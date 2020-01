Platformy do zamawiania jedzenia. Jak wpływają na sektor restauracyjny? [badanie Deloitte]

kuchnia, kucharz, restauracja, jedzenie, fot. Free-photos, pixabay

Według najnowszego raportu firmy Deloitte, platformy do zamawiania posiłków z dowozem umożliwiają restauracjom w Londynie, Madrycie, Paryżu i Warszawie dodatkową sprzedaż 1,6 mln posiłków tygodniowo. Dzięki nim zyski firm z sektora restauracyjnego zwiększyły się o 285 mln EUR, a przychody poszły w górę o 500 mln EUR. Dane te potwierdzają, że nowe technologie pomagają restauracjom w reagowaniu na zmiany preferencji konsumentów, lepsze wykorzystywanie zasobów, a także stymulują rozwój i wprowadzanie przez nie innowacji.

Według raportu pt. “Dostarczanie Rozwoju. Wpływ platform do zamawiania jedzenia na sektor restauracyjny”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte na zlecenie Uber Eats, platformy do zamawiania posiłków, umożliwiają restauracjom w Londynie, Madrycie, Paryżu oraz w Warszawie zwiększanie sprzedaży, obrotów i zysków. Platformy do zamawiania posiłków, pozwoliły zwiększyć liczbę zamówień z restauracji w Paryżu i Londynie o ponad 4 proc. oraz o około 1,5-2 proc. w Madrycie i Warszawie. Łącznie to ponad 1,6 mln dodatkowych posiłków sprzedanych w ciągu tygodnia. Na rozwoju platform do zamawiania jedzenia skorzystały szczególnie niezależne restauracje. Wybierane w nich posiłki na wynos stanowiły około połowę, czyli 729 tys. zrealizowanych dodatkowych zamówień.

Źródło: Deloitte

Platformy do zamawiania posiłków napędzają wzrost przychodów restauracji oraz wzrost gospodarczy całego sektora. Według danych Deloitte, największy wzrost przychodów i zysków zanotowały restauracje w Londynie. Odnotowały one odpowiednio 323 mln funtów przychodu (wzrost o 1,4 proc) oraz 189 mln funtów zysku. W Paryżu obroty wzrosły o 1,1 proc., osiągając 94 mln euro, natomiast zyski wzrosły o 18 mln euro. W Warszawie restauracje zanotowały bardzo zbliżony wzrost przychodów (1 proc.), który osiągnął 110 mln złotych, i wypracowały zysk rzędu 46 mln złotych. Madryt jest dla odmiany jedynym spośród badanych miast, którego restauracje odnotowały większy wzrost zysku (36 mln euro), niż przychodów (23 mln euro). Spowodowane jest to wyższymi marżami zamówień pochodzących z platform, względem tych pochodzących z zamówień bezpośrednich.

Zmiana preferencji konsumentów

Nowoczesne technologie umożliwiają restauracjom reagowanie na istotne zmiany preferencji konsumentów. Znaczący wzrost zainteresowania usługą zamawiania jedzenia z dowozem wynika przede wszystkim z ich funkcjonalności i wygody. Według badań, w ciągu ostatniego tygodnia około 3/4 (71-80 proc.) dorosłych w wieku 18-39 lat zamówiło przynajmniej raz jedzenie z dowozem. Ma to niewątpliwie związek z prostotą zamawiania i realizowania płatności, a także z szybkim tempem życia w dużych miastach i brakiem czasu.

Źródło: Deloitte

Mimo że od wielu lat część restauracji oferuje dostawy dań przy wykorzystaniu własnych zasobów, to pojawienie się na rynku nowych aplikacji typu Uber Eats pomogło w rozwoju tego typu usług wielu nowym lokalom. Według ankiety, tylko 1/3 restauracji w Londynie, Paryżu i Warszawie oferowała opcję dostawy przed nawiązaniem współpracy z platformą Uber Eats. W Madrycie co druga (52 proc.) restauracja miała możliwość dowozu.

Wartość sektora restauracyjnego sięgnie 25 mld dolarów

Platformy do zamawiania posiłków z dowozem przyczyniają się jednoznacznie do rozwoju sektora restauracyjnego. Przy przewidywanym rocznym wzroście rynku dostaw jedzenia na poziomie 10 proc., do 2023 roku rynek w Europie będzie wart 25 mld dolarów.

Mimo tego, że według raportu, dostawy stanowią od 2 do 5 proc. wszystkich zamówień restauracji, wzrost tych składanych za pośrednictwem aplikacji jest bardzo dynamiczny i kształtuje się na poziomie 20 proc w Londynie, Paryżu i Warszawie. Dla Madrytu wskaźnik ten jest nieznacznie niższy i wynosi 12 proc.

Firma doradcza Deloitte prognozuje, że rola platform realizujących dostawy znacznie wzrośnie i będą one miały jeszcze większy wpływ na rozwój sektora. Już teraz restauracje, które współpracują z Uber Eats w Londynie, Paryżu, Warszawie i Madrycie raportują wzrost sprzedaży na poziomie 59-74 proc., od momentu dołączenia do platformy.

- Nowe technologie pomagają restauracjom reagować na znaczące zmiany w preferencjach konsumentów - na czele ze wzrostem zapotrzebowania na wygodniejsze formy zamawiania i spożywania posiłków. Oferując restauracjom dodatkową usługę dostawy, platformy do zamawiania jedzenia pomogły znacząco zwiększyć całkowite przychody i zyski firm z sektora restauracyjnego - mówi Sam Blackie, Partner w Deloitte.

Dodatkowe korzyści

Raport firmy Deloitte wykazał również, że platformy do zamawiania posiłków zapewniają restauracjom szereg dodatkowych korzyści, które pomagają im zarówno dostosowywać się do zmian, w tym tych w zakresie zmieniających się preferencji kulinarnych klientów, jak i rozwijać działalność. Wśród benefitów wymienić można m.in.:

● Dodatkowy wzrost, polegający na zwiększeniu liczby posiłków zakupionych w restauracjach, które zostałyby potencjalnie przygotowane w domu.

● Lepsze wykorzystanie zasobów, które w przeciwnym razie pozostałyby niewykorzystane (np. w spokojniejszych okresach, w środku tygodnia czy po południu). Możliwości, które oferują platformy, wpływają na zwiększenie szansy złożenia zamówienia w tych okresach.

● Dostęp do nowych klientów. Współpraca z platformami, które inwestują w marketing zapewnia dostęp do dużej sieci potencjalnych klientów, którzy prawdopodobnie nie zamówiliby posiłków, gdyby nie platformy do zamawiania jedzenia.

● Dostęp do innowacji, które stymulują rozwój. Dzięki dostępowi do technologii i szerokiego zbioru danych restauracje mogą zidentyfikować możliwości rozwoju napędzane tymi danymi, takie jak np. rozwijający się trend wirtualnych restauracji. Według Uber Eats, operatorzy prowadzący wirtualne restauracje we Francji i Wielkiej Brytanii odnotowali wzrost sprzedaży o ponad 50 proc.