Bank Pekao prezentuje nową kampanię z polskim szybownikiem w roli głównej

szybowiec, niebo, krajobraz, fot. pgottschalk, pixabay

Bank Pekao rozpoczyna 2020 rok prezentacją oferty promocyjnej oraz kampanii „Bierz Życie za rogi”. Bierze w niej udział wybitny polski szybownik Sebastian Kawa. Nowa promocja daje klientom banku 3 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym oraz 200 zł za otwarcie konta osobistego na selfie.

Bohaterem kampanii „Bierz życie za rogi” jest Sebastian Kawa - najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii. W jego dorobku znajdują się aż 32 medale z najważniejszych imprez szybowniczych na świecie. Pilot 15-krotnie sięgał po najcenniejszy medal dla każdego szybownika – złoto mistrzostw świata. Od wielu lat jest w czołówce światowego rankingu pilotów szybowcowych. Kawa jest także pierwszym człowiekiem, który przeleciał szybowcem nad Himalajami oraz nad Elbrusem - najwyższym szczytem Kaukazu.

Nowa promocja

Oprócz kampanii bank przygotował nową promocję. Od stycznia klienci, którzy zdecydują się na otwarcie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium Banku online - za pomocą selfie - mogą liczyć na 200 zł premii. Wystarczy ściągnąć aplikację PeoPay na smartfona i założyć rachunek w ten innowacyjny sposób - bez konieczności przychodzenia do oddziału. Natomiast ci, którzy zdecydują się na założenie rachunku w placówce, otrzymają 100 zł. Jednocześnie, na selfie i w oddziałach, klienci mogą otworzyć konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku na 4 miesiące do 30 tys. zł. wraz z Kontem Przekorzystnym oraz do 100 tys. zł. z Kontem Świat Premium. Oferta dostępna jest dla nowych klientów oraz dla istniejących, nieposiadających konta osobistego lub mających nieaktywny rachunek w Pekao. Z promocji Banku Pekao można skorzystać do końca marca 2020 r.

- Po zeszłorocznej prezentacji karty rewolucyjnej, która przy płaceniu za granicą daje gwarancje niskich kursów i przyczyniła się do najlepszego kwartału pod względem sprzedaży kont w historii banku, przyszedł czas na ofertę dla oszczędzających. Inspirują nas ludzie, którzy stawiają sobie ambitne cele i „sięgają wyżej”. Taki też jest kolejny bohater naszej nowej kampanii, Sebastian Kawa, który od wielu lat jest w czołówce światowego rankingu pilotów szybowcowych – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.

Wzrost kwoty oszczędności Polaków mimo spadku udziału lokat

Propozycja banku jest odpowiedzią na zmieniające się trendy w sposobie oszczędzania. W Polsce w ostatnich dwóch latach obserwujemy dynamiczny przyrost oszczędności gospodarstw domowych – ok. 10 proc. r/r. Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym nie odnotowano w naszym kraju wzrostu salda lokat terminowych. Mieliśmy za to do czynienia z dynamicznym, ponad 12 proc. przyrostem na rachunkach, w tym na kontach oszczędnościowych, które dają elastyczny dostęp do środków w każdej chwili bez utraty odsetek. Tę przewagę kont oszczędnościowych nad lokatami doceniają klienci, dlatego Bank Pekao postawił na rozwój kont oszczędnościowych.

Konto Oszczędnościowe Banku Pekao w nowej ofercie jest nie tylko jednym z najwyżej oprocentowanych na rynku (3 proc. w skali roku), ale także pozwala na bardzo rzadko spotykaną możliwość dokonywania z niego niegraniczonej liczby przelewów bez ponoszenia kosztów. Bezpłatne przelewy z konta oszczędnościowego bez limitu można zrealizować w bankowości mobilnej PeoPay.