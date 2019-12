O czym rozmawiać przy wigilijnym stole? 60% z nas stresuje się rozmowami w święta

święta, stół, wigilia, rodzina, fot. kaboompics, pixabay

Polacy są wierni tradycji - aż 70% z nas spędza Boże Narodzenie w gronie najbliższych we własnym domu. Wydawałoby się, że bliska rodzina zna nas najlepiej i wie o czym lubimy rozmawiać i czego byśmy sobie życzyli w Nowym Roku. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie Babbel, nie do końca tak jest. Niemal 60% z nas stresuje się rozmowami przy wigilijnym stole, a prawie 40% otrzymało kiedyś nietrafione życzenia.

Okres bożonarodzeniowy to czas, gdy cała rodzina ma się jednoczyć, być blisko, wspominać miniony rok i umacniać więzi. Towarzyszyć ma nam suto zastawiony stół, rozpalony kominek i migająca choinka. Brzmi to, jak opis idealnych świat, żywcem wzięty z amerykańskiego, familijnego filmu. Niestety, na drodze do bożonarodzeniowego raju w wielu domach staje… komunikacja.

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy

Klasyczna wiązanka życzeniowa, jak się okazuje, może być bezpieczniejsza niż wymyślanie czegoś osobistego. Tym bardziej, jeśli nie znamy dokładnie sytuacji, w jakiej znajduje się osoba, z którą rozmawiamy. Życzenia „powiększenia rodziny”, „zmiany pracy” albo „znalezienia dziewczyny” mogą okazać się niestosowne dla drugiej osoby, mimo że wykazujemy dobre chęci. Jak pokazały badania, prawie 40% Polaków przyznaje, że otrzymało krępujące bądź niestosowne życzenia świąteczne. Częściej tę odpowiedź zaznaczali najmłodsi respondenci (do 24 lat) – około 40% z nich. Z kolei najstarsza grupa ankietowanych (powyżej 50 lat) zaznaczała tę odpowiedź najrzadziej – około 22%.

– Postawmy sobie za cel, aby nie rozpoczynać życzeń od słów "żebyś" i unikajmy trybu rozkazującego na przykład "znajdź", "popraw", "zrób". Taka forma brzmi jak nakaz, a pamiętajmy, że zmuszanie do czegoś, nie będzie odebrane pozytywnie – mówi Katarzyna Grabiec-Clark, ekspert językowy z Babbel.

Co ciekawe, 47% pytanych deklaruje, że nigdy nie otrzymało niestosownych życzeń.

A na kogo głosowałeś w wyborach?

Po dzieleniu się opłatkiem nadchodzi pora na wspólny posiłek. Aromatycznym potrawom towarzyszą rozmowy, które nie dla wszystkich są komfortowe. Podczas gdy 34% Polaków nie stresuje się dyskusjami przy stole, aż 60% wyraziło obawę przed niektórymi tematami. Prawie co 4. Polak przyznaje, że najbardziej boi się rozmów o polityce i historii. W tym zakresie zawiera się problematyka preferencji politycznych, ale także tak zwane tematy „wrażliwe” na przykład: aborcja, LGBT czy eutanazja. Okazuje się, że odmienne stanowiska dyskutujących stron mogą wprowadzić napiętą atmosferę.

Na drugim miejscu najbardziej stresujących tematów znalazł się „mój status związku”, czyli rozmowy na temat istniejącego, bądź nie, partnera/partnerki (związek, narzeczeństwo, ślub, rozwód) i dzieci, których jeszcze nie ma (dlaczego?) albo ewentualnych kolejnych pociech (kiedy drugie dziecko?). Tych rozmów boi się prawie 14% respondentów. Podium niewygodnych tematów zamyka dyskusja o „moim stanie posiadania”. Około 8% pytanych przyznało, że obawia się rozmów na temat własnego domu, mieszkania czy też samochodu (czy już masz? kiedy będziesz mieć?).

Źródło: Babbel

Skarpety i swetry czyli świąteczny „must have”

Nadchodzi czas na prezenty – czasem większe i okazalsze, a czasem mniejsze, które mieszczą się w skarpecie. Jednak mniej istotne są gabaryty, a to, czy podarunek spodoba się obdarowywanej osobie. Okazuje się, że nawet, gdy otrzymamy nie do końca trafiony podarunek, to radzimy sobie w tej sytuacji. Taką odpowiedź udzieliło ponad 60% respondentów. Z kolei co 10. Polak przyznaje, że nie umie zareagować odpowiednio i taka sytuacja jest dla niego stresująca. Co ciekawe, w tym gronie największą grupę stanowią osoby z wyższym wykształceniem. Jedna czwarta ankietowanych nie wie, czy potrafiłaby się odpowiednio zachować, kiedy otrzyma krępujący prezent.