Nietypowe domeny internetowe mają coraz więcej zwolenników. Sprawdzamy, które są najpopularniejsze

Domena .icu, należąca do chińskiego koncernu Alibaba, jest obecnie najpopularniejszą i jednocześnie najszybciej rosnącą na świecie domeną z nietypowym rozszerzeniem. Wyprzedza ona takie domeny jak: .top .xyz, .site, .vip, .online, .club, .wang, .live, .shop. Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez serwis domeny.pl, w Polsce niezmiennie najpopularniejszą nietypową domeną jest .online, która wyprzedza kolejno: .site, .xyz, .ovh, .tech, .cloud, .shop, .store, .space, .app.

Sukces domeny .icu (skrót od „I see you”) jest tym większy, że jest ona dostępna zaledwie od maja 2018 roku, a zarejestrowano już prawie 5,4 milionów adresów stron internetowych z takim rozszerzeniem, ze średnią liczbą rejestracji na poziomie 51850 na tydzień. To zdecydowanie więcej niż niedawny lider – domena .top – która ma obecnie 3,44 milionów rejestracji na świecie, a tygodniowo - 720. Trzecia w zestawieniu domena .xyz została wykorzystana do tej pory 2,1 miliona razy, ale rośnie ona szybciej niż domena .top, bo w tempie 3626 rejestracji na tydzień.

– 75 proc. wszystkich rejestracji domeny .icu przypada na Chiny. Kolejne kraje, w których ta domena jest popularna, to USA, Japonia, Rosja, Indie i Indonezja. Chiny, dzięki swojej ogromnej populacji, są także odpowiedzialne za sukces domeny .wang, która pod koniec 2019 roku weszła do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych nietypowych domen na świecie. Jest to także obecnie druga po .icu najszybciej rosnąca domena na świecie, która notuje średnio prawie 6 tys. nowych rejestracji na tydzień – mówi Elżbieta Kornaś, Brand Manager serwisu Domeny.pl.

Najpopularniejsze nietypowe domeny w Polsce

Wedle danych Domeny.pl, w Polsce w rankingu najpopularniejszych nietypowych domen nie zaszły aż tak duże zmiany, jak globalnie. Na uwagę zasługuje jednak awans domeny .site na drugie miejsce, a także wejście do pierwszej dziesiątki takich domen, jak .store, .space oraz .app. Najbardziej dramatyczny spadek zanotowała domena .loan, która wypadła z pierwszej setki najpopularniejszych nietypowych domen w Polsce, a jeszcze na początku 2019 roku zajmowała pozycję nr 3. Domena .icu w krajowym rankingu plasuje się na miejscu nr 28.

– W Polsce jest obecnie zarejestrowanych 48830 domen z nietypowymi rozszerzenia, czyli o 181 proc. więcej niż rok wcześniej! Na świecie ogólna liczba nietypowych domen to już 31852537, co oznacza wzrost o 20,7 proc. w stosunku do minionego roku. Powody popularności nietypowych domen to przede wszystkim możliwość utożsamienia adresu internetowego z profilem działania firmy oraz lepszego pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych – dodaje Elżbieta Kornaś.

Domeny z nietypowymi rozszerzeniami (tzw. „new gTLD” - „generic top-level domains”) pojawiły się w świecie internetu od 2014 roku. Było to 2 lata po tym, kiedy to ICANN - organizacja odpowiadająca za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie - dopuściła taką możliwość dla wszystkich zainteresowanych firm. Wcześniej w internecie funkcjonowało zaledwie 22 domeny gTLD (jak .com, .info czy .travel).