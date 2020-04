Strony internetowe rynku nieruchomości. Zbadano 781 witryn dotyczących inwestycji

Sektor nieruchomości od dłuższego czasu przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Ceny mieszkań i nieruchomości użytkowych rosną, a firmy deweloperskie notują rekordowe zyski. Postępująca rewolucja technologiczna powoduje, że potencjalni kupujący szukają informacji o nieruchomościach w sieci, coraz częściej za pomocą smartfonów. Wprawdzie przedstawiciele branży idą z duchem czasu i podążają za potrzebami nabywców, jednak wciąż widać, że ekran smartfona nie jest najważniejszy w oczach deweloperów.

Zjawisko smartfonizacji w Polsce od pewnego czasu jest już rzeczywistością. Badanie IAB Mobile 2018 wskazuje, że poziom penetracji smartfonów w Polsce osiągnął pułap 90%, zaś wg danych Statcounter, mobile odpowiada za niemal 60% całego ruchu online w Polsce. Siłą rzeczy, coraz częściej sięgamy po smartfony podczas procesów zakupowych: porównywania cen, przeglądania dostępnych ofert czy poszukiwania danych kontaktowych.

Agencja Up&More, specjalizująca się w obszarze webdevelopmentu dla sektora nieruchomości, przyjrzała się 128 firmom członkowskim PZFD. Zbadanych zostało łącznie 781 stron poszczególnych inwestycji (nie będących stronami głównymi deweloperów). Analizie poddano 8 kluczowych aspektów związanych z dostosowaniem strony do urządzeń mobilnych m.in. szybkość ładowania, czytelność, układ nawigacji czy dostosowanie do różnych przekątnych ekranów.

Kluczowe wnioski? Sytuacja wygląda dość korzystnie, zdecydowana większość stron została stworzona w technologii responsywnej. Warto jednak odnotować, że deweloperzy nie stosują zasady projektowania Mobile First, tj. „mały ekran” traktowany jest tylko jako dodatek do głównego, dużego ekranu komputera.

- Widać to przede wszystkim w wyglądzie nawigacji stron. Deweloperzy nie wykorzystują wszystkich mechanizmów ułatwiających użytkownikom strony szybkiego kontaktu. Utrudnienia mogą mieć bezpośredni wpływ na spadek zapytań. Widoczne jest to także we wskaźnikach Page Speed. Strony mobilne ładują się wolniej niż ich desktopowe wersje. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być fakt, że deweloperzy chcą, aby kontakt bezpośredni możliwie szybko przenosił się do działów sprzedaży – komentuje Konrad Kamiński, Managing Partner w Up&More.