Chatbot rekrutacyjny wesprze bank w pozyskaniu nowych pracowników

Santander Consumer Bank – bank od kredytów, nawiązał współpracę z polską spółką Emplocity. Dzięki temu w procesie rekrutacji pracowników banku wesprze chatbot rekrutacyjny – Emplobot. Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego – dzięki temu chatbot umie odpowiadać na pytania kandydatów równie precyzyjnie, co człowiek. Emplobot potrafi zaangażować się w rozmowę i zapytać o kluczowe informacje. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom będącym w stanie przetwarzać język naturalny (NLP – Natural Language Processing).

Kandydaci zainteresowani pracą w Santander Consumer Banku mogą rozpocząć rozmowę z botem z komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego, o każdej porze. Co ważne, potencjalny pracownik może przerwać konwersację z Emplobotem i powrócić do niej w wybranym momencie. Chatbot, po rozmowie z kandydatem, tworzy jego wirtualny profil. Następnie dopasowuje go do konkretnej rekrutacji prowadzonej aktualnie w banku. Jeśli kandydat pomyślnie przejdzie ten proces, zostanie zaproszony na spotkanie w siedzibie banku – również za pośrednictwem bota.

- Już teraz zauważamy pierwsze korzyści z wprowadzenia chatbota od Emplocity. Po pierwsze, oszczędzamy czas już na etapie preselekcji kandydatów. W jednym momencie Emplobot może rozmawiać z ogromną liczbą osób. Do naszych rekruterów trafiają najlepsi kandydaci, którym możemy poświęcić więcej czasu i dokładniej przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną – mówi Anna Dowhań-Kin, dyrektor ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników w Santander Consumer Banku.

Wersja Emplobota wdrożona w Santander Consumer Banku zawiera najnowsze funkcjonalności udostępnione niedawno przez twórców rozwiązania. Według Krzysztofa Sobczaka z Emplocity platforma, z której korzysta Santander Consumer Bank nie tylko dokonuje wstępnej selekcji kandydatów, ale dzięki nowej funkcji “autoinvite”, wysyła również aktywnie zaproszenia do wzięcia udziału w rekrutacji. Dzięki temu Santander Consumer Bank może być jeszcze bliżej potencjalnych kandydatów do swojego zespołu.

Bezpieczeństwo

To wygodne narzędzie zarówno dla przyszłych, jak i obecnych pracowników zapewnia wysokie standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji o kandydatach. Emplobot spełnia wymogi związane z RODO. Dane kandydata pozostają anonimowe do momentu, gdy wyrazi on zainteresowanie spotkaniem z pracownikiem banku.

