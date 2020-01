Polacy chcą opakowań zwrotnych. Oto wyniki badań

coca-cola, butelka, opakowanie, fot. capri23auto, pixabay

Z sondażu ARC Rynek i Opinia wynika, że Polacy są gotowi na produkty w opakowaniach zwrotnych. Najważniejszym dla nich argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest zrobienie czegoś dobrego dla środowiska. Ważne są jednak również inne argumenty jak np. mniej odpadów gromadzonych w domu.

84% Polaków deklaruje, że gdyby były dostępne produkty w opakowaniach zwrotnych, chętnie by z nich korzystali. Warto podkreślić, że nie ma tutaj różnic w odpowiedziach w podziale na płeć, miejsce zamieszkania czy wielkość miejscowości. Jedynie widać pewną różnicę przy podziale na wiek – osoby po 35-tym roku życia nieco chętniej odnoszą się do takiego rozwiązania.

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Chęć zrobienia czegoś pozytywnego dla środowiska

Jako główny powód potencjalnego korzystania z produktów w opakowaniach zwrotnych Polacy wskazują chęć zrobienia czegoś pozytywnego dla środowiska – to argument szczególnie ważny dla osób z wyższym wykształceniem. Ważny jest również fakt, że w domu gromadziłoby się mniej śmieci – to argument przemawiający szczególnie do kobiet. Zachęcać do tego typu rozwiązań mogłyby również niższe ceny takich produktów oraz niższe opłaty za wywóz śmieci.

Źródło: ARC Rynek i Opinia

– Temat segregacji odpadów jest bardzo żywy w ciągu ostatnich miesięcy. Obowiązująca segregacja pięciu frakcji przysparza Polakom trochę kłopotów, nie tylko dlatego, że nie zawsze wiedzą, jaki odpad do jakiego kosza wrzucić, ale również – jak zmieścić w mieszkaniu pięć pojemników. Dlatego, jak widać z naszego sondażu, Polacy chętnie ograniczyliby liczbę odpadów we własnym domu poprzez korzystanie np. z produktów w opakowaniach zwrotnych. Jednocześnie fakt, że aż 84% respondentów pozytywnie odniosło się do takiego rozwiązania, a za główną zachętę uznali oni pozytywny wpływ na środowisko pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi wpływu produkcji i konsumpcji w tym obszarze – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w listopadzie 2019 roku.

Kampanię ekologiczną związaną z opakowaniami niedawno uruchomił Lewiatan. Sieć wprowadziła ekologiczne kartony z certyfikatem FSC, w które można wygodnie spakować zakupy. Są one produkowane z wytrzymałej, w pełni poddającej się recyklingowi tekstury falistej, dzięki czemu pozwala na wygodne spakowanie i transport zakupów nawet do 20 kg. Po złożeniu pudełko ma po bokach otwory do unoszenia. Nadruki są wykonane ekologicznymi farbami wodnymi, a do złożenia kartonów zastosowano ekologiczne kleje na bazie wody.