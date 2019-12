Jakie prezenty chcemy dostać pod choinkę? [wyniki badań]

prezenty, choinka, fot. Pexels, pixabay

W tym roku na świąteczne prezenty wydamy średnio ponad 500 zł. Najczęściej kupowanymi upominkami będą perfumy, książki i słodycze. Choć nadal większość z nas planuje kupić je w tradycyjnych sklepach, to ponad połowa Polaków inspiracji szuka w internecie. To powinni wykorzystać właściciele e-sklepów.

Według raportu Deloitte „Zakupy świąteczne 2019”, w tym roku na zakupy świąteczne wydamy średnio 1 521 zł. To o 5% więcej niż rok wcześniej. Największą część tej kwoty planujemy przeznaczyć na prezenty świąteczne – 547 zł. Pozostałą kwotę wydamy odpowiednio na artykuły spożywcze (524 zł), podróże i spotkania towarzyskie (450 zł). Choć większość naszego budżetu planujemy wydać w tradycyjnych sklepach (68%), to prawie połowa z nas inspiracji zakupowych będzie szukać w internecie. To ważna wiadomość dla rynku e-commerce, szansa na przekonanie konsumentów do zakupu online.

Perfumy i kosmetyki królują pod choinką

Raport Deloitte mówi zarówno, ile wydamy na bożonarodzeniowe zakupy, jak i co konkretnie kupimy. Niezmiennie do najczęściej kupowanych prezentów należą kosmetyki i perfumy oraz książki. W tym roku wielu z nas planuje obdarować najbliższych również słodyczami. Bardzo podobnie postępowaliśmy rok wcześniej, wynika z badania przeprowadzonego przez Allegro i Mobile Institute. W przygotowanym przez nich zestawieniu na wysokiej pozycji znalazły się również produkty związane z hobby oraz ubrania i biżuteria.

Wybierając prezent dla najbliższych, nie należy się jednak sugerować wyłącznie „kanonem prezentów świątecznych” oraz usilnie dążyć do sprawienia niespodzianki, warto wprost zapytać najbliższych, co chcieliby dostać. Według Allegro do najbardziej pożądanych prezentów w zeszłym roku należały produkty elektroniczne i upominki związane z hobby.

- Marki powinny śledzić nie tylko główne trendy zakupowe, ale także oczekiwania indywidualnych konsumentów. Zwłaszcza w okresach ich wzmożonej aktywności, jak przygotowania bożonarodzeniowe. Dzięki temu będą w stanie lepiej przygotować plan sprzedażowy i rabatowy, jak również dedykowane oferty specjalne. Warto pamiętać, że aż 61% Polaków oczekuje personalizacji ofert - Joanna Kosiorek, SAP Customer Experience Marketing Manager.

Co kupujemy online?

E-commerce w Polsce nieustannie się rozwija, pokazuje „Ecommerce Report: Poland 2019” przygotowany przy współudziale SAP. Wartość zakupów, których dokonamy w tym roku za pośrednictwem internetu, przekroczy 50 mld zł. To 25% więcej niż w 2018 roku. Na zakupy w tej formie zdecyduje się aż 24,4 mln Polaków. Oznacza to, że udział e-commerce w PKB wzrośnie do 2,3%.

Najczęściej do wirtualnego koszyka dodajemy:

odzież i akcesoria - 64%

książki, filmy i muzyka - 54%

bilety do kin i teatrów - 51%

obuwie - 44%

kosmetyki - 43%

O tym pamiętaj szykując e-sklep na zakupy prezentowe

Jak widać, zestawienie najczęściej kupowanych prezentów oraz lista najchętniej kupowanych w internecie produktów są niemal identyczne. Właściciele e-sklepów powinni zatem wykorzystać to do pobudzenia swojej sprzedaży w okresie świątecznym. Jednak sam wzrost zainteresowania konsumentów, to nie wszystko. Żeby skutecznie przyciągnąć klientów, trzeba pamiętać o kilku podstawowych rzeczach.

7 na 10 Polaków (73%) jest skłonnych zerwać z marką, jeśli będzie zbyt wolno reagować na ich zapytania. Zdecydowana większość Polaków wymaga, by firmy odpowiadały na ich zapytania w ciągu maksymalnie 24 godzin. O zasadzie tej trzeba szczególnie pamiętać w okresie bożonarodzeniowym. Wiele osób odkłada zakup prezentów na ostatnią chwilę – aż 20% z nas planuje je po 15 grudnia. W związku z tym oczekuje jak najszybszej reakcji sklepu i nawet najmniejsza zwłoka, może wpłynąć na ich decyzję zakupową.

87% konsumentów motywuje do zakupów online 24h dostęp do oferty, 84% - brak konieczności odwiedzania sklepów stacjonarnych, 73% - łatwość porównywania ofert różnych producentów. Konsumenci stają się coraz bardziej wygodni. Mało kto z nas lubi odwiedzać szczególnie zatłoczone w okresie przedświątecznym centra handlowe. Przewagą witryn internetowych w stosunku do tych fizycznych jest ich dostępność 24/7, nieograniczony czas na dokonanie wyboru i łatwość porównania ofert. To kolejne argumenty za zakupami online i szansa dla e-sklepów w tym gorącym okresie.

58% Polaków negatywnie reaguje na SPAM. Fakt, że prawie połowa Polaków inspiracji zakupowych szuka w internecie, to duża szansa dla sprzedawców na dotarcie ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Nie można jednak przesadzić z intensywnością reklam i sugestii wysyłanych do konsumentów. Nie dość, że nasz najważniejszy przekaz może zginąć w gąszczu innych informacji, to nadmiar komunikatów nawet skłonić do rezygnacji z dalszych zakupów w naszym sklepie.

Nie wolno powtarzać błędów. Dotyczy to zarówno kontaktu z klientami, jak te opisane powyżej, jak i wszystkich innych aspektów działalności handlowej. Klient, który więcej niż raz nie otrzymał towaru w deklarowanym terminie lub okazało się, że nie zadziałał mu kod rabatowy, zapewne więcej nie skorzysta z naszej oferty. 46% Polskich konsumentów nie wybacza błędów popełnianych więcej niż dwukrotnie.

Emocje na pierwszym miejscu

Współczesny konsument to nie tylko osoba skupiona wyłącznie na produkcie i jego cenie. Nie można zapominać, że jednym z najsilniejszych bodźców zakupowych są emocje. Trzeba zatem o nie odpowiednio zadbać, zwłaszcza w tak szczególnym okresie, jak przygotowania bożonarodzeniowe.