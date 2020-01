Home.pl wkracza na kolejne europejskie rynki

komputer, kobieta, internet, fot. Startupstockphotos, pixabay

Firma uruchamia sprzedaż usług internetowych w Bułgarii i na Węgrzech. To kolejne po Rumunii rynki zagraniczne, na których home.pl rozpoczął działalność. Jak zapowiada firma, nie jest to jednak koniec ekspansji. Uruchomienie sprzedaży dla małych i średnich firm w dwóch nowych krajach to element strategii home.pl zakładającej obecność na co najmniej piętnastu rynkach zagranicznych do 2025 roku.

Na każdym z nowych, zagranicznych rynków firma już na starcie posiada najszerszy katalog rozwiązań biznesowych w chmurze. W ofercie znajdują się także m.in. narzędzia związane z obecnością w Internecie, e commerce, bezpieczeństwem sieciowym czy wspierające zaawansowaną pracę grupową.

Na Węgrzech i w Bułgarii funkcjonuje ponad 1,1 mln małych i średnich firm. Kraje te są znane dzięki technologicznym start-upom o globalnym zasięgu. Pochodzą stamtąd m.in. pCloud, AImotive czy Prezi.

– Bułgaria i Węgry to kraje z wysokim wzrostem PKB i potencjałem w zakresie transformacji cyfrowej. W obu przypadkach strategie rządowe aktywnie wspierają rozwój sektora nowych technologii, a małe i średnie firmy są ich głównymi beneficjentami. Chcemy być ich partnerem w zakresie wykorzystania nowych technologii informatycznych – mówi Marcin Kuśmierz, prezes home.pl.

Firma oferuje usługi własne oraz kilkudziesięciu międzynarodowych dostawców oprogramowania w chmurze m.in. Dropbox, Google czy Microsoft. Wkrótce udostępni też cyfrowe materiały edukacyjne i konsultacje dla rodzimego biznesu.

– Na obu rynkach oferujemy wsparcie techniczne w lokalnych językach i rozwiązania dopasowane do potrzeb i realiów tam panujących – mówi Marcin Kuśmierz.

Dalsza ekspansja home.pl

W drugim kwartale 2020 home.pl planuje uruchomić sprzedaż usług internetowych na rynkach czeskim i słowackim. Będzie to odpowiednio 5. i 6. rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Za granicą firma wykorzystuje międzynarodową markę IONOS.

Pierwsza była Rumunia

Pierwszym zagranicznym rynkiem na który wkroczył home.pl była Rumunia, o czym informowaliśmy na łamach interaktywnie.com w październiku ubiegłego roku.

Polski home.pl, jako członek globalnej grupy United Internet, odpowiada za wprowadzenie internetowego biznesu na nowe rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Robi to, wykorzystując markę IONOS, z której usług i produktów jako pierwsi skorzystali rumuńscy klienci. W ramach jej oferty znajdują się m.in. domeny, hostingi i aplikacje biznesowe, podobnie jak w Polsce. Oferta IONOS została dobrze przyjęta przez tamtejszy rynek. W kolejnych miesiącach firma będzie dodawać nowe produkty dedykowane małym i średnim firmom.

Celem firmy jest zostać liderem branży usług internetowych i aktywnie wspierać klientów biznesowych i indywidualnych w procesie kreowania ich obecności w e-świecie. Pozwoli na to 22-letnie doświadczenie home.pl i wsparcie grupy United Internet.