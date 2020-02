Najbardziej obiecujące trendy eCommerce. Ponad 250 ekspertów o zmianach w branży

ecommerce, tablet, kobieta, fot. justynafaliszekm, pixabay

Sektor eCommerce znajduje się w czołówce zmian technologicznych. Jak pokazuje przeprowadzony przez Divante wspólnie z instytutem Kantar raport eCommerce Trends 2020, w kolejnych latach zwiększeniu ulegnie rola płatności mobilnych, podobnie jak platform mediów społecznościowych, a rynek będzie szukał nowych sposobów, dzięki którym klienci na całym świecie będą mogli robić zakupy online. W badaniu wzięło udział ponad 250 ekspertów i managerów eCommerce, którzy opowiedzieli także o wdrażaniu innowacji w obszarze sprzedaży online w 2019 roku.

Najbardziej znaczące trendy eCommerce w 2019 roku

Dzisiejszy eCommerce to przede wszystkim użytkownik. Nowoczesne płatności mobilne, social selling, sztuczna inteligencja, voice commerce – wszystkie te znaczące trendy muszą służyć konsumentom, a nawet przekraczać jego potrzeby. Wielcy gracze już przyjęli podejście zakładające, że to użytkownik stoi w centrum uwagi, a coraz więcej firm tworzy dedykowane zespoły, które regularnie wyszukują i wdrażają trendy technologiczne.

Mobile sposobem na wyższą konwersję

Technologie mobile okazały się najważniejszą grupą inwestycji prowadzonych w 2019 roku w sektorze eCommerce - od tych najbardziej oczywistych, tj. aplikacji i płatności, do nowszych, jak social commerce lub marketplaces, które jednak przejmują wiodącą rolę w zwiększaniu sprzedaży online. Cały czas rośnie również popyt wśród użytkowników na rozwiązania mobilne i firmy będą poszukiwać coraz to nowocześniejszych rozwiązań, pozwalających na ułatwienie procesu sprzedażowego w kanale eCommerce.

Big Data jako klucz do umysłów użytkowników

Firmy chcą odpowiadać na potrzeby konsumentów i dlatego przywiązują wielką wagę do rozwiązań wykorzystujących gromadzenie i przetwarzanie danych, np. Bigp Data, uczenia maszynowego (Machine Learning) czy sztucznej inteligencji (AI). Nic w tym dziwnego, ponieważ dane to potężne narzędzie do zrozumienia klientów i budowania ich zaangażowania. W oparciu o big data firmy mogą precyzyjnie personalizować swoją ofertę i tworzyć rekomendacje dopasowane do klienta, a w efekcie pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

Artificial Intelligence zmienia zasady gry

Zważywszy na eksplozję danych, z którymi musimy sobie radzić, sztuczna inteligencja to naturalny następny krok w rozwoju. Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence) wspiera firmy w zrozumieniu danych i podsuwaniu klientowi idealnie dopasowanych sugestii. Powoli staje się ona czynnikiem w zasadniczy sposób zmieniającym zasady eCommerce i nie tylko, będzie miała coraz większy wpływ na niemal każdy aspekt naszego życia.

Zapewnienie bezpieczeństwa nowym wyzwaniem

Większa liczba danych klientów w posiadaniu firm łączy się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Obecnie firmy mierzą się z RODO, ale wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa ujawni się dopiero w przyszłości, razem z rozwojem zaawansowanych technologii, takich jak chociażby krytpowaluty. Firmy powinny przemyśleć podejście do pozyskiwania, przechowywania i zarządzania danymi już teraz.

Inwestycje o najwyższym wskaźniku ROI

W 2019 roku nie było lepszego sposobu zwiększenia współczynnika konwersji na urządzeniach mobilnych niż koncentracja na ułatwianiu płatności mobilnych.

Według raportu firmy McKinsey zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy detaliczni coraz częściej przechodzą na płatności mobilne - zarówno te oparte na aplikacjach, jak i typu in-app. Jak wskazują wewnętrzne badania Divante istnieje o 10% większe prawdopodobieństwo, że klient dokona zakupu, jeśli dostępna jest opcja z płatnością za pomocą cyfrowego portfela, np. Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay lub PayPal.

Więcej na temat rynku e-commerce przeczytasz w raporcie Interaktywnie.com

Kolejnym trendem o wysokim ROI jest Social Commerce. Dyskusja na temat tego, czy media społecznościowe rzeczywiście mają wpływ na sprzedaż, już się oficjalnie skończyła. Sprzedaż za pośrednictwem mediów społecznościowych (tzw. social selling) to nie tylko wiarygodna alternatywa dla tradycyjnego eCommerce, lecz również jego uzupełnienie. Media społecznościowe typu Instagram, Facebook lub Pinterest pozwalają firmom na docieranie do użytkowników, którzy mieli już do czynienia z daną marką. W konsekwencji media te stopniowo przekształcają się w kanał zakupowy. Największe platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram czy Facebook, wdrożyły już rozwiązania dedykowane zakupom oraz formaty reklam, dzięki którym użytkownicy mogą kupować bezpośrednio w aplikacjach.

Konieczność korzystania ze sztucznej inteligencji nie jest już kwestionowana, szczególnie w kontekście trendów o najwyższym poziomie ROI, ponieważ pozwala ona firmom na wykorzystanie pełnego potencjału danych, a także ich zmonetyzowanie dzięki oszczędności czasu oraz personalizacji doświadczenia klienta. Wszystko to sprzyja zwiększeniu współczynnika konwersji.

Internet rzeczy oraz kryptowaluty odsłaniają swój ogromy potencjał i technologie te cieszą się rosnącym zaufaniem. W zeszłorocznej edycji badania przeprowadzonego przez Divante, managerowie eCommerce wykazywali znaczne mniej wiary w te technologie.