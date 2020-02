New Balance z nową kampanią z udziałem influencerek

fot. New Balance, Sizeer

Obuwnicza marka New Balance wystartowała z nową kampanią dla sieci sklepów Sizeer. Do projektu zostały zaproszone influencerki Lexy Chaplin, Pani Ekscelencja oraz Neen Nah, które prezentują najnowsze buty marki w trendzie chunky shoes – model 608. Kampanii The Original Stories of 608 towarzyszy aktywacja konsumencka, w ramach której trzy osoby wyjadą razem z jej bohaterkami do Nowego Jorku.

Model 608 ma odważną i masywną sylwetkę typową dla sportowych butów w stylu chunky shoes. Jego treningowy rodowód zapewnia wygodę i dobrą amortyzację. Buty w trzech nowych wersjach kolorystycznych trafiły do sieci sklepów Sizeer w Polsce.

New Balance do współpracy przy kampanii zaprosił trzy influencerki: Lexy Chaplin, Panią Ekscelencję i Neen Nah. Powstał dedykowany kontent, który pokazuje styl i charakter każdej z nich w połączeniu z modelem 608, czyli butem, który pozwala podkreślić różne stylizacje − zarówno te typowo miejskie, jak i bardziej sportowe.

Źródło: New Ballance, Sizzer

Konkurs na najlepszą stylizację

Rozszerzeniem projektu jest aktywacja konsumencka w postaci konkursu na najlepszą stylizację. Lexy Chaplin, Pani Ekscelencja oraz Neen Nah ze swoich followersów wyłonią po jednej osobie, którą zabiorą na wyjazd do Nowego Jorku. Dziewczyny mają różne charaktery, wywodzą się z różnych środowisk i reprezentują trzy odmienne style modowe. W Nowym Jorku będą przewodniczkami dla całej grupy i bazując na swoim stylu oraz zainteresowaniach, opowiedzą trzy oryginalne historie związane z modą, muzyką i jedzeniem.

Za produkcję sesji zdjęciowej odpowiada New Balance, a pomocy w stworzeniu kontentu udzieliła agencja Life on Mars. Materiały kampanijne można zobaczyć we wnętrzach sklepów Sizeer, na landing page, w kanałach social media sieci oraz marki New Balance, a także zaproszonych do projektu influencerek.

Kampania wystartowała zakończy się 8 marca, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 marca.

Pobierz pdf z raportem zawierającym ranking agencji marketingowy 2020 roku