bez problemu wyszukają, wyjaśnia ekspert ds. bezpieczeństwa pracujący dla Twittera.

- Interfejs API używany jest praktycznie w każdej branży, czy to z sektora e-commerce, rozrywki czy telekomunikacyjnego. Daje on wiele możliwości, jest w stanie zgromadzić ogromną ilość danych. Nie jest więc zaskoczeniem, że właśnie interfejs Application Programming Interface jest najczęstszym celem podczas ataków cybernetycznych - mówi Mariusz Politowicz, ekspert ds. bezpieczeństwa w Bitdefender.

Atak zlecony przez organizację rządową?

Nawet tak wielkie media społecznościowe jak Twitter nie są bezpieczne. Grupa hakerów, posiadająca dużą liczbę istniejących już kont na Twitterze, wykorzystywała tę funkcję w celu dopasowania nazwy użytkownika do numeru telefonu. Mimo, że ataki nie pochodziły z jednego miejsca, to podejrzane czynności były powiązane z IP w Iranie, Izraelu czy Malezji. Nie wykluczone, że atak cyberprzestępczy na społeczność Twittera został zlecony przez organizację państwową. Naturalną kolejnością rzeczy było zablokowanie wszystkich kont powiązanych z tą operacją.