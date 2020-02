Domeny .com mogą wkrótce podrożeć

komputer, laptop, kobieta, fot. pexels, pixabay

Najpopularniejsza na świecie domena .com stanie się na całym świecie wyraźnie droższa. Cena za jej utrzymanie wzrośnie o 7 proc. w drugiej połowie 2020 roku i taka sama podwyżka czeka nas także przez 3 kolejne lata. Niestety, jak informuje Domeny.pl, na tym się nie skończy, bo od 2026 ceny zaczną rosnąć dalej. Zdaniem firmy, podwyżka wynika z porozumienia, które jest obecnie finalizowane przez Verisign, globalnego operator domeny .com oraz ICANN, organizację nadzorującą globalny rynek domen.

Ceny domen .com były zamrożone od 2012 roku na mocy postanowienia wydanego przez amerykańską Narodową Administrację Telekomunikacji i Informacji (US National Telecommunications and Information Administration). Decyzja ta została jednak zniesiona pod koniec 2018 roku w porozumieniu między rządem USA i Versign, na mocy którego przedłużono prawo firmy do administrowania domeną .com.

– W tej umowie Versign uzyskał też zgodę na podnoszenie cen za utrzymanie domeny .com o maksymalnie 7 proc. każdego roku przez cztery kolejne lata, a potem przychodzi dwuletni okres zamrożenia cen. Okres podwyżek rozpoczyna się w 2020 roku i potrwa do 2023 roku. Do 2025 ceny zostaną zamrożone, ale od 2027 przez cztery lata znowu będą rosły o 7 proc. każdego roku. I tak dalej. Wdrożenie tego mechanizmu wymagało zgody ICANN, co praktycznie już się stało – mówi Elżbieta Kornaś, Brand Manager serwisu Domeny.pl.

ICANN już w czerwcu minionego roku wyraził zgodę na zniesienie ograniczenia cen dla domen najwyższego poziomu (gTLD), w tym m.in. .org czy .com, motywując to zaostrzającą się konkurencją dla tego typu domen ze strony tzw. domen z nietypowymi rozszerzeniami (new gTLD). Zgoda na podwyżki cen domeny .com jest zatem naturalną konsekwencją wcześniejszej decyzji.

– Smaczku temu nadaje jednak fakt, że za oficjalną zgodę ICANN na wdrożenie mechanizmu podwyżek wynegocjowanego między rządem USA i Verisign, organizacja otrzyma od operatora 20 milionów dolarów, płatne 4 miliony przez kolejne 5 lat. Ma to być formą wsparcia inicjatyw podejmowanych przez ICANN. Dla Verisgn to kropla w morzu korzyści, jakie osiągnie dzięki uwolnieniu cen na domenę .com – mówi Elżbieta Kornaś.

Versign w minionym roku miał 1.232 miliardów dolarów przychodu, a w tym roku szacuje, że jego przychody wzrosną do poziomu od 1.250 do 1.265 miliardów dolarów. Szacunki te nie uwzględniają wzrostu cen za utrzymanie domen .com.

Według danych Domeny.pl, obecnie w internecie jest zarejestrowanych ponad 146 milionów domen z rozszerzeniem .com, co czyni ją najpopularniejszą domeną najwyższego poziomu na świecie. Na kolejnych miejscach są: