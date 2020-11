Piotr Gąsowski w kampanii Pictionary Air. Aktor mierzy się z rysowaniem hamburgera i baletnicy

Pictionary Air, Piotr Gąsowski fot. Mattel

W mediach społecznościowych pojawiły się właśnie spoty promujące grę Pictionary Air z udziałem Piotra Gąsowskiego. Kreacja reklamowa odznacza się dużą dawką humoru, autorskimi rysunkami aktora i ciekawym montażem, dzięki czemu widzimy artystę w kilku rolach jednocześnie.

Bohaterem nowych spotów Pictionary Air jest Piotr Gąsowski, który na potrzeby kampanii wcielił się w rolę prowadzącego oraz uczestników show o tej samej nazwie. Kreacje w konwencji teleturnieju mają przypominać kultowy format telewizyjny z udziałem gwiazd i Piotrem Gąsowskim w roli prowadzącego, którego zasady opierały się na klasycznej wersji gry kalambury.

Piotr, jako zawodnik reprezentujący swoją drużynę, przedstawia własną interpretację haseł z różnych kategorii za pomocą interaktywnego pisaka Pictionary Air. Aktor mierzy się z rysowaniem m.in. hamburgera, ducha i baletnicy, a następnie energicznie gestykuluje, aby pomóc drużynie odgadnąć wylosowane pojęcia. Odbiorcy mogą liczyć na dużą dawkę śmiechu dzięki aktorowi, który podchodzi do zadania z pełnym zaangażowaniem. Nie brakuje humorystycznych opowieści, trudnych do odgadnięcia pojęć oraz żartobliwych powiedzeń, skutecznie zachęcających do podjęcia wyzwania w grze Pictionary Air ze znajomymi.

Pictionary Air, czyli gra z portfolio Gry Mattel, która zdobyła już tytuł Toy of the Year 2020 w kategorii Gry Roku, to nowoczesne kalambury, dostosowane do obecnych możliwości technologicznych i potrzeb użytkowników. Do gry nie potrzeba kartek i długopisów, wystarczy interaktywny pisak, urządzenie mobilne i bezpłatna aplikacja Pictionary Air, dostępna w Google Play i App Store. Zasady rozgrywki są bardzo proste – chodzi o rysowanie i zgadywanie haseł. Cała zabawa polega na tym, że kreatywne rysunki powstają w powietrzu, a gracze mogą oglądać je na ekranie urządzenia mobilnego w dedykowanej aplikacji. Ponadto autor może wchodzić z rysunkami w interakcje, np. „kopnąć” naszkicowaną piłkę lub „czytać” narysowaną książkę. Gra zapewnia masę śmiechu i sprawia, że na spotkaniach z najbliższymi nie ma mowy o nudzie.

Kampania rozpoczęła się w listopadzie i obejmuje działania digital – aktywacje na platformach: YouTube, Instagram oraz Facebook. Za koncepcję kreatywną i realizację kampanii odpowiada butik kreatywny Coollective (kreacja, strategia, produkcja wideo, planowanie i zakup mediów, aktywacje w mediach społecznościowych), a produkcją wideo zajęła się grupa LEMON SNIFF.