Barbie Shero 2020. Marka uhonorowała wybitne kobiety

Marka Barbie prezentując wzorce do naśladowania spośród utytułowanych sportsmenek uhonorowała wybitne kobiety. Wyróżnienie Barbie Shero 2020 otrzymały m.in. Dina Asher-Smith, najszybsza brytyjska biegaczka i Olga Kharlan, ukraińska szablistka – 5-krotna Mistrzyni Świata. Niedługo poznamy również polską Barbie Shero 2020. Jej nazwisko zostanie ogłoszone 26 marca 2020 roku.

Tuż przed Międzynarodowym Dniem Kobiet Barbie – marka najbardziej różnorodnych lalek na świecie – ogłasza nazwiska kobiet, które dzięki wytrwałości, determinacji i konsekwencji w osiąganiu życiowych i sportowych celów, inspirują dziewczynki na całym świecie. Przyznanie wyróżnień Barbie Shero to jeden z elementów projektu zapobiegania zjawisku Dream Gap, czyli troski o dziewczęce marzenia. Zidentyfikowany przez światowe instytucje Dream Gap dotyczy uprzedzeń i nierówności związanych z płcią, które wśród dziewczynek w wieku około 5 lat prowadzą do utraty pewności siebie i wiary we własne możliwości. W odróżnieniu od chłopców, dziewczynki tracą przekonanie, że w przyszłości, jako dorosłe kobiety będą mogły zostać kim zechcą i zrealizują swoje marzenia oraz cele.

Bohaterki w świecie sportu

Barbie Shero to światowy projekt firmy Mattel. Jego celem jest wyróżnienie kobiet - osobowości, wzorów do naśladowania, które inspirują dziewczynki do rozwijania swojego potencjału, rozbudzają aspiracje i motywują do poszukiwania własnych dróg oraz sposobów osiągania sukcesu i realizacji marzeń.

Barbie Shero 2020 to kobiety, które dzięki konsekwencji, uporowi i ciężkiej pracy osiągnęły sukcesy w swoich dyscyplinach i wciąż są zmotywowane do sięgania po więcej. Każda Barbie Shero jako wyróżnienie otrzyma lalkę Barbie przygotowaną na jej podobieństwo.

Edycja Barbie Shero 2020 przedstawia następujące postaci ze świata sportu:

Dina Asher-Smith (Wielka Brytania) - Mistrzyni Świata i brązowa medalistka olimpijska, specjalizująca się w biegach sprinterskich

Sümeyye Boyacı (Turcja) - paraolimpijka, Mistrzyni Świata w pływaniu

Teresa Bonvalot (Portugalia) - Mistrzyni Europy juniorów w surfingu

Amandine Henry (Francja) - kapitan francuskiej reprezentacji piłki nożnej

Olga Kharlan (Ukraina) - szablistka, 5-krotna mistrzyni świata

Anat Lelior (Izrael) - 19-letnia surferka

Malaika Mihambo (Niemcy) - Mistrzyni Świata w skoku w dal

Airinė Palšytė (Litwa) - Mistrzyni Europy w skoku wzwyż

Polska Barbie Shero 2020

Firma zapowiedziała również pokazanie polskiej Barbie Shero 2020. Jej nazwisko zostanie ogłoszone 26 marca 2020 roku.

Inne inicjatywy

Marka Barbie podejmuje inicjatywy, które udowadniają, że niemożliwe nie istnieje, że warto mieć marzenia i śmiało je realizować. Obok Barbie Shero, wśród projektów skierowanych do najmłodszych, jest ogólnopolski program i konkurs edukacyjny MOGĘ BYĆ, który zachęca do poszukiwania autorytetów i wzorów wśród kobiet – znanych z historii oraz tych żyjących współcześnie. Globalnie Barbie współpracuje również z GoFundMe. W 2019 roku za pośrednictwem platformy marka przekazała ponad 250 000 USD na wybrane organizacje non-profit, które wspierają dziewczynki na całym świecie.