Drogowe ABC. Ruszyła kampania edukacyjna PCK i Circle K

Drogowe ABC, kampania edukacyjna, fot. Circle K, PCK

Z początkiem marca w przedszkolach w całej Polsce rozpoczęła się II edycja programu edukacyjnego „Drogowe ABC”, organizowanego przez firmę Circle K Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Celem inicjatywy, która dotrze do dzieci w wieku 3-6 lat jest budowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pierwszej edycji programu udział wzięło 25 tysięcy dzieci.

Celem kampanii „Drogowe ABC” jest wzmacnianie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez połączenie nauki i zabawy najmłodsi zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Maluchy biorące udział w programie otrzymują zeszyty edukacyjne oraz odblaskową naklejkę z bohaterem programu – misiem Cyrylem. W ramach inicjatywy we współpracy z metodykami przygotowano również gotowe scenariusze lekcji wspomagające pracę nauczycieli.

Statystyki

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą być już świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby programu , ponad 80% dzieci w drodze do przedszkola lub szkoły przechodzi przez przejście bez sygnalizacji świetlnej, 68% przemieszcza się przed świtem lub po zmroku, a ponad 65% dzieci musi zejść na jezdnię ze względu na brak chodnika lub utrudnienia dla pieszych. To alarmujące dane, dlatego tak ważne jest by zacząć budowanie świadomości i wzmacnianie prawidłowych postaw wśród dzieci już od najmłodszych lat.

– Edukacja najmłodszych to jedno z głównych zadań, jakie realizuje Polski Czerwony Krzyż. Program „Drogowe ABC” został przygotowany tak, aby w ciekawy sposób przybliżyć dzieciom zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach programu przygotowaliśmy scenariusze lekcji, kolorowanki oraz odblaski dla dzieci. Do drugiej edycji zgłosiło się ponad 350 przedszkoli z całej Polski. Mamy nadzieję, że dzięki „Drogowemu ABC” wykształcimy pokolenie świadomych i odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego – mówi Małgorzata Szukała, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża.

II edycja programu "Drogowe ABC"

W ubiegłym roku, dzięki pierwszej edycji programu „Drogowe ABC” aż 25 tysięcy dzieci z 242 przedszkoli w 12 województwach poznało zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Program w całości finansowany jest ze środków przekazanych przez jego współorganizatora – firmę Circle K Polska.