Stołówka z klasą. Kaufland dofinansuje 10 takich obiektów

szkoła, dziecko, fot. mihail_fotodeti, pixabay

Trwa drugi etap konkursu „Stołówka z klasą”, w ramach którego sieć Kaufland dofinansuje remont stołówek w 10 szkołach. Zwycięskie placówki zostaną wybrane na podstawie internetowego głosowania na najlepszą pracę plastyczną, promującą prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci.

Prawidłowe odżywianie jest szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży, ponieważ wzrost i rozwój organizmu, a także codziennie wyzwania edukacyjne wymagają znacznego nakładu energii. Mając to na uwadze, Kaufland zaprosił wybrane placówki do konkursu „Stołówka z klasą”. W ramach inicjatywy sieć dofinansuje remont i modernizację stołówek w 10 szkołach.

– Regularne odżywianie to podstawa zdrowego trybu życia. Wiemy, że kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych jest szczególnie ważne u najmłodszych, ponieważ pozwala zapobiegać takim problemom jak obniżone samopoczucie, otyłość i trudności z koncentracją. Świadomość ta stała się inspiracją dla konkursu „Stołówka z klasą”, który wpisuje się w strategię CSR naszej sieci realizowanej pod hasłem „Zróbmy to razem”. Jako firma zaangażowana społecznie wierzymy, że to, co robimy, ma realny wpływ na świat, w którym żyjemy – mówi Agnieszka Kotlińska, ekspert ds. CSR w sieci Kaufland Polska.

Internauci wybierają zwycięzców

Sieć Kaufland zaprosiła do konkursu wybrane placówki, które w roku 2019 nie uzyskały dofinansowania na poprawę standardu stołówek w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zaplanowanego na lata 2019-2023. W pierwszym etapie konkursu szkoły wysłały prace plastyczne, na których uczniowie przedstawili zdrowe nawyki żywieniowe. Spośród ponad 100 nadesłanych plakatów, jury złożone z pracowników sieci wyróżniło 30, które najlepiej oddały ideę konkursu.

30 prac opublikowano na specjalnej stronie: www.stolowkazklasa.pl, gdzie aktualnie można na nie głosować. O tym, które szkoły otrzymają dofinansowanie na remont stołówek, zdecydują więc sami internauci. Głosowanie trwa do 13 marca 2020 roku.

Działania CSR

Konkurs „Stołówka z klasą” to nie jedyne działanie sieci Kaufland adresowane do dzieci. Firma przykłada bardzo dużą wagę do zaangażowania w ważne i aktualne tematy, podejmując liczne działania w ramach strategii CSR o nazwie „Zróbmy to razem”. Wśród nich wyróżnić można między innymi projekt „Eko od dziecka”, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród dzieci przedszkolnych. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2019 roku, zaś teraz od lutego 2020 roku trwa druga edycja akcji, w której weźmie udział ponad 600 dzieci.

Kaufland przykłada również dużą wagę do działań podejmowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Realizowana w tym okresie akcja "List do Św. Mikołaja" ma na celu wsparcie osób potrzebujących – również dzieci – poprzez przekazanie im spersonalizowanych prezentów na Święta Bożego Narodzenia. W 2019 roku pracownicy Kaufland wsparli ponad 220 osób potrzebujących, przygotowując prezenty o łącznej wartości ponad 22 tys. złotych.