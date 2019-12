Blik podczas Black Friday i Cyber Monday. Oto najnowsze dane dotyczące wartości i liczby transakcji

kobieta, smartfon, sms, fot. nastya_gepp, pixabay

Podczas 4 dni obejmujących dwa marketingowe wydarzenia – Black Friday i Cyber Monday użytkownicy zapłacili BLIKIEM blisko 4 miliony razy, wartość transakcji wyniosła w tym czasie blisko 600 milionów złotych. Analiza danych pokazuje, że polski ecommerce wciąż nie wykorzystuje potencjału marketingowego Cyber Poniedziałku, koncentrując swoje działania promocyjne głównie na Czarnym Piątku. Z badania wynika również, że coraz większe znaczenie w polskim ecommerce ma także chiński Dzień Singla, przypadający na 11 listopada.

BLIK Friday

Podczas tegorocznego Black Friday padł rekord transakcji Blikiem – było ich łącznie 1,2 miliona, z czego 1 milion zrealizowane w ecommerce. To dwukrotnie więcej niż średnia dzienna liczba transakcji odnotowywana w trzecim kwartale tego roku, która wynosi 615 tysięcy. Tego dnia użytkownicy zrobili zakupy za 211 milionów zł, z czego blisko 150 mln przypadło na zakupy w sieci.

– Piątki są zwykle najmniej intensywnym dniem roboczym pod względem liczby transakcji realizowanych Blikiem, ich udział tego dnia we wszystkich dniach tygodnia wynosi 13,6 proc. Tak więc siła marketingowa Black Friday skłoniła konsumentów do znacznie intensywniejszych zakupów w ten konkretny dzień. Jednak analizując dane widzimy, że kolejne trzy dni również były zakupowo bardzo intensywne. W sobotę odnotowaliśmy prawie 800, a w niedzielę blisko 900 tys. transakcji – czyli również powyżej średniej – mówi Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

Z roku na rok potencjał marketingowy Black Friday w Polsce rośnie. Liczba transakcji BLIKIEM jest w tym roku większa o 125 proc., a ich wartość o 138 proc. Warto także pamiętać, że specjalne promocje u większości sprzedawców startują już kilka dni wcześniej, a w skrajnych przypadkach zmieniają się w całe „Black Weeks”.

Cyber Monday rozczarowaniem?

Dla sprzedawców ecommerce nieco rozczarowujące mogą być natomiast dane dotyczące aktywności zakupowej w Cyber Monday – czyli dzień, w którym tradycyjnie na zachodzie to właśnie sklepy internetowe ruszają do promocyjnej ofensywy. W tym roku użytkownicy zapłacili Blikiem w ten dzień w sieci 869 tys. razy i kupili produkty o wartości 106 milionów złotych – o blisko 40 mln mniej niż w Black Friday. W porównaniu rok do roku widać jednak znaczne wzrosty – w liczbie transakcji o 150 proc., a w ich wartości aż o 183 proc.

– Sprzedawcy, dla których głównym kanałem dystrybucji jest internet, jeszcze nie wykorzystują naszym zdaniem potencjału Cyber Poniedziałku, koncentrując się na Czarnym Piątku. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas muszą konkurować nie tylko między sobą, ale także ze sklepami stacjonarnymi. Z naszych obserwacji wynika, że nie ma zbyt wielu ofert specjalnych przygotowywanych wyłącznie na poniedziałek. Tymczasem, porównując dane rok do roku widać, że konsumenci polubili te dni marketingowego święta i bardzo zwracają na nie uwagę – mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR w Polskim Standardzie Płatności, operatorze systemu Blik.

Dzień Singla w Polsce

Eksperci Blika wskazują także na coraz większą popularność w polskim ecommerce, jaką cieszy się chińskie święto zakupowe, czyli przypadający na 11 listopada Dzień Singla. Zapoczątkowany przez platformę Aliexpress dzień specjalnych okazji jest coraz intensywniej wykorzystywany przez inne podmioty. W tym roku podczas Dnia Singla użytkownicy Blika zrealizowali w sieci 973 tys. transakcji, z czego jedna trzecia przypadała właśnie na platformę Aliexpress. Łączna wartość zakupów wyniosła tego dnia ponad 95 milionów zł. Rok do roku liczba i wartość transakcji wzrosły trzykrotnie. Porównanie danych pokazuje, że Dzień Singla cieszy się wśród kupujących podobnym zainteresowaniem jak Black Friday i Cyber Monday, a warto zauważyć, że jest o wile mniej nagłaśniany marketingowo.

