Coca-Cola wspiera kobiety w rozwoju zawodowym i osobistym

rozmowa, spotkanie, kobieta, fot. styles66, pixabay

Coca-Cola w ramach programu „5by20” zobowiązała się pomóc pięciu milionom kobiet na całym świecie. W Polsce w ramach inicjatywy przeszkolono ich już ponad 400 tysięcy. Wzięły one udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych w ramach programu „Sukces to JA”, który jest największą inicjatywą wspierającą kobiety na rynku pracy, realizowaną przez polski oddział firmy i Fundację Sukcesu Pisanego Szminką.

Celem programu jest wzmocnienie pozycji kobiet oraz poprawa ich sytuacji ekonomicznej poprzez wsparcie i aktywizację zawodową. Równie ważnym elementem programu jest budowanie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier i stereotypów oraz tworzenie partnerskich relacji. W ten sposób Coca-Cola realizuje w Polsce jeden z najważniejszych programów odpowiedzialności społecznej „5by20”, w którym do 2020 roku zobowiązała się pomóc pięciu milionom kobiet na całym świecie.

– Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, gdyż dzięki naszemu zaangażowaniu do końca 2019 roku wsparliśmy 4,6 miliona kobiet – mówi Lana Popovic, Prezes Coca-Cola na Europę Środkową i Wschodnią.

Różnorodność ma znaczenie

Coca-Cola zwraca uwagę na wyjątkową rolę kobiet we współczesnym świecie i społeczeństwie oraz unikalne wartości, które każda z nich wnosi w życie swoich bliskich, przyjaciół czy miejscu pracy. Jednocześnie to czas, w którym firma wskazuje na ogrom wyzwań, z jakimi kobiety mierzą się na co dzień, próbując godzić ze sobą życie rodzinne i zawodowe. Coca-Cola od początku swojej działalności wspiera kobiety w ich rozwoju, budowaniu pewności siebie, nabywaniu nowych kompetencji i rozwijaniu pasji. Firma tworzy rozwiązania, które adresują współczesne wyzwanie, jakim jest nierówność ekonomiczna i zawodowa między kobietami i mężczyznami.

Fakt, że różnorodność w miejscu pracy ma znaczenie, potwierdzają również twarde dane. Z raportu McKinsey wynika, że firmy zatrudniające i kobiety, i mężczyzn osiągają lepsze przychody - nawet o 15 proc. Różnorodne zespoły są bardziej innowacyjne i pracując razem w 87% podejmują lepsze decyzje biznesowe (Forbes).

– Nierówności między płciami nadal mogą wydawać się przytłaczające, ale wierzę, że każdy leader – mężczyzna czy kobieta – może coś zmienić poprzez małe, ale konkretne działania, podejmowane codziennie - mówi Lana Popovic, Prezes Coca-Cola na Europę Środkową i Wschodnią w Coca-Cola.

Inicjatywa 5by20

W 1934 roku Coca-Cola, jako pierwsza spółka publiczna miała w swoim zarządzie kobietę Pate Evans. Obecnie kobiety stanowią jedną trzecią zarządu firmy i około 47,7% pracowników firmy na całym świecie.

W 2010 roku firma zdecydowała się zainicjować w 60 krajach globalny program „5by20”, którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet na całym świecie – w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pozycją społeczną. W ten sposób firma chce wzmacniać pozycję kobiet w przestrzeni publicznej. Merytoryczne wsparcie adresowane jest do kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszy zawód lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. W ramach ogólnoświatowej inicjatywy zostało przeszkolonych już 4,6 mln kobiet na całym świecie.

Od początku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego na przestrzeni lat dołączały do niego kolejne rynki. Obecnie „5by20” obejmuje 96 krajów.

Ponad 400 tysięcy przeszkolonych Polek

W Polsce Coca-Cola również działa aktywnie, by zmniejszyć bariery stojące na drodze rozwoju kobiet, wspierając program „Sukces to JA”. Realizowany we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, jest kompleksowym programem aktywizacji zawodowej kobiet, który zakłada zapewnienie im wiedzy praktycznej, dotyczącej budowania kariery i rozwoju własnego biznesu, ale też zwiększenie motywacji i pewności siebie.

Kobiety w ramach programu mogą skorzystać zarówno z licznych kursów organizowanych online, jak i warsztatów w swoim mieście, które organizowane są przez 30 lokalnych ambasadorek Programu. To dzięki nim, co miesiąc do grona użytkowniczek programu dołącza kolejne 1000 kobiet.

- Od czterech lat aktywnie działamy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, by zmieniać świat na lepsze, a dziś program Sukces to Ja jest największym globalnie programem realizowanym przez Coca-Cola w ramach działań wspierających kobiety na rynku pracy. Nieustannie rozwijamy program, dodając nowe narzędzia dedykowane kobietom, jak aplikacja MyOla, która towarzyszy im w codziennych wyzwaniach - mówi Anna Solarek, Dyrektor ds. Komunikacji i Kontaktów Zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services.

Rok temu w ramach inicjatywy „Sukces to JA” uruchomiono aplikację MyOla – #JestemTuDlaCiebie. Jest to narzędzie, które ma nieść wsparcie i dać przydatną wiedzę w świadomym budowaniu lepszego życia i większego zadowolenia. Aplikacja jest podzielona na kilka kategorii, które odpowiadają czterem sferom życia kobiety – Ja, Związek, Rodzina i Kariera. Aplikacja zawiera na bieżąco uaktualniane nagrania, rozmowy z psychologami, ekspertami i mentorami, medytacje oraz ćwiczenia oddechowe. Jak mówią twórczynie z Fundacji Sukces Pisany Szminką – MyOla to mobilna przyjaciółka i doradca w jednym. Z aplikacji korzysta już ponad 16 tysięcy użytkowników, zarówno kobiet jak i mężczyzn.