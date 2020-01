Bank Millennium umożliwia dostęp do kont z innych banków w ramach jednej bankowości elektronicznej

Bank Millennium wprowadził usługę dającą możliwość dodawania kont różnych banków do swojej bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze Finanse 360° pierwsza grupa klientów może sprawdzić w aplikacji mobilnej Banku Millennium i serwisie internetowym Millenet stan konta oraz historię transakcji swoich rachunków w aż sześciu innych bankach.

W ramach usługi Finanse 360°, po zakończeniu procesu dodawania rachunku z innego banku, klient widzi stan konta, a także ma możliwość sprawdzenia historii transakcji na dodanym rachunku. Przeszukiwanie historii możliwe jest po słowach kluczowych w wybranym okresie, po określonej kwocie oraz po określonym typie transakcji. Klient może też zarządzać zgodami na dostęp do informacji z innych banków.

- Dyrektywa PSDII otworzyła możliwość wprowadzenia niespotykanych dotychczas na rynku usług. Chcemy wykorzystać jej potencjał. Dzięki usłudze Finanse 360° klienci zyskują pełniejszy obraz swoich finansów i większą wygodę w zarządzaniu środkami zdeponowanymi w różnych bankach. Informacje dostępne są w jednym miejscu i nie ma potrzeby pamiętania dodatkowych loginów i haseł. To dopiero pierwsze z rozwiązań, jakie planujemy udostępniać w ramach usługi. Widzimy bardzo wiele możliwości zastosowania dostępu do informacji o rachunkach w celu zapewnienia jak najbardziej interesujących dla klientów rozwiązań. Mogą służyć do weryfikacji tożsamości potencjalnego klienta czy oceny zdolności kredytowej. Dzięki dyrektywie możliwe też będzie udostępnienie takich usług, jak np. inicjowanie przelewów z kont w innych bankach – mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.