Emocje przy kupowaniu i wręczaniu prezentów, czyli emocje towarzyszące świętom

Chęć sprawienia przyjemności bliskiej osobie, poprawienia samopoczucia i zwiększenia poczucia własnej wartości. To tylko część emocji, jakie towarzyszą nam przy kupowaniu prezentów. Z danych zebranych przez serwis Prezentmarzeń wynika również, że podczas wręczania prezentów duża część osób odczuwa stres lub podniecenie.

Jak wynika z sondy „Emocje Polaków podczas Świąt” zrealizowanej na próbie 1007 respondentów, emocje jakie głównie towarzyszą dawaniu prezentów to stres, czy prezent się spodoba (33%) i podniecenie (37%). Część Polaków czuje też zakłopotanie, ponieważ nigdy nie udaje im się kupić tego właściwego prezentu (17%). Są też osoby, które po prostu nic nie czują ponieważ podarowują zawsze tradycyjną książkę lub zestaw kosmetyków (8%). Są nawet i tacy, dla których podarowanie prezentów nie jest ważne i czują obojętność, uważają że podarowanie prezentów to przecież jedynie symbol (5%).

Wolimy otrzymywać czy wręczać?

Co trzeci Polak zdecydowanie woli kupowanie prezentów niż ich podarowywanie, ponieważ dzięki temu może uszczęśliwić drugą osobę (37%). Kupowanie prezentów to też sposób na wyrażenie wdzięczności (21%). Są jednak i tacy, którzy znacznie bardziej wolą otrzymywać prezenty ponieważ kupowanie powoduje, że są zdenerwowani (29%).

Często podczas zakupów występuje zmęczenie ciągłym bieganie po sklepach, jak deklaruje aż 43% respondentów oraz dezorientacja ponieważ nigdy nie wiadomo co się komu się spodoba (28%). Dla 20% ankietowanych to jednak szczęśliwe chwile ponieważ kochają robić zakupy.

Polacy coraz częściej wolą otrzymywać prezenty, które wywołują w nich przeżycia. Lubią niespodzianki i zaskoczenie, więc chętnie doświadczą nowych przeżyć (45%).

- Zmieniające się zwyczaje świąteczne i współczesny styl życia Polaków przekłada się na formę prezentów, które ofiarowujemy i chcemy otrzymywać. Coraz chętniej bliskim osobom chcemy podarować zamiast upominku materialnego atrakcję, która dostarczy im nie tylko wiele radości, ale również niezapomnianych emocji z realizacji. W efekcie pod poduszką i choinką lądują na przykład voucher na jazdę off road, zajęcia taneczne, warsztaty kulinarne czy relaksujące masaże – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

A gdy nie wiemy co kupić?

Najgorsze jest to, że kiedy nie wiemy co kupić często wstydzimy się ofiarowanego prezentu i to zdarza się często, jak deklaruje 38% ankietowanych. Niektórym zdarzyło się to raz czy dwa i nigdy więcej nie popełnią tej gafy – 20%.

Ile wydajemy na prezenty?

Zdania odnośnie kwoty jakie przeznaczamy na prezenty są podzielone. 38% respondentów uważa, że 100 – 200 zł na osobę jest w porządku ponieważ z okazji Świąt można poszaleć i beztrosko wydać trochę więcej pieniędzy. Rozsądna kwota, która pokazuje że szanujemy bliskich to 100 zł (28%). Większość osób nie zgadza się również z opinią, że prezent musi być drogi. Nie każdego stać na kwotę powyżej 300 zł, wartościowy prezent nie zawsze musi być drogi (34%).

