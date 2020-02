Szkodliwe treści w internecie. Sojusz GARM będzie z nimi walczył

komputer, kobieta, internet, fot. Startupstockphotos, pixabay

Inicjatywa Global Alliance for Responsible Media (GARM) zaprezentowana podczas Światowego Forum Ekonomicznego ma na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego środowiska cyfrowego, które będzie chronić konsumentów, media i społeczeństwo przed szkodliwymi treściami w Internecie. W sojuszu uczestniczy 39 reklamodawców, 6 holdingów agencji reklamowych, 7 wiodących platform mediowych i 7 stowarzyszeń branżowych, w tym firma Procter & Gamble.

Szacuje się, że pomiędzy lipcem a wrześniem 2019 r. z serwisu YouTube, Facebook i Instagram usunięto 620 milionów niebezpiecznych treści. Dzięki inwestycjom właścicieli platform w stworzenie odpowiednich zespołów i narzędzi, większość tych treści usunięto, zanim pojawiły się na ekranach konsumentów. Jednak w ciągu 3 miesięcy do użytkowników sieci dotarło około 9,2 milionów szkodliwych treści, co przekłada się średnio na jeden taki materiał na sekundę.

GARM podejmuje działania zmierzające do zagwarantowania bezpieczeństwa czterem miliardom ludzi, którzy codziennie korzystają z Internetu. Jednocześnie długofalowym celem inicjatywy jest wyeliminowanie z sieci nagannych treści i zablokowanie dostępu do środków przeznaczonych na reklamę podmiotom dopuszczającym się szkodliwych działań. GARM łączy siły ze Światowym Forum Ekonomicznym, aby wspólnie realizować cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym. Jest jednym z kluczowych projektów zainicjowanej przez Forum platformy definiującej przyszłość mediów „Platform for Shaping the Future of Media, Entertainment and Culture”.

Uczestnicy GARM

W sojuszu GARM uczestniczy 39 reklamodawców, 6 holdingów agencji reklamowych, 7 wiodących platform mediowych i 7 stowarzyszeń branżowych. Zaprezentowali oni swoją strategię stworzenia bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego środowiska cyfrowego, które będzie chronić konsumentów, media i społeczeństwo. W ramach tej strategii uczestnicy sojuszu podejmują działania określone w trójstronnym planie, którego realizacja rozpoczęła się już w czerwcu ubiegłego roku.

Wspólne definicje

Sojusz opracował i przyjmie wspólne definicje, które posłużą całej branży reklamowej do spójnej i uniwersalnej kategoryzacji szkodliwych treści. 11 kluczowych definicji obejmujących obszary, takie jak treść nieodpowiednia dla dzieci, narkotyki, spam czy terroryzm, pozwolą platformom, agencjom i reklamodawcom w spójny sposób określić, które z tych treści należy uznać za szkodliwe i jak chronić wrażliwych odbiorców, takich jak dzieci. Wyznaczenie tych standardów to pierwszy krok, który przyczyni się do ograniczenia czerpania korzyści z rozpowszechniania szkodliwych treści w formie reklam.

Wspólne narzędzia i systemy

Sojusz opracuje i wprowadzi narzędzia, które pozwolą skuteczniej zintegrować systemy kontroli reklamodawców, narzędzia agencji oraz działania platform mediowych w obszarze kategoryzacji treści. Wprowadzenie takich rozwiązań sprawi, że proces planowania budżetów reklamowych będzie przejrzysty oraz dokładny, co w efekcie poprawi bezpieczeństwo konsumentów, w obszarze otrzymywania komunikatów reklamowych od firm.

Niezależny nadzór

Sojusz uzgodni wspólne standardy pomiarów pozwalający przedstawicielom branży i platformom mediowym rzetelnie oceniać swoje możliwości w zakresie blokowania, demonetyzacji i usuwania szkodliwych treści. Wspólne dla reklamodawców, agencji i platform narzędzia oraz jednolita metodologia pozwolą zapewnić przejrzystość, która jest kluczowa do podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo konsumentów w sieci. Wdrożenie tych standardów i uzgodnienie niezależnego procesu weryfikacji przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonowania w tym obszarze. Specjalna grupa robocza z ramienia GARM będzie odpowiedzialna za wdrażanie tej strategii już od kwietnia.

- Reklamodawcy mają szansę odegrać niebagatelną rolę w ulepszaniu cyfrowego ekosystemu, na którym zależy nam wszystkim. W związku z tym, że to marki utrzymują wiele platform i dostawców treści, możemy zapewnić społeczeństwu dostęp do korzyści, jakie daje Internet bez konieczności mierzenia się z jego ciemnymi stronami, których istnienia mamy niestety świadomość. Te pierwsze podejmowane przez GARM działania to bardzo ważny krok w dobrym kierunku, który przyniesie korzyści konsumentom, społeczeństwu i markom. Bardzo cieszę się, że WFA odegrało tak istotną rolę w zgromadzeniu wokół tej wspólnej, ważnej inicjatywy różnych podmiotów reprezentujących fragmenty cyfrowego ekosystemu - powiedział Stephan Loerke, dyrektor generalny WFA.

- Już czas, by zbudować odpowiedzialny mediowy łańcuch dostaw z myślą o roku 2030 - taki, który będzie działał w sposób bezpieczny, wydajny, przejrzysty, rzetelny oraz będzie odpowiednio moderowany dla dobra wszystkich jego uczestników, a zwłaszcza konsumentów, którym ma służyć. Dzięki temu, że wielu wybitnych przedstawicieli naszej branży zdecydowało się stanąć ramię w ramię i podjąć wspólne działania w ramach inicjatywy Global Alliance for Responsible Media, razem będziemy w stanie uniknąć błędów przeszłości i obrać właściwy kurs na przyszłość - podkreślił Głobalny Chief Brand Officer Procter & Gamble, Marc Pritchard.

Komunikat został wydany w ramach odbywającej się w Davos sesji World Economic Media Leaders pt. „Business Leaders Act to Eliminate Harmful Online Content: Global Alliance for Responsible Media launches solutions to Improve Digital Safety” („Liderzy świata biznesu podejmują walkę ze szkodliwymi treściami w Internecie: Inicjatywa Global Alliance for Responsible Media wprowadza rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo w cyfrowym świecie”), w którym obok przedstawicieli platform internetowych takich jak Facebook czy Youtube, koncernów reklamowych i firm FMCG, wziął także udział Głobalny Chief Brand Officer Procter & Gamble, Marc Pritchard.