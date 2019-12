Ekologiczna kampania Lewiatana. Sieć odpowiada na potrzeby Polaków

sklep, zakupy, kobieta, koszyk, fot. kc0uvb, pixabay

Polska Sieć Handlowa Lewiatan wprowadza ekologiczne kartony z certyfikatem FSC, w które można wygodnie spakować zakupy. To kolejny krok sieci w celu ograniczenia odpadów plastikowych. Firma w ten sposób odpowiada na potrzeby Polaków, którzy są gotowi korzystać z opakowań zwrotnych. Według sondażu ABC Rynek i Opinia, 84% Polaków deklaruje, że gdyby były dostępne produkty w opakowaniach zwrotnych, chętnie by z nich korzystali.

Karton wprowadzony przez sieć Lewiatan jest produkowany z wytrzymałej, w pełni poddającej się recyklingowi tekstury falistej, dzięki czemu pozwala na wygodne spakowanie i transport zakupów nawet do 20 kg. Po złożeniu pudełko ma po bokach otwory do unoszenia. Nadruki są wykonane ekologicznymi farbami wodnymi, a do złożenia kartonów zastosowano ekologiczne kleje na bazie wody.

Odpowiedzialna produkcja

Jak zaznacza Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A., karton automatyczny jest przyszłością w transporcie produktów spożywczych do domu przez Klientów.

– Lewiatan jako pierwsza sieć w Polsce wprowadza do sklepów to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie do pakowania zakupów. Co ważne, karton posiada certyfikat nadawany przez Forest Stewardship Council, która jest organizacją odpowiedzialną za certyfikację lasów oraz wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna i papieru. Dzięki temu mamy pewność, że drewno do produkcji kartonów pozyskano nie naruszając przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów – podkreśla Marcin Poniatowski.

Standard FSC® jako jeden z niewielu jest popierany przez najważniejsze organizacje ekologiczne. Należy również do jednych z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów z zakresu certyfikacji zasobów leśnych.

Bezpłatne kartony

Właściciele sklepów sieci Lewiatan nie muszą pobierać opłaty recyklingowej od swoich klientów. Użycie kartonu nie wymaga też angażowania obsługi sklepu – klient w łatwy sposób składa i rozkłada go samodzielnie.

Jak pokazują badania, co trzeci Polak ma świadomość, że używa zbyt dużo foliowych toreb, a aż 78% Polaków wskazało, że firmy powinny się angażować w przygotowanie produktów i opakowań jak najmniej oddziałujących na środowisko.

– Zaobserwowaliśmy, że nasi klienci coraz częściej zwracają uwagę na opakowanie produktu oraz sposób jego transportu. Zdecydowaliśmy się wprowadzić kartony, by wspomóc aktywności konsumentów, którzy troszczą się o środowisko naturalne i chcą ograniczyć ilość odpadów. Co ważne, ten można używać ich wielokrotnie nie tylko podczas zakupów, ale także wykorzystywać do innych celów w domu czy samochodowym bagażniku – tłumaczy Marcin Poniatowski.

Warto wspomnieć, że ekologiczne kartony to nie pierwsze rozwiązanie wprowadzone w ostatnim czasie przez sieć Lewiatan w celu ograniczenia odpadów plastikowych. W grudniu w sklepach pojawiły się także wielorazowe eko-torby wykonane z papieru typu kraft. Działania w ramach akcji „Eko pakowanie w Lewiatanie” mają wesprzeć klientów sieci w ekologicznych zachowaniach.

Opakowania zwrotne oczekiwane

Jak pokazuje sondaż ARC Rynek i Opinia, Polacy są gotowi na produkty w opakowaniach zwrotnych. Najważniejszym dla nich argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest zrobienie czegoś dobrego dla środowiska, ale ważne są też inne argumenty, np. mniej odpadów gromadzonych w domu. W sumie 84% Polaków deklaruje, że gdyby były dostępne produkty w opakowaniach zwrotnych, chętnie by z nich korzystali. Warto podkreślić, że nie ma tutaj różnic w odpowiedziach w podziale na płeć, miejsce zamieszkania czy wielkość miejscowości. Jedynie widać pewną różnicę przy podziale na wiek – osoby po 35-tym roku życia nieco chętniej odnoszą się do takiego rozwiązania.