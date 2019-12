Philips wygrywa w sądzie. Firma podjęła kroki prawne w Polsce i w Niemczech

prawo, wyrok, sąd, fot. jessica45, pixabay

Philips wygrał sprawy sądowe o naruszenie praw własności intelektualnej z producentami i sprzedawcami szczoteczek elektrycznych oraz końcówek do szczoteczek. W celu ochrony interesu konsumentów oraz wysiłku, jaki pracownicy wkładają we wszystkie innowacyjne projekty i działania, Philips podjął kroki prawne w Polsce i Niemczech przeciwko firmom, które naruszyły prawa własności intelektualnej. Naruszenia dotyczyły m. in. wzorów, nieuczciwej konkurencji, szaty graficznej, znaków towarowych i reklam wprowadzających w błąd. Wyroki sądów w obu krajach potwierdziły prawa firmy Philips, tym samym wstrzymując naruszenia i chroniąc konsumentów przed dalszymi nieuczciwymi praktykami handlowymi stron trzecich.

– Philips inwestuje znaczące środki w badania i rozwój, aby wprowadzane na rynek innowacje zapewniały konsumentom najlepsze rozwiązania. Działamy zgodnie z zasadami etyki biznesowej i oczekujemy, że inne firmy będą postępować tak samo. Gdy ktoś nie szanuje naszej własności intelektualnej, działamy zdecydowanie, aby chronić nasze inwestycje i bronić interesów konsumentów. Jesteśmy więc zadowoleni, że w ciągu ostatnich dwóch lat, poprzez postępowania sądowe, z powodzeniem zakończyliśmy ponad 20 sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej z producentami i sprzedawcami szczotek elektrycznych i końcówek do szczotek w całej Europie – powiedział Michael-John Kuhne, dyrektor generalny Oral Healthcare w Philips.

Wydane przez sądy wyroki zabraniają pozwanym dalszego naruszania zarówno znaków towarowych firmy Philips, jak też praw do wzorów i szaty graficznej, takich jak te wykorzystywane w różnych końcówkach do szczoteczek Sonicare i szczoteczkach Sonicare DiamondClean.

Firma Philips zajmuje czołową pozycję na rynku produktów i usług w zakresie higieny jamy ustnej na całym świecie, dzięki innowacyjnej ofercie szczoteczek elektrycznych, urządzeń wybielających, urządzeń do czyszczenia międzyzębowego i końcówek do szczoteczek. Ofertę dopełniają usługi, powiązane aplikacje oraz spersonalizowane porady i wskazówki, które wykorzystują technologie inteligentnych czujników w celu ułatwienia konsumentom aktywnego zarządzania i poprawy higieny zębów oraz zdrowia jamy ustnej.