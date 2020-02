Szkolenia i edukacja pracowników. Czy są one opłacalne dla firmy?

komputer, praca, laptop, fot. free-photos, pixabay

Jak wynika z najnowszych badań, programy edukacyjne i szkoleniowe powinny stanowić kluczowy element strategii firm, które chcą dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającemu się rynkowi. To jednak nie wszystko, bo poza koniecznością nadążenia za tempem rozwoju, ważna staje się także umiejętność efektywnego wykorzystania możliwości, jakie dają nowe technologie.

Skomplikowana sytuacja na rynku pracy w Polsce wymaga zdecydowanych działań ze strony przedsiębiorstw. Raport płacowy „Wyzwania, oczekiwania i możliwości na rynku pracy”, przygotowany przez ekspertów Hays Poland nie pozostawia złudzeń. Tylko firmy, których strategia zatrudnienia zakładać będzie wdrożenie nowoczesnych i elastycznych rozwiązań pracowniczych będą w stanie sprostać rosnącym wymogom.

– Obecnie, już 87 proc. pracodawców chcąc wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą planuje zwiększenie zatrudnienia. W związku z tym rywalizacja o najlepszych pracowników może zyskać na sile. Ważne jest więc aktywne reagowanie na zmiany na rynku i potrzeby kandydatów. Zdajemy sobie sprawę, że w najbliższym czasie szczególne znaczenie zyskają m.in. programy szkoleniowe pozwalające na szybkie wdrażanie doświadczonych pracowników oraz zwiększające kompetencje tych już zatrudnionych – komentuje Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Szkolenie łatwiejsze od znalezienia idealnego kandydata

Obecnie, już nie tylko wynagrodzenie wpływa na przyjęcie bądź odrzucenie danej oferty pracy. Co ciekawe, kandydaci zwracają uwagę na możliwości rozwoju. Współcześnie, pracownicy są gotowi na podejmowanie nowych wyzwań, w tym na szkolenia w nieznanych dotąd dziedzinach. Co zaskakujące, to właśnie chęć do poszerzenia kompetencji to szansa dla… pracodawców. Decydując się na inwestycje w rozbudowę umiejętności swoich obecnych oraz przyszłych pracowników mogą skutecznie wypełniać luki etatowe. Szkolenie okazuje się szybsze i łatwiejsze, niż znalezienie kandydata idealnego, a równocześnie pozwala na zaspokojenie potrzeb rozwoju pracowników.

Diagnoza celu

Od czego powinien zacząć pracodawca? Najważniejsze jest zdiagnozowanie potrzeb firmy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju. Inne działania podejmie firma, chcąca zwiększyć kompetencje stałej kadry pracowników, inne ta szukająca osób na nowotworzone stanowiska. Wyznacznikami powinny być pożądane umiejętności, najlepiej uszeregowane do najważniejszych, do tych, które można zdobywać już w czasie wykonywania obowiązków.

W kolejnym kroku, kiedy zidentyfikowany zostanie cel, warto zastanowić się nad narzędziami do jego realizacji. Nie zawsze istnieje konieczność zatrudniania firmy szkoleniowej czy całego sztabu zewnętrznych specjalistów – czasem wystarczy zwrócenie się do obecnych i doświadczonych pracowników. Kto lepiej zapozna nowego pracownika z systemami informatycznymi w firmie, niż osoba korzystająca z nich od kilku lat?

Platformy e-learningowe

W ostatnich latach, świetnie sprawdzają się także platformy e-learningowe, z których pracownicy mogą korzystać nie ruszając się sprzed własnego biurka. Co ważne, w czasie szkoleń istotne jest także bieżące badanie nie tylko zadowolenia pracowników, ale również ich skuteczności. Po zakończeniu szkolenia warto zaproponować pracownikom pakiet konsultacji czy materiałów dostępnych online, do których mogliby wrócić w dowolnej chwili oraz w razie potrzeby.

Osiągnięcie doskonałego stanu, w którym spotykają się oczekiwania pracowników oraz możliwości pracodawców, staje się obecnie coraz trudniejsze. Sposobem na rozwiązanie tej sytuacji może być krok w stronę nowoczesnych rozwiązań, a także większa koncentracja na podnoszeniu kompetencji oraz szkoleniu wewnątrz przedsiębiorstw.