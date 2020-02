Storytelling - na czym polega, jak go stosować, przykłady wdrożenia

emocje, kobieta, mężczyzna, fot. pixel2013, pixabay

Od kilku lat branża marketingu zachęca do tego, aby każda marka tworzyła swoją unikatową opowieść. Możemy znaleźć mnóstwo publikacji, które wymieniają korzyści płynące z zastosowania takiego zabiegu w komunikacji firmy. I choć dla niektórych storytelling może brzmieć obco, to jest on nam wszystkim bardzo bliski, szczególnie ze względów kulturowych. Wprawdzie storytelling można zastosować w każdej branży, jednakże nie we wszystkich przypadkach jest on niezbędny. Oto przykłady, w jaki sposób wykorzystywane jest to narzędzie przez marki oraz kilka wskazówek, w jaki sposób stworzyć własną historię.

Definicji storytellingu jest wiele, choć wszystkie sprowadzają się do jednego - emocji. W kontekście marketingowym jest to historia na temat organizacji, która ma zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z Twojej oferty. Innymi słowami jest to “tworzenie oryginalnej opowieści powiązanej ze światem marki, budowanie szerszego kontekstu oraz konstruowanie spójnej historii o marce i produktach.” W uniwersalnym znaczeniu jest to jednak każda historia, opowiedziana za pomocą słów, symboli, dźwięków, zapachów, itd. To opowieść, przywołująca konkretne skojarzenia - za pomocą dowolnego bodźca.

Za każdym rogiem czai się historia

Biorąc pod uwagę szersze znaczenie storytellingu, możemy zauważyć, że jesteśmy nim otoczeni ze wszystkich stron. Historię opowiada zarówno znak drogowy, który ostrzega nas przed tym, że możemy wpaść w poślizg; grecka waza prezentująca dzieje Afrodyty czy opakowanie makaronu, przedstawiające złote łany zboża, z których powstanie nasz obiad.

Storytelling stosowany jest też w muzyce (również tej instrumentalnej, gdzie emocje przekazywane są poprzez tempo utworu, głośność dźwięków, tonację), czy w architekturze (kształt budynku może odzwierciedlać historię danego miejsca, symbolizować wydarzenia). W okresie przedświątecznym wiele sklepów rozpyla zapach pierników czy pomarańczy. To też jest storytelling! Za pomocą zmysłu węchu, przywoływane są w nas skojarzenia z domowym ciepłem i rodzinną atmosferą przy wigilijnym stole.

Przykłady można wymieniać w nieskończoność, ponieważ jesteśmy otoczeni opowieściami - jadąc tramwajem mijamy murale, budynki, billboardy. Nawet ludzie, których mijamy na ulicy, opowiadają swoim wyglądem historie! Za pomocą ubioru, koloru włosów sposobu, w jaki się zachowują.

Storytelling'owi prymusi

Najczęściej przytaczane w artykułach przykłady opowieści są częścią komunikacji znanych marek, np. Coca-Cola, Apple czy Reebok. Nic w tym dziwnego - każda z nich odrobiła tę lekcję na szóstkę, wzbudzając w naszych głowach skojarzenia. Coca-cola za pomocą świątecznych kampanii stała się nieodłącznym elementem bożonarodzeniowych spotkań rodzinnych, Apple to towarzysz ludzi kreatywnych i wizjonerów, a Reebok daje siłę, aby pokonywać własne ograniczenia.

Każdą z tych marek możemy śmiało nazwać “lovebrandem”, który ma swoją wierną grupę odbiorców właśnie dzięki temu, że utożsamiają się z wartościami prezentowanymi przez daną organizację. Nie trzeba jednak być producentem iPhone’a czy najpopularniejszego napoju na świecie, żeby stworzyć angażującą historię swojej marki. Wbrew pozorom nawet “trudne” wizerunkowo branże mogą zaskoczyć świetną historią.

Czy każda branża potrzebuje opowieści?

Jest garstka organizacji, które bez storytellingu mogą funkcjonować (np. marki produkujące specjalistyczny sprzęt dla wąskiej grupy docelowej, która opiera swój wybór na parametrach technicznych). Historia pełna emocji może jednak stanowić dobre wsparcie dla działań wizerunkowych. Pod warunkiem, że komunikacja jest tworzona w oparciu o potrzeby grupy docelowej i reprezentowane przez nią wartości.

Przykładem tego, że storytelling może zastosować każda branża, jest trwająca aktualnie kampania marki Alba, która zajmuje się gospodarką odpadów. Poprzez nawiązanie do słynnych filmów z Jamesem Bondem i grę słowną, w humorystyczny sposób przedstawili sortowanie śmieci, które nie kojarzy nam się raczej z byciem bohaterem. Za pomocą sloganu “Posortowane, a nie zmieszane” marka Alba podkreśla, że starannie podchodzi do kwestii segregacji śmieci i dba o to, aby nie mieszać odpadów, które w 70% są surowcami.

Stwórz własną historię

Warto wyróżnić swoją markę na tle konkurencji i tworzyć więzi z odbiorcami. Istotny jest uniwersalizm opowieści, który sprawi, że nasza grupa docelowa utożsami się z prezentowanym światem, będzie on odzwierciedlał jej doświadczenia lub pragnienia. Aby napisać własną historię, trzeba się zastanowić jakie są wartości danej marki i z czym chcemy, aby była kojarzona. Czy mają to być ekstremalne przeżycia, czy poczucie bezpieczeństwa? Należy zwizualizować sobie swojego odbiorcę i dowiedzieć się, czego oczekuje od Twojego produktu lub usługi - czy ma być dla niego wsparciem w codziennych obowiązkach, a może odskocznią od codzienności?

W tym miejscu warto wykonać dwa ćwiczenia:

1) Zdefiniuj buyer personę – poznaj swoich klientów oraz ich preferencje. Informacje możesz zebrać za pomocą analityki strony www, ankiet, wywiadów czy researchu w mediach społecznościowych. Zastanów się, komu chcesz sprzedawać?

2) Spersonifikuj swoją markę - gdyby Twoja marka była człowiekiem, to jaka by była? Postaraj się zwizualizować ją jak najbardziej szczegółowo, biorąc pod uwagę jej cechy charakteru, wygląd, styl ubierania, stosunek do ludzi.

Dodatkowo warto się zastanowić, jakie przeżycia może zaoferować klientom sama organizacja i na tej podstawie stworzyć historię, która będzie wzbudzała konkretne emocje – wzruszenie, radość, melancholię. Dzięki temu zwiększy się świadomość marki. W świecie przesytu informacji niezwykle istotne jest wyróżnienie się na tle innych przekazów. W każdej sekundzie jesteśmy bombardowani dziesiątkami postów i reklam. Zwracamy uwagę jedynie na te, które wywołają w nas emocje i wzbudzą zainteresowanie.