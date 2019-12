Cyfryzacja firm postępuje. W 2020 roku trendy ulegną wzmocnieniu

Rok 2019 przyniósł istotne zmiany w cyfryzacji biznesu. Wykorzystanie platform cyfrowych opartych na systemie wielokanałowym znacząco zmieniło strategię tworzenia treści w sektorze usług finansowych, ochrony zdrowia, administracji publicznej, handlu elektronicznym i telekomunikacji. Połączenie przetwarzania danych w chmurze i oprogramowania jako usługi (Saas) rodzi wiele pytań, ale mimo to rozwój hybrydowego środowiska biznesowego zyskuje na popularności. W 2020 roku wszystkie te trendy ulegną wzmocnieniu i pojawi się oczekiwanie, że segment B2B zacznie z tych rozwiązań korzystać.

Chociaż pozostaje wiele pytań - na przykład jak będzie działać zarządzanie doświadczeniami klientów w chmurze, jakie zagrożenia i zmiany operacyjne to przyniesie i czy będziemy w stanie poradzić sobie z regulacjami rządowymi lub unijnymi - oprogramowanie jako usługa (SaaS) będzie coraz ważniejszym filarem usług w 2020 roku. Wzrost wyniesie około 18 procent.

- Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, w 2019 roku firmy zaczęły rozwijać wielokanałowe procesy sprzedaży w sposób bardziej świadomy. Zaczęły dostosowywać treść i funkcje poszczególnych kanałów do nawyków klientów. Centralnym elementem zakupów opartych na doświadczeniu są aplikacje mobilne, które zyskują coraz większą popularność. Pomagają zapewnić klientom jeszcze wygodniejszą i szybszą obsługę, wykraczającą poza możliwości sklepów internetowych i tradycyjnych. Jednak oprócz zasady udostępniania w każdej chwili wszystkiego, co jest w sprzedaży, pojawił się nowy sposób myślenia – dostosowanie się do oczekiwań klienta w zależności od kanału, w którym chcemy sprzedawać. Ten sposób myślenia podąża za podróżą klienta, dzięki czemu możemy rozwijać naszą technologię. Aby w ten sposób optymalizować doświadczenie zakupowe, należy dokładniej poznać ścieżki klientów i opracować procedury analityczne, zaprojektować dokładne pomiary i metody identyfikacji - mówi Zsigmond Máriás, specjalista ds. rozwoju oprogramowania do handlu elektronicznego, LogiNet Systems Kft.

W roku 2020 najważniejsza będzie nie automatyzacja, a określenie priorytetów transformacji. Coraz większy nacisk kładzie się na rozwój zarządzania wiedzą w organizacji, co oznacza, że informacje tekstowe lub głosowe pozyskane podczas kontaktu z klientem są kompilowane przez algorytmy i modele biznesowe i przekształcane w użyteczne treści. Matryce treści generowane z ogromnych ilości danych poprawiają trafność procesów decyzyjnych i wspierają rozwój idealnie spersonalizowanych sugestii dla klientów.

- Jednym z głównych trendów w handlu elektronicznym w tym roku ma być rozwój cyfrowych platform sprzedaży B2B. Firmy zdały sobie sprawę, że przedstawiciele partnerów handlowych i ich sprzedawcy, przyzwyczaili się do udogodnień i przejrzystości, które dziś zapewniają sklepy internetowe, strony internetowe i platformy społecznościowe B2C. Wiąże się to ze wzrostem oczekiwań, ponieważ dla uczestników ważne jest teraz wdrażanie e-commerce w sektorze B2B na podobnym poziomie, z równie szeroką gamą narzędzi. W sektorze występuje również nowe zjawisko polegające za wzroście popytu na platformy handlu elektronicznego zamawiane przez dystrybutorów B2B i producentów do wykorzystania przez resellerów oferujących produkty konsumentom i użytkownikom końcowym. Poprzez takie rozwiązania sektor B2B chce przyspieszyć cyfryzację procesów biznesowych, co jest niezbędne do wprowadzania nowych produktów na rynek. Wyzwaniem na nadchodzący okres w tym zakresie jest zapewnienie systemów, które w jak największym stopniu ułatwią partnerom handlowym korzystanie z tych interfejsów i ich utrzymanie - podkreśla Zsigmond Máriás.