Niecodzienna promocja gry Star Wars Jedi: Upadły Zakon z okazji premiery filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

Star Wars Jedi: Upadły Zakon, fot. Electronic Arts

Z okazji premiery filmu „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”, Electronic Arts, wydawca gry „Star Wars Jedi: Upadły Zakon”, przygotował niezwykłą niespodziankę. Przed premierowymi seansami w kinach Cinema City, wybrani widzowie mieli okazję zagrać w grę „Star Wars Jedi: Upadły Zakon” na dużym ekranie.

Podczas pięciodniowej akcji promocyjnej (19-23 grudnia 2019) w wybranych kinach Cinema City w Warszawie, Łodzi oraz Poznaniu, EA zaskoczyło łącznie 5 fanów. Wszystko miało miejsce podczas bloku reklamowego przed seansami ostatniej części z uniwersum Star Wars. Pod fotelem wskazanego szczęśliwca znajdował się pad do konsoli Xbox, dzięki któremu mógł zmierzyć się z siłami Imperium na kinowym ekranie. Prócz braw widzów, każdy wybraniec otrzymał wyjątkową nagrodę, którą dostarczali Szturmowcy Imperium.

Dla wszystkich chętnych przygotowano również specjalną strefę, w której mogli odkryć Moc w grze „Star Wars Jedi: Upadły Zakon” na konsolach Xbox. Akcja promocyjna została zorganizowana we współpracy z Cinema City i oficjalnym Polskim Garnizonem Legionu 501.

Gra Star Wars Jedi: Upadły Zakon to rozgrywka, w której akcja odbywa się z perspektyw trzeciej osoby. Gracz wciela się w niej w jednego z ostatnich rycerzy Jedi i musi zrobić wszystko, by przetrwać. Należy ukończyć szkolenie, zanim Inkwizycja odkryje plany odbudowania Zakonu Jedi. Postać którą porusza się gracz to Cal Kestisa, były Padawan ukrywający się po tym, jak Imperator wykonał rozkaz 66. Kiedy zostaje zmuszony do ucieczki, Cal szybko spotyka swoich towarzyszy. Gra dostępna jest na konsolę Xbox One.

Więcej na temat akcji promocyjnych i kampanii dowiesz się z zakładki Dobre Kampanie znajdującej się w serwisie interaktywnie.com.