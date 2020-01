Muzyka do ćwiczeń fitness. Spotify ujawnia trendy

Fot.: PhotoMIX-Company, Pixabay - spotify, podcast, platforma streamingowa

Styczeń to czas nowych postanowień. Jeśli na Twojej noworocznej liście celów znalazły się ćwiczenia, sprawdź treningowe top listy na 2020 rok. Zostały one przygotowane przez Spotify na podstawie ponad 54 milionów playlist słuchanych przez użytkowników podczas uprawiania sportu. Jak się okazuje, najpopularniejsze utwory słuchane podczas wykonywania ćwiczeń należą do Eminema, Eda Scherrana i Justina Bibera.

Utwór „Till I Collapse” Eminema jest najczęściej odtwarzanym kawałkiem na playlistach do ćwiczeń. Ed Sheeran i Justin Bieber z utworem „I Don't Care” zajęli drugie miejsce na światowej top liście piosenek najczęściej wybieranych na czas treningów, a zaraz za nimi uplasowały się kawałki „Dance Monkey” Tonesa and I, „If I Can’t Have You” Shawna Mendesa i „Beautiful People” Ed Sheerana, nagrany razem z Khalidem. Z kolei najpopularniejszą playlistą wśród użytkowników Spotify do ćwiczeń jest „Beast Mode”.

Prognozy na 2020 rok

Dbanie o siebie to niezmiennie jedno z głównych postanowień noworocznych. „thank u, next” Ariany Grande, „Good as Hell” Lizzo i „Love Myself” Hailee Steinfeld są jednymi z popularniejszych utworów wykonanych przez kobiece artystyki na playlistach z piosenkami do ćwiczeń.

Jak wynika z zestawienia, najpopularniejszy aktualnie rodzaj treningu to bieganie! To właśnie tej dyscyplinie użytkownicy Spotify poświęcili najwięcej playlist. Dynamicznie rośnie także popularność jogi - ilość playlist dedykowanych tej dyscyplinie sportu w samej Szwecji wzrasta o 521%.

Dane Spotify pokazują również, że w ciągu ostatniego roku liczba odtworzeń playlist dedykowanych medytacji wzrosła o 113%, czyli więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego rodzaju treningu. Zauważalny wzrost odnotowała również liczba odtworzeń playlist do pilatesu (71%) i treningu siłowego (66%). Według prognoz serwisu w 2020 roku ich popularność nabierze jeszcze większego rozmachu!

Zdrowy sen

Słuchalność podcastów dotyczących zdrowia i fitness wzrosła o 145%. Użytkownicy Spotify coraz częściej słuchają ich „do poduszki”. Najpopularniejszym obecnie podcastem w kategorii zdrowie i fitness jest „Sleepy”, gdzie prowadzący Otis Gray czyta klasyczne powieści, aby pomóc słuchaczom zasnąć.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze utwory do ćwiczeń w Polsce i na świecie, a także najpopularniejsze rodzaje treningów i pory dnia kiedy playlisty do ćwiczeń są najchętniej odtwarzane.

Top utwory do ćwiczeń w Polsce w 2019:

„Don't Call Me Up” - Mabel „Ritual” - Jonas Blue, Rita Ora, Tiësto „I Don't Care (with Justin Bieber)” - Ed Sheeran, Justin Bieber „SOS (feat. Aloe Blacc)” - Aloe Blacc, Avicii „Rescue Me” - OneRepublic „So Am I” - Ava Max „Polaroid” - Jonas Blue, Lennon Stella, Liam Payne „i'm so tired…” - Lauv, Troye Sivan „Harder (with Bebe Rexha)” - Bebe Rexha, Jax Jones „REMEDY” - Alesso

Top utwory do ćwiczeń na świecie w 2019:

„Till I Collapse” - Eminem, Nate Dogg „I Don't Care” - Ed Sheeran, Justin Bieber „Dance Monkey” - Tones and I „If I Can't Have You” - Shawn Mendes „Beautiful People” - Ed Sheeran, Khalid „Sucker” - Jonas Brothers „SICKO MODE” - Travis Scott „Higher Love” - Kygo, Whitney Houston „Lose Yourself” - Eminem „i'm so tired…” - Lauv, Troye Sivan

Najpopularniejsze rodzaje treningów na świecie:

Bieganie Joga Trening siłowy Medytacja Spinning

Pory dnia, kiedy playlisty do ćwiczeń są najchętniej odtwarzane na świecie:

Wieczorem (17:00-21:00) Wcześnie rano (6:00-9:00) Rano (9:00-12:00) Popołudnie (12:00-17:00) Późny wieczór (21:00-1:00)

Kraje, które najczęściej słuchają playlist dedykowanych jodze:

Szwecja Norwegia Islandia Dania Szwajcaria Australia Liechtenstein Holandia Nowa Zelandia Austria

Kraje z największą liczbą odtworzeń muzyki do ćwiczeń:

Norwegia Szwecja Dania Irlandia Kanada Australia UK Nowa Zelandia Islandia USA

Grupy wiekowe, które słuchają najwięcej muzyki do ćwiczeń: