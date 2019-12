Szybkość ładowania sklepów internetowych. W Black Friday nie wszystkie zdały egzamin

komputer, laptop, kobieta, telefon, spotkanie, fot. rawpixel pixabay

Black Friday i Cyber Monday nie tylko zachęciły Polaków do uszczuplenia swoich portfeli, ale były również prawdziwym sprawdzianem cierpliwości internautów. Niechlubni rekordziści z branży ecommerce nie wytrzymali wyprzedażowej gorączki, nawet 5-krotnie spowalniając swój czas ładowania. Znalazły się też sklepy, które w ogóle przestały działać. Natomiast część firm z branży ecommerce, ku uciesze zakupowiczów, ładowała się znacznie szybciej niż normalnie.

Według danych Krajowej Izby Rozliczeniowej, średnia wartość koszyka zakupów podczas ubiegłorocznego Czarnego Piątku wyniosła ponad 190 zł. Polacy polubili wyprzedażową gorączkę w sieci i coraz chętniej korzystają z promocji oraz obniżek w Black Friday i Cyber Monday. Problemem przestała być gotówka, ale dostępność i atrakcyjność oferty sklepów internetowych. Firma Hostersi, publikująca coroczne raporty szybkości czasu ładowania najpopularniejszych polskich stron i sklepów internetowych, tym razem przyjrzała się kondycji rodzimych ekomersów podczas gorącego weekendu wyprzedaży od Black Friday do Cyber Monday.

– Poza kilkoma wyjątkami, większość badanych przez nas sklepów internetowych poradziła sobie całkiem nieźle, zważywszy na fakt, że ruch na ich stronach był nawet o kilkaset procent większy. Dla infrastruktury serwerowej takiego sklepu to naprawdę ogromne obciążenie, a dla samego sklepu wyzwanie biznesowe. Pamiętajmy bowiem, że zbyt długi czas ładowania serwisu i zbyt długa ścieżka zakupowa przekładają się na większą ilość porzuconych koszyków – mówi Mariusz Juszczyk, Growth Manager z firmy Hostersi.

W weekend wyprzedaży (29.11-2.12.2019), najszybszymi spośród badanych sklepów internetowych okazały się:

amfora.pl (1,1 sekundy)

zalando-lounge.pl (1,4 sekundy)

euro.com.pl (1,7 sekundy)

x-kom.pl (2,1 sekundy)

domodi.pl (3,4 sekundy)

lancerto.com (3,6 sekundy)

neo.24.pl (3,7 sekundy)

Z kolei Najwolniej ładowały się sklepy:

4f.com.pl (9,3 sekundy)

empik.com (9 sekund)

mediamarkt.pl (8,1 sekund)

mediaexpert.pl (7,8 sekund)

douglas.pl (7,8 sekund)

oponeo.pl (7,2 sekundy)

sephora.pl (7,2 sekundy)

W badaniu wyłoniła się także grupa sklepów, która w Black Friday znacznie przyspieszyła w porównaniu do analogicznego pomiaru, przeprowadzonego miesiąc wcześniej. Należą do niej euro.com.pl z czasem 1,6 sekund w porównaniu do 1,8 sekundy, neo24.pl z czasem ładowania 3,7 sekundy w porównaniu do 4,6 sekundy, komputronik.pl z czasem ładowania 5,2 sekund w porównaniu do 7,1 sekundy, mediaexpert.pl z czasem 7,3 sekund w porównaniu do 8,5 sekundy oraz empik.com z czasem 8,8 sekund w porównaniu do 10,2 sekund.