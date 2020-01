Trzy banki zainwestowały w polski fintech

wartość, pieniądze, marka, fot. nattanan23, pixabay

Alior Bank, BNP Paribas i PKO Bank Polski, które reprezentują ok. 30 proc. aktywów polskiego sektora bankowego, wspólnie zainwestowały w Autenti – polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. To pierwsza tego typu wspólna i przeprowadzona na równych zasadach transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zamknięta właśnie runda finansowania wyniosła 17 mln zł, co pozwoli na rozwój polskiego standardu zdalnego podpisywania i cyfrowego obiegu dokumentów, a także ekspansję zagraniczną tych rozwiązań.

Inwestycja w Autenti przyśpieszy digitalizację banków poprzez wdrożenie e-podpisu przeznaczonego dla klientów i kontrahentów, do których swoją ofertę kierują wspomniane banki. Nowe cyfrowe rozwiązania usprawnią procesy bankowe i będą miały korzystny wpływ na środowisko naturalne. Pomogą także uprościć i przyspieszyć obieg wewnętrznych dokumentów. Transakcja, ze względu na udział inwestorów reprezentujących dużą część aktywów krajowego sektora bankowego, w naturalny sposób wspiera proces tworzenia polskiego standardu podpisu elektronicznego wykorzystywanego do zawierania umów bankowych. To kolejny, po utworzeniu Polskiego Standardu Płatności, czy Polish API przykład, który pokazuje, że współpraca krajowych banków w różnych obszarach i modelach pomaga tworzyć rozwiązania korzystne dla klientów i całej gospodarki.

– Wspólna inwestycja trzech konkurencyjnych banków w fintech Autenti do doskonały przykład partnerstwa na styku technologii i finansów, dzięki któremu wybiegamy w przyszłość. Za kilka lat tego typu rozwiązania będą rynkowym standardem. Dzięki elektronicznemu podpisowi i obiegowi dokumentów klienci Alior Banku zyskają wkrótce bardziej wygodny i szybszy dostęp do naszych produktów i usług, z dowolnego miejsca na świecie. To kolejna inwestycja z udziałem naszego funduszu venture capital RBL_VC, która umożliwia nam wyjście naprzeciw cyfrowej rewolucji i tworzenie bankowości nowej generacji – mówi Krzysztof Bachta, Prezes Zarządu Alior Banku.

– Kibicujemy rozwiązaniom proponowanym przez Autenti od 2016 roku. Wtedy to jeszcze jako startup – firma ta wygrała pierwszą polską edycję BNP Paribas International Hackathon proponując oprogramowanie, które usprawniło proces zawierania umów bankowych dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego. Rozwój niewymagających użycia papieru e-transakcji to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo klientów. Dla nas niezwykle ważny jest również wymierny pozytywny wpływ na środowisko. Wraz z naszymi partnerami chcemy wyznaczać i propagować nowe standardy w polskim sektorze bankowym – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BNP Paribas.

- Klienci korzystający z usług oferowanych na polskim rynku oczekują, że zdalne zawieranie umów będzie jeszcze prostsze i szybsze, a jednocześnie bezpieczne. Współpraca na co dzień konkurujących ze sobą banków może pomóc sprostać tym oczekiwaniom i dlatego zdecydowaliśmy o inwestycji funduszu PKO VC w spółkę Autenti. PKO Bank Polski kontynuuje transformację cyfrową i zgodnie z realizowaną strategią, zmienia się w bank przyszłości. Jednym z działań wpisujących się w tę strategię będzie również biznesowe wykorzystanie platformy Autenti w codziennej działalności banku. W synergii z pozostałymi narzędziami jakimi dysponujemy, pozwoli nam to jeszcze bardziej usprawnić elektroniczny obieg dokumentów – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Banki nadają rytm cyfryzacji i wspierają ekologię

Według prognoz w 2023 roku globalny rynek podpisów elektronicznych będzie wart 5,5 mld dolarów. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 5 lat wartość ta wzrośnie o ponad 1/3 (36,7 proc.) Analizy rynku podpisów elektronicznych pokazują, że to sektor bankowy ma największy potencjał do wykorzystania rozwiązań związanych z cyfrowym obiegiem dokumentów. Polskie banki są liderami w zakresie cyfryzacji. Jednocześnie nadal wiele bankowych procesów wymaga złożenia podpisu na papierze. Wprowadzenie elektronicznego podpisu przyśpieszy tworzenie w pełni cyfrowej ścieżki obsługi klientów oraz uprości wewnętrzne procesy w bankach. To zarówno oszczędność czasu, jak i pieniędzy wydawanych dotychczas na druk i przesyłanie papierowych dokumentów. Mniejsze zużycie papieru korzystnie wpłynie także na środowisko, na czym zależy wszystkim inwestorom uczestniczącym w transakcji.

- Dzięki możliwościom banków, które zaprosiliśmy do grona inwestorów oraz ich otwartości na współpracę ponad podziałami, podpisy elektroniczne dostępne dzięki Autenti ułatwią pracę zarówno mniejszym firmom jak i dużym przedsiębiorstwom z różnych sektorów gospodarki. Już wkrótce naszą ofertę skierujemy do klientów i partnerów za granicą – mówi Grzegorz Wójcik, założyciel i Prezes Zarządu Autenti.

Platforma do cyfrowego zawierania umów i elektronicznego obiegu dokumentów

Autenti to polska firma, która powstała w 2014 roku. Oferuje rozwiązania umożliwiające podpisywanie dowolnych dokumentów online, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Szybko, wygodnie, bezpiecznie i w zgodzie z przepisami prawa. Od swojego rynkowego debiutu spółka pozyskała ponad 250 klientów biznesowych, a także wysłała dokumenty do e-podpisu do blisko 95 tysięcy Polaków.

Kolejnym krokiem w rozwoju Autenti jest zamknięta właśnie runda inwestycyjna. Pozyskane przez spółkę finansowanie pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój produktu i ekspansję zagraniczną. Dla wspomnianych funduszy VC, uczestnictwo w obecnej rundzie finansowania jest kontynuacją inwestycji z 2017 roku. Zainwestowany wówczas kapitał i wsparcie pozafinansowe, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Autenti w ostatnich latach.