McDonald's wprowadza papierowe słomki i zmienia opakowania lodów

burger, frytki, fot. fotorech, pixabay

Od 23 stycznia 2020 roku we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce dostępne są wyłącznie papierowe słomki. Sieć wprowadza także nowe, przyjazne środowisku opakowania lodów McFlurry oraz patyczki do balonów. Ekologiczna inicjatywa to dopiero początek zmian, które firma zamierza w niedalekiej przyszłości wprowadzić.

Wprowadzenie papierowych słomek, nowych opakowań McFlurry i papierowych patyczków do balonów to elementy długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju McDonald’s. Jej cele to między innymi znacząca redukcja gazów cieplarnianych z restauracji, biur i w łańcuchu dostaw, recycling wszystkich odpadów z sal jadalnych oraz wprowadzenie opakowań wykonanych ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź z odzysku.

– Papierowe słomki, nowe kubki do lodów McFlurry i patyczki do balonów to dopiero początek. Wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Dobre rozwiązania, możliwe do wdrożenia w naszej skali, wymagają czasu. Intensywnie nad nimi pracujemy. Już wkrótce w restauracjach wdrożymy kolejne zmiany przyjazne środowisku – mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

Wytrzymałość słomki - 5,5 godziny bez namakania

Papierowe słomki w McDonald’s przeszły wiele testów pod kątem wytrzymałości, niezawodności i funkcjonalności. Nowe rozwiązania opracowano w oparciu o reakcje konsumentów badane w wybranych restauracjach. Polska jest pierwszym rynkiem w systemie McDonald’s, w którym wdrożono tak nowoczesne rozwiązanie.

– Nowe papierowe słomki mogą pozostawać w wodzie nawet przez 5,5 godziny bez namakania. To ponad dwukrotnie dłużej niż ich poprzednia wersja. Zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością certyfikatem ISEGA. Słomki oraz ich opakowania są wykonane w 100 proc. z papieru certyfikowanego przez PEFC. Produkty z tym oznaczeniem wspierają odpowiedzialną gospodarkę leśną – wyjaśnia Agnieszka Czarnecka, menadżer ds. zakupów McDonald’s Polska.

Nowe opakowania lodów i nie tylko

McDonald’s zmienia także opakowania lodów McFlurry i patyczki do baloników na całkowicie papierowe. To pozornie niewielkie zmiany, jednak ze względu na skalę działalności firmy mają ogromne znaczenie dla środowiska. Rocznie w restauracjach zużywanych jest 160 milionów słomek, 23 miliony kubeczków McFlurry oraz 3,5 miliona patyczków do balonów.

Wprowadzenie nowych produktów w ponad 440 polskich restauracjach McDonald’s to wyzwanie nie tylko operacyjne. Dopracowanie rozwiązań, które spełniają wymogi jakościowe i oczekiwania konsumentów, wymaga czasu, testów i pracy ekspertów. Zmiany nie ograniczają się jedynie do zastąpienia surowców, z których wykonane są opakowania. McDonald’s ogranicza zużycie plastiku oraz sukcesywnie wdraża segregację i recycling śmieci we wszystkich restauracjach.