Text message journalism, czyli SMS wprost od dziennikarza. Rozwiązanie sprawdzi się w Polsce?

Dostajemy od mediów tyle informacji, że nie potrafimy ich przyswoić. Często nie mamy nawet wyboru, co wyświetla się nam na ekranach. Jednym z pomysłów na to, jak poradzić sobie z tym problemem jest usługa pozwalająca na otrzymywanie powiadomień np. od ulubionego reportera czy relacji z wybranych wydarzeń. W USA media wprowadzają takie rozwiązania, natomiast w Polsce podobna usługa znana jest pod nazwą newsletter SMS.

Text message journalism

Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro dziennik New York Times uruchomił nową usługę. Dziennikarz działu sportowego Sam Manchester zaczął pisać do czytelników SMS-y prosto z miejsca zdarzenia. Nie było w nich wyników kolejnych startów, a doniesienia zza kulis imprezy. Zawierały teksty, grafiki i krótkie filmy, a także pytania, na które subskrybenci mogli odpowiadać. Relacja przypominała serię wiadomości od kolegi i tworzyła wrażenie bliskości z dziennikarzem, miejscem i wydarzeniem.

New York Times, który jest liderem w przenoszeniu papierowego pisma do mediów cyfrowych, zorientował się już, że media społecznościowe tracą swój osobisty wymiar. Dlatego właśnie do innowacyjnego olimpijskiego projektu wybrał stary, sprawdzony SMS.

Rozwiązanie przyszłości?

W tym roku pomysł podchwyciły amerykańskie media lokalne. Kilku reporterów serwisu Cleveland.com z Ohio pisze teraz nie tylko artykuły, ale też SMS-y do czytelników, którzy je subskrybowali. W cenie 4 dolarów za miesiąc są na bieżąco z tematami, nad którymi pracują dziennikarze portalu i polecanymi przez nich wydarzeniami w okolicy. Narzędzie do komunikacji dostarcza platforma Subtext, która przekonuje amerykańskie media, że mogą zyskać nie tylko nową formę kontaktu z odbiorcami, ale też nowe źródło dochodu.

- SMS-y subskrybowane od dziennikarza mają charakter prywatnych wiadomości. Są bezpośrednie i spontaniczne. Wpisy na Facebooku czy Twitterze teoretycznie też, ale na kanałach tych algorytmy potrafią ukryć treści obserwowanych profili i zasypać użytkownika spamem. W przypadku wiadomości tekstowych mamy gwarancję, że subskrybenci dostaną je “na żywo” i nieco bardziej ekskluzywnie, co sprzyja budowaniu lojalności. Dzięki zdobytemu zaufaniu media mogą pokazać nieco dziennikarskiej kuchni, a przy okazji na tym zarobić - zauważa Maja Wiśniewska, PR & Content Marketing Manager w SMSAPI.

Newsletter SMS w Polsce

Nowatorskie rozwiązanie prosto z Ameryki to w rzeczywistości nic innego jak newsletter, który zamiast zamiast e-maila wykorzystuje SMS. Popularność tego SMS-owego narzędzia rośnie, w miarę jak internet w smartfonach pozwala rozbudować je o nowe funkcje. Mocy linka przychodzącego prosto na telefon świadomi są np. organizatorzy i uczestnicy konferencji TEDx Katowice.

- Po kilku edycjach imprezy stali bywalcy przekonali się, że bilety na wydarzenie rozchodzą się błyskawicznie. Najlepszym sposobem, by nie przegapić momentu, kiedy są jeszcze dostępne, okazał się na Newsletter SMS. Z każdym rokiem liczba jego subskrybentów rośnie, a dzięki temu, że docieramy bezpośrednio do osób zainteresowanych, nie mamy problemu z frekwencją - wyjaśnia Karola Stachowicz, koordynator TEDxKatowice.

Z newslettera SMS już od jakiegoś czasu z powodzeniem korzystają sklepy internetowe. Oprogramowania SMSAPI łatwo użyć do tego zadania dzięki dostępnym widżetom. Wykorzystuje je m.in. butik Click Fashion. Zachęca on klienta do subskrypcji, pisząc, że jako pierwszy dowie się o nowych ofertach. Nie jest to wcale obietnica na wyrost - jak wynika z badań SMSAPI większość wiadomości SMS odczytywana jest w ciągu kilku minut od otrzymania.

I dla sklepów i dla mediów szybkie i bezpośrednie dotarcie do odbiorcy, które do niedawna było konkurencyjną przewagą, w nadchodzącej dekadzie stanie się standardem. Mniej istotny stanie się zasięg, coraz ważniejsza będzie lojalność. Wiadomości tekstowe są prostym i skutecznym sposobem na jej zbudowanie. Przekonują się o tym nie tylko sprzedawcy czy organizatorzy wydarzeń, ale także samorządy, czego przykładem jest np. działający od kilku lat Katowicki Informacyjny Serwis SMS-owy. To kolejny powód, by nie tylko redakcje przyjrzały się bliżej starej-nowej technologii.