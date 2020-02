Content marketing urośnie w siłę. Jak poprawić skuteczność kampanii?

seo, komputer, wykres, analityk, fot. stocksnap, pixabay

Czasy, kiedy więcej oznaczało lepiej odchodzą powoli w zapomnienie. Według badań przeprowadzonych przez World Media Group, aż 80% marketerów spodziewa się, że liczba kampanii opartych na marketingu treści wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch lat. Skuteczność kampanii contentowych można dziś wesprzeć analizą Big Data.

Działania marketingu treści są bardzo zróżnicowane, natomiast do tych najbardziej popularnych należą: materiały tworzone w ramach bloga firmowego, pliki wideo w YouTube, oficjalne dokumenty, podcasty czy seminaria internetowe. Jednak to nie wszystko - dziś firmy mogą wesprzeć kampanie contentowe analizą Big Data, co poprawia skuteczność kampanii. Do tego przede wszystkim należy zaliczyć: poznanie profili odbiorców i personalizacja przekazu, bieżącą optymalizację kampanii, wykorzystanie danych do kampanii retargetingowych.

- Najważniejszą cechą content marketingu jest to, że są to angażujące i pomocne treści, które niosą korzyść dla odbiorcy. Odpowiednio poprowadzona kampania content marketingowa oprócz osiągnięcia celów wizerunkowych, pozwala marce na zwiększenie efektywności działań performancowych. Dzięki danym jesteśmy w stanie podwyższyć liczbę konwersji oraz obniżyć koszt ich pozyskania - opisuje Sergiusz Lelakowski, Product Manager w Audience Network.

Prognozy dla content marketingu

Według wyników nowych badań realizowanych przez londyńskie World Media Group, w których udział wzięło 269 marketerów z całego świata, najbliższe lata będą należeć do content marketingu. Jak wskazują wyniki ankiety, aż 8 na 10 marketerów (~79%) zapowiada, że chce zwiększyć liczbę tego typu kampanii. Mniej niż jeden na pięciu (~19%) marketerów powiedziało, że wierzy, że kampanie content marketingowe utrzymają się na tym samym poziomie. Zaledwie 2% respondentów oczekuje spadku.

- Marki, które chcą skutecznie walczyć o klienta, muszą zdobyć status lidera opinii i zaufanego eksperta. Jak to zrobić? Oferując wartościowy content. To doskonała szansa na podniesienie wskaźnika konwersji, który określa rentowność inwestycji, oceniając, na jaki efekt może liczyć marka. Solidna strategia marketingowa oparta o marketing treści obejmuje zarówno tworzenie contentu, jak i plan jego wielokanałowej dystrybucji - podpowiada Sergiusz Lelakowski.

Więcej na temat content marketingu przeczytasz w raporcie interaktywnie.com

Kliknij w okładkę powyżej i pobierz darmowy pdf

Człowiek niezastąpiony

Do rozwoju strategii content marketingowej znacznie przyczynił się postęp technologiczny. Dzięki algorytmom SI, marketer może skupić się na tworzeniu angażujących treści, a “brudną robotę” wykona za niego sztuczna inteligencja.

- Chatboty, komunikatory, sprzedaż programowalna - to tylko kilka obszarów, jakimi może zająć się SI. Dzięki takiej pomocy, marketer skupi się np. nad storytellingiem. Żyjemy w epoce, w której dystrybucja treści realizowana jest przez inteligentnie algorytmy, które z tym zadaniem radzą sobie lepiej niż człowiek - zauważa Grzegorz Kosiński, CEO Audience Network.

Dystrybucja treści

Chociaż skuteczność content marketingu jest niepodważalna to, jak przypominają twórcy raportu, nie mniej istotna jest strategia, określająca między innymi sposób dystrybucji tworzonych treści. Gdy nie wiemy kogo, gdzie i kiedy szukamy, przypomina to dziecięcą zabawę w ciuciubabkę. Dlatego również w marketingu treści stosuje się rozwiązania Big Data, które pozytywnie wpływają na rezultaty kampanii contentowych. Wszystko dzięki temu, że marketer dostaje dostęp do wiedzy o zachowaniu internauty. Źródłem tej informacji jest analiza danych o użytkownikach, dzięki której osoba przygotowująca kampanię wie do kogo, powinny te treści trafić. Na tej podstawie można przygotować np. profile lookalike i kampanie retargetingowe, które podniosą efektywność każdej wydanej złotówki.

Opracowanie i realizacja strategii content marketingowej wspartej Big Data to kilkustopniowy proces, który zaczyna się od analizy. Jej celem jest zebranie informacji na temat odbiorcy komunikatu. Pozyskane w ten sposób wnioski posłużą do przygotowania skutecznej, spersonalizowanej kampanii. Następnie materiały contentowe są dystrybuowane wśród określonej wcześniej grupy docelowej, a na podstawie analizy najlepiej konwertujących profili użytkowników, wyszukiwane są profile bliźniacze do których kierowana jest kampania, co ma na celu zwiększenie zasięgu kampanii. Na koniec przygotowywany jest raport z kampanii.

Przykłady stosowania