KFC zaprasza na kulinarną podróż wprowadzając ofertę ograniczoną czasowo

burger, jedzenie, fot. KFC

Ludzka ciekawość nie zna granic. Jedni mówią "ciekawość pierwszy stopień do piekła…", KFC mówi "ciekawość zaprowadzi Cię w nieznane i otworzy na nowe doznania". Jednym ze sposobów na poznanie nowych rzeczy są podróże, dzięki którym obce kultury stają się bliższe, tak jak miejscowe tradycje, wierzenia i oczywiście smaki. Tej wiosny KFC zaserwuje swoim gościom nowe doznania, wprowadzając nieoczywiste połączenia smakowe pochodzące najdalszych zakątków świata. Oferta w ramach kampanii będzie dostępna tylko przez dwa miesiące.

Za kreację kampanii odpowiada agencja McCANN Worldgroup.

Zmiana zwyczajów kulinarnych

Obecnym wyzwaniem dla branży gastronomicznej, jest zwiększanie się udziału wegetarian i wegan. Polacy coraz odważniej decydują się, jeśli nie na całkowitą eliminację mięsa, to chociaż na ograniczenie jego spożywania. Bezsprzecznie, czynnik ten wywiera istotny wpływ na rozwój nowych kombinacji smakowych. Kuchnia vege jest bowiem o tyle wymagająca, że w porównaniu do dań mięsnych, z natury bardziej wyrazistych, zmusza do większej innowacji w tworzeniu ciekawych kompozycji smakowych. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z globalnym trendem, czy nawet więcej – stylem życia, a nie kolejnym przykładem fastfashion, KFC przystosowuje się do zmian. Wprowadzając Halloumi Burgera jako jedną z trzech opcji wiosennej oferty, zachwyca gości nie tylko oryginalnym smakiem dania, ale również jakością wartościowych składników, które z ogromną starannością dobierane są do wszystkich potraw sieci.

Original KFC Burgers

W ramach nowej kampanii KFC przywraca do swojego menu zeszłoroczną ofertę Original KFC Burgers w odsłonie z twistem. Powracają dwa Grandery: Bourbon BBQ Grander – łączący chrupkość panierowanego kurczaka z intensywnością sosu BBQ wzbogaconego smakiem bourbonu oraz Kentucky Gold Grander, zachwycający zderzeniem panierowanego kurczaka ze starannie dopasowanymi do dania dodatkami ze specjalnie przygotowanym sosem. Jest też ukłon w stronę miłośników Vege: Halloumi Burger, oferujący smak tradycyjnej kuchni greckiej, reprezentowanej przez oryginalny grillowany ser Halloumi, w połączeniu ze świeżymi warzywami i truflowym finiszem.

Pośrednie rozwiązanie

Nie ograniczając się wyłącznie do miłośników potraw mięsnych czy do ich absolutnych przeciwników, w tym sezonie marka tworzy wariacje smakowe dla jednych i drugich. Większe otwarcie na świat, daje nam również większą odwagę do eksperymentowania w kuchni. Z większą łatwością wprowadzamy ciekawe rozwiązania do znanych nam dań, stosując coraz to nowe połączenia smakowe - tradycyjne z orientalnymi, zagraniczne z miejscowymi, wegetariańskie z nieoczywistymi składnikami.

Oferta będzie ważna we wszystkich lokalach przez najbliższe dwa miesiące.