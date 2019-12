Świąteczne ciężarówki Coca-Cola zawitają do trzech miast. Zdecydowali internauci

coca-cola, fot. jplenio pixabay

Już wiemy, gdzie w tym roku zawitają legendarne ciężarówki Coca-Coli. Miasta wyłoniono w specjalnym konkursie zorganizowanym przez firmę. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu internautów, świąteczny konwój wraz z mocą atrakcji przyjedzie do Chorzel, Sandomierza i Iławy.

W tym roku Coca-Cola po raz pierwszy w historii oddała internautom decyzję o tym, w których miastach pojawią się kultowe świąteczne ciężarówki. Konkurs zaangażował do działania mieszkańców całej Polski, którzy bili rekordy w oddawanych głosach na swoje miasta. W głosowaniu wzięło udział aż 811, czyli 87,6% polskich miast, a w pierwszym etapie oddano ponad 450 tysięcy głosów. Największe emocje pojawiły się jednak na finale – podczas starcia na żywo, na fan page’u Coca-Cola oddano rekordową liczbę 1 700 000 głosów. Zgodnie z decyzją internautów, tuż przed świętami, legendarne ciężarówki przyjadą do Chorzel, Sandomierza i Iławy. Na mieszkańców czekać będzie iście świąteczna atmosfera oraz moc atrakcji.

Przebieg świątecznej trasy Coca-Cola:

• Iława, 18 grudnia

• Chorzele, 19 grudnia

• Sandomierz, 21 grudnia

Kampania Coca-Cola „Poczuj magię Świąt”

Świąteczna trasa ciężarówek to element kampanii Coca-Cola, prowadzonej pod hasłem „Poczuj magię Świąt”. W ramach tegorocznej promocji marka przygotowała również m.in.: świąteczne etykiety, dwa dedykowane spoty reklamowe, reklamy OOH, materiały POSM, loterię konsumencką, działania z influencerami i tiktokerami oraz nową odsłonę kultowej piosenki „Coraz bliżej Święta”, stworzoną we współpracy z Natalią Kukulską.

Za planowanie, zakup mediów i współpracę z influencerami odpowiada dom mediowy MediaCom, za adaptację lokalnych materiałów graficznych – agencja Fortis, za adaptację kopii telewizyjnej – McCann Worldgroup. Kreacją i obsługą kampanii digitalowej zajmuje się LiquidThread i White Paper Agency. Działania PR powierzono agencji Big Picture.

Od 1920 roku

Symbol Świętego Mikołaja Coca-Cola po raz pierwszy wykorzystała w swojej reklamie już w 1920 roku. Z kolei wizerunek wykreowany w 1931 roku przez ilustratora marki, Haddona Sundbloma, na zawsze zmienił oblicze Świętego i stał się niemalże archetypem tej postaci. Rozpoznawalnym elementem marki jest również świąteczna ciężarówka Coca-Coli. Oświetlone pojazdy pierwszy raz pojawiły się w reklamie w 1995 roku.

Zobacz świąteczną reklamę Coca-Coli

Loteria z Misiami XXL

W ramach świątecznej kampanii Coca-Cola zorganizowała również loterię konsumencką. Potrwa ona od 12 listopada do 27 grudnia i codziennie do wygrania będą kultowe misie polarne, znane z reklam telewizyjnych - tym razem w rozmiarze XXL! Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić napój Coca-Cola Regular lub Coca-Cola Zero w butelce ze świątecznymi etykietami, wpisać kod spod nakrętki na profilu marki w aplikacji Messenger i sprawdzić ewentualną wygraną.