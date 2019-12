Smartfony wśród nastolatków. Polska na szczycie rankingu

Fot.: Rawpixel, Pixabay - ludzie, młodzież

Jak wynika z raportu „Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?”, nastolatki w Polsce częściej niż w innych krajach korzystają ze smartfonów. Na drugim miejscu są Hiszpanie, a podium zamykają Turcy. Międzynarodowe badanie pokazuje, że choć globalnie nastolatki funkcjonują w wirtualnym świecie i z nowymi technologiami są za pan brat, to różni ich podejście do urządzeń mobilnych. Nowe technologie i wręcz nieograniczany dostęp do internetu w znaczący sposób kształtują ich styl życia, sposób komunikacji oraz zachowania jako konsumentów.

Dostęp do urządzeń

Smartfon, tablet, komputer stacjonarny, konsola do gier, laptop to urządzenia, które na stałe wpisały się w styl życia współczesnych nastolatków. Jednak jak pokazują dane zestawione w raporcie SW Research „Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?” w zależności od kraju widoczne są znaczące różnice w podejściu młodzieży do urządzeń i technologii mobilnych. I tak nastolatki w Polsce częściej niż w innych krajach korzystają ze smartfonów (71 proc.). Na drugim miejscu są Hiszpanie (59 proc.), a na trzecim Turcy (51 proc.). W przypadku respondentów z Wielkiej Brytanii i Brazylii został odnotowany identyczny wynik (43 proc.). Co ciekawe, nastolatki z Polski pozytywnie wyróżnia na tle innych badanych państw również fakt, że 29 proc. ankietowanych korzysta ze Smart TV.

Źródło: SW Research

Ponadto sporym zainteresowaniem, w porównaniu z innymi badanymi krajami, cieszy się komputer stacjonarny. Korzysta niego ponad połowa polskich respondentów (53 proc.), co na tle USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji i Brazylii daje najwyższy wynik. W korzystaniu z laptopa cyfrowych tubylców z Polski wyprzedzają nastolatki z Wielkiej Brytanii (49 proc.) oraz Stanów Zjednoczonych (48 proc.). Co ciekawe, tablet jest tak samo popularny w Wielkiej Brytanii, jak w Turcji (po 20 proc.).

Które urządzenia są najmniej popularne wśród polskich reprezentantów grupy wiekowej 14-18 lat? Z raportu „Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?” wynika, że są nim właśnie tablety (18 proc.) oraz przenośne konsole do gier (12 proc.).

Mobilność w parze z rozrywką

Do czego służy smartfon? Nastolatki w Polsce najczęściej w swoich urządzeniach mobilnych instalują gry, co przyznało blisko 60 proc. respondentów. Ponadto 45 proc. stawia na programy związane z muzyką, a 37 proc. korzysta z aplikacji społecznościowych. W całym zestawieniu najmniej uwagi – jak dotąd – nastolatki poświęcają aplikacjom z kategorii transport (7 proc.) i finanse (6 proc.).

- Jak pokazuje raport „Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?” nastolatki z Polski z urządzeniami mobilnymi są za pan brat. Dla osób urodzonych w erze cyfrowej telefon czy komputer to naturalne narzędzia służące do komunikacji z rówieśnikami już nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Dzięki nim mogą nawiązywać znajomości, kreować swój wizerunek. To także narzędzia pomagające w nauce, pracy, ale przede wszystkim sprzyjające rozrywce. Urządzenia mobilne stopniowo przejmują rolę komputerów w przypadku słuchania muzyki (68 proc.), rozmów ze znajomymi (66 proc.), a także korzystania z portali społecznościowych (62 proc.). Ma to odzwierciedlenie w tym, co osoby w wieku 14-18 lat instalują na swoich urządzeniach - Piotr Zimolzak, Dyrektor ds. Badań i Analiz w SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii.

Źródło: SW Research

Pod względem najpopularniejszych aplikacji preferencje użytkowników są bardzo podobne we wszystkich sześciu badanych krajach. Zaskakujące jest jednak, jak niewielki odsetek nastolatków z Hiszpanii (7 proc.), USA (5 proc.) i Wielkiej Brytanii (3 proc.) korzysta z aplikacji społecznościowych. Częściej wskazywali oni na programy z gatunku rozrywka – taką odpowiedź wybrał średnio co trzeci respondent z tych krajów. W Polsce sporą popularnością cieszą się aplikacje dla miłośników filmów i seriali, w swoim telefonie posiada taką co piąty użytkownik.