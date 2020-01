Internetowe ogłoszenia o pracę. Kogo poszukują pracodawcy?

rozmowa, spotkanie, kobieta, fot. styles66, pixabay

W 2019 roku pracodawcy zamieścili na Pracuj.pl 556 548 ofert pracy. To drugi najlepszy wynik w ostatnich 20 latach i zarazem trzeci rok z rzędu, w którym liczba ogłoszeń na portalu przekroczyła pół miliona. W minionych 12 miesiącach firmy najczęściej poszukiwały handlowców, specjalistów ds. obsługi klienta, ekspertów IT i finansistów. Dane Pracuj.pl wskazują na stabilizację na rynku pracy w Polsce po dekadzie bardzo intensywnego wzrostu zapotrzebowania na kadry.

Biorąc pod uwagę dane portalu Pracuj.pl, rynek pracy w 2019 roku można scharakteryzować następująco:

556 548 ofert pracy

132% - wzrost liczby ogłoszeń w ciągu dekady

Styczeń, maj i marzec - miesiące z największą liczbą ogłoszeń

Handlowcy najbardziej popularną grupą kandydatów (30% ofert).

Najwięcej ofert na 1000 osób zamieszczono w woj. mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim.

Mocny finisz dekady na rynku pracy

2019 rok zakończył dekadę bardzo intensywnego wzrostu rynku pracy i zainteresowania pracodawców nowymi kadrami. Roczna liczba ogłoszeń na Pracuj.pl w latach 2010-2019 zwiększyła się ponad dwukrotnie – o 132%. Jeszcze w 2010 roku na portalu można było znaleźć 240 029 ofert – w ostatnich trzech latach dekady ich liczba przekraczała pół miliona.

Wykresy.png

Łączna liczba ogłoszeń o pracę zamieszczonych na Pracuj.pl w 2019 roku wyniosła 556 548. Zachowania pracodawców dowodzą, że okresem wyjątkowo intensywnych rekrutacji jest początek roku. Wśród trzech miesięcy, w których pracodawcy zamieszczali najwięcej ofert, aż dwa pochodzą z I kwartału - styczeń (56 205 ogłoszeń) oraz marzec (49 897). Pracodawcy wyjątkowo chętnie poszukiwali także pracowników w maju (51 728) i październiku (49 147).

Wykresy8.png

Kogo szukali pracodawcy w 2019 roku?

Blisko co trzecie ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w 2019 roku dotyczyło specjalistów z zakresu handlu i sprzedaży (30%). Ta grupa od wielu lat pozostaje zdecydowanie najbardziej popularna wśród pracodawców. Jednocześnie jednak z roku na roku jej udział w całej puli ofert systematycznie maleje. W 2018 roku do handlowców i sprzedawców skierowano 31% ogłoszeń, w 2017 – 35%, a w 2016 – 37%.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęli specjaliści ds. obsługi klienta (21%). Zainteresowanie nimi w ostatnich trzech latach utrzymuje się na stabilnym poziomie, podobnie jak w przypadku ekspertów IT (15%). Czołówka 2019 roku przynosi więc potwierdzenie tendencji obserwowanych w minionych latach. Topową piątkę specjalizacji zamykają finansiści (13%) oraz inżynierzy (11%).

2019 rok przyniósł także potwierdzenie mocnego zainteresowania pracownikami fizycznymi, o którym informują branżowi eksperci. Do tej grupy (w ramach wszystkich specjalizacji) skierowano łącznie 13% ogłoszeń na Pracuj.pl w minionych 12 miesiącach. Dla porównania, w 2018 roku było to 12%, a w 2017 – 8% wszystkich ofert.

Które branże rekrutowały najczęściej?

Oprócz najpopularniejszych grup specjalistów, eksperci Pracuj.pl co roku sprawdzają także w których branżach poszukiwano najwięcej kandydatów. W 2019 roku najbardziej aktywnie rekrutowały firmy z sektora bankowości i finansów – zamieściły one 11% ogłoszeń na portalu. W czołówce zestawienia znaleźli się także pracodawcy z branży handlu i sprzedaży B2C (10%) oraz produkcji FMCG (9%). Kolejne miejsca należały do firm zajmujących się handlem i sprzedażą B2B (8%) oraz IT (7%).

Warto zauważyć, że najnowsze zestawienie Pracuj.pl wskazuje na zainteresowanie specjalistami IT w wielu branżach – nie tylko bezpośrednio wśród pracodawców z sektora nowych technologii. Liczba poszukiwanych ekspertów w tej dziedzinie (15%) jest bowiem ponad dwukrotnie większa, niż udział firm IT w całej puli ogłoszeń na Pracuj.pl. Zwraca także uwagę fakt, że pracodawcy z kategorii handel i sprzedaż B2C i B2B zamieścili łącznie blisko co piąte (19%) ogłoszenie na portalu. Wskazuje to na ich wciąż ważną pozycję na rynku rekrutacji online.

Gdzie rekrutowano najwięcej osób?

Co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl w 2019 roku pochodziło z województwa mazowieckiego (25%). Z roku na rok umacnia się ono na pozycji lidera rekrutacji. W 2018 roku pochodziło z niego 24% ogłoszeń na Pracuj.pl, w 2017 – 23%, a w 2016 – 22%.

Kolejne trzy miejsca zajęły województwa południowej Polski: dolnośląskie (10%), małopolskie oraz śląskie (po 9%). Do najczęściej rekrutujących zaliczali się także pracodawcy ulokowani w województwach wielkopolskim (8%), pomorskim (7%) oraz łódzkim (6%).

Co interesujące, inaczej przedstawia się czołówka zestawienia województw pod kątem liczby ofert na tysiąc mieszkańców. Trzecie jest w nim Pomorskie (16 ofert) – na liście ogólnej liczby ogłoszeń sklasyfikowane dopiero jako szóste. Z kolei odwrotnie jest w przypadku województwa śląskiego. Pod względem udziału w całej puli ofert na Pracuj.pl zajmuje ono czwarte miejsce, ale w zestawieniu liczby ogłoszeń na 1000 mieszkańców jest dopiero dziesiąte.

Wykresy7.png

– Na rynku pracy wyraźnie widzimy kolejne oznaki stabilizacji, podsumowującej dekadę intensywnego wzrostu całej branży rekrutacyjnej i świata zarządzania kadrami. Dotyczy to zarówno ogólnych planów działów HR czy rekruterów, jak i samego rynku rekrutacji online. Należy jednocześnie podkreślić, że jest to stabilizacja na bardzo wysokim poziomie. Utrzymuje się duże zainteresowanie kandydatami i aktywność rekrutacyjna firm. Ponadto na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań technologicznych wspierających cyfrową rekrutację – mówi Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

Jak dodaje ekspert, ostatnie lata przyniosły m.in. bezprecedensowy rozwój technologii wspierających HR, spadek bezrobocia, wzrost liczby wysoko specjalistycznych stanowisk w Polsce czy poprawę ogólnej sytuacji kandydatów i pracowników. W obliczu zapowiadanego lekkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego czy mniej odważnych planów rekrutacyjnych sporej części pracodawców nie zapominajmy, że wciąż mamy do czynienia z bardzo żywym, intensywnym rynkiem pracy.