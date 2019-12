Reklama w przestrzeni publicznej. Na co warto zwrócić uwagę?

mural, reklama, miasto, ulica, fot. T-Mobile

Promocja firmy może przybrać różne formy – od reklamy w telewizji poprzez bilbordy, po reklamę w internecie. Świadome kształtowanie wizerunku firmy to coraz ważniejszy aspekt jej obecności w przestrzeni publicznej. Z tego względu oprócz reklamy w internecie, warto świadomie inwestować w reklamę zewnętrzną. Dzięki internetowi jeden przemyślany i trafnie ulokowany bilbord może mieć większe oddziaływanie niż setka innych rozrzuconych po całym mieście.

Według prognoz agencji Zenith wartość rynku reklamowego w Polsce do końca roku 2019 sięgnie 8 mld zł. To ogromne pole do popisu dla tysięcy pracowników działów kreatywnych, wymyślających coraz to nowsze metody dotarcia do odbiorców. Zwłaszcza że obecnie konsumenci oczekują nie tylko towaru lub usługi. Chcą, żeby firma wyznawała podobne wartości, dbała o środowisko bądź w pozytywny sposób wpływała na lokalną społeczność.

– Lata 90. były dzikim kapitalizmem w pełnym tego słowa znaczeniu – każdy, kto założył jakikolwiek biznes, chciał pokazać go wszystkim wokół. Zostaliśmy zarzuceni ulotkami, oklejeni plakatami, a każdy słup i ściana w mieście natychmiast zmieniały się w powierzchnię reklamową. Te emocje już opadły, klienci zmęczyli się nadmiarem informacji, które ich nie interesowały, a firmy zajmujące się tworzeniem reklam musiały nauczyć się nowego myślenia o przestrzeni. Ten proces jest powolny – nadal wiele polskich miast wygląda jak wielka tablica reklamowa, chociaż świadomość istnienia chaosu reklamowego rośnie. Coraz więcej firm i agencji walczy o to, by otaczająca nas przestrzeń była przyjazna dla oka odbiorcy – mówi Jarosław Włodarczyk, założyciel firmy Graffico.

Połączenie marketingu internetowego z bilbordem

Dzięki Internetowi jeden przemyślany i trafnie ulokowany bilbord ma większe oddziaływanie niż setka innych rozrzuconych po całym mieście. Firma zyskuje podwójnie – dzięki kampanii viralowej napędzanej siłą udostępnień i budowaniu wizerunku marki dbającej o wygląd przestrzeni publicznej.

Przemyślane działanie

Dla firmy Sprite wielkim sukcesem okazała się obecność na tegorocznym Festiwalu Pol’and’Rock, gdzie przy głównej scenie ustawili gigantyczny napis „I love you, hater”. Uczestnicy chętnie się przy nim fotografowali i na bieżąco dzielili się zdjęciami w social mediach. Mimo że samo logo firmy było niewielkie, po 3 dniach każdy doskonale kojarzył obecność marki. Połączenie pozytywnego przekazu, odpowiedniego miejsca i funkcji napisu, który szybko przerodził się w miejsce spotkań, stanowiło jeden z najważniejszych punktów letniej kampanii reklamowej. Podobne napisy można spotkać niemal w każdej europejskiej stolicy. Cieszą się one zainteresowaniem do tego stopnia, że holenderskie Rijksmuseum musiało zrezygnować z napisu „I am sterdam” ulokowanego na trawniku przed budynkiem ze względu na zbyt dużą ilość chętnych do robienia zdjęć – średnio 6 tysięcy osób dziennie!