Transmisja filmów 8K. Samsung pokazał przełomowe rozwiązanie

Youngo Park, Kwangpyo Choi, AI ScaleNet, fot. Samsung

Naukowcy Samsung Research opracowali kodek AI o nazwie AI ScaleNet. Wykorzystuje on technologię głębokiego uczenia się, aby ograniczyć utratę danych podczas kompresji i umożliwić strumieniowe przesyłanie treści 8K w sieciach o mniejszej przepustowości. Nowe rozwiązanie to krok Samsunga w stronę rynku telewizorów 8K, który według szacunków w ciągu najbliższych lat wzrośnie 13-krotnie, do poziomu około 2,8 mln sztuk w 2022 roku.

Nie jest tajemnicą, że duże ekrany wymagają lepszej jakości obrazu. Poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład funkcja Inteligentnego Skalowania do 8K, nowe życie otrzymują materiały niższej rozdzielczości, a to co zobaczymy na ekranie, będzie bardziej wyraziste, pełniejsze kolorów i szczegółów.

Wyzwanie

Istnieje jednak kilka wyzwań, którym należy stawić czoła, zanim widzowie będą mogli wykorzystać pełen potencjał rozdzielczości 8K. Po pierwsze, trzeba wyprodukować więcej treści 8K. Po drugie, należy zapewnić połączenia sieciowe umożliwiające bezproblemową transmisję strumieniową filmów i programów w tak wysokiej rozdzielczości.

Aby rozwiązać te problemy, naukowcy z Samsung Research, centrum badawczo-rozwojowego, działającego w ramach Samsung Electronics’ SET Business, opracowali kodek AI o nazwie AI ScaleNet. Innowacja ta, przedstawiona po raz pierwszy podczas SDC19, umożliwia dostarczanie treści 8K bez konieczności korzystania z dodatkowej infrastruktury za pośrednictwem sieci, które zazwyczaj obsługują tylko prędkości 4K.

Jak działa AI ScaleNet?

AI ScaleNet wykorzystuje technologię głębokiego uczenia się, aby ograniczyć utratę danych podczas kompresji i umożliwić strumieniowe przesyłanie treści 8K w sieciach o mniejszej przepustowości.

W uproszczeniu działa to następująco: treść 8K jest kompresowana do wielkości plików standardowych dla 4K za pomocą AI downscaler i przesyłana do telewizora, który wykorzystuje AI, by zwiększyć rozdzielczość pobranej treści z powrotem do jakości 8K. Kodek został opracowany przez naukowców z zespołu ds. technologii wizualnych Samsung Research – Kwangpyo Choi i Youngo Park. Inspiracją dla tego rozwiązania było zapotrzebowanie na nową technologię kompresji i transmisji wideo w celu obsługi ciągle zmieniającego się krajobrazu medialnego i sprostanie pojawiającym się wyzwaniom technicznym.

AI ScaleNet zaradza ograniczeniom przepustowości w nowoczesnych infrastrukturach sieciowych za pomocą tzw. adaptacyjnego kodeku AI.

– AI Adaptive Bit Rate Streaming odnosi się do technologii AI, która dostosowuje się do różnych przepustowości i koryguje rozdzielczość, aby umożliwić płynne przesyłanie strumieniowe – wyjaśnia Kwangpyo Choi.

– Dzięki AI ScaleNet użytkownicy będą mogli korzystać z treści w jakości 8K nawet przy niższych przepustowościach. W efekcie w okresach dużego natężenia ruchu w sieci, gdy prędkość spada, widzowie nadal mogą oczekiwać, że treść będzie prezentowana w relatywnie wyższej jakości – dodał Youngo Park.

Przełomowa innowacja

Różnica, jaką wprowadza ta technologia, jest szczególnie wyraźna przy korzystaniu z usług typu over-the-top (OTT), w przypadku których widzowie zazwyczaj zauważają zmiany w jakości obrazu. Jednak w AI Codec i AI ScaleNet wykorzystywana jest technologia AI, która dostosowuje się do zmian przepustowości i optymalizuje jakość, dzięki czemu użytkownicy mogą w transmisji strumieniowej oglądać treści o najwyższej możliwej jakości.

Jak zauważyli naukowcy, Samsung już planuje, jak wykorzystać to wszechstronne rozwiązanie.