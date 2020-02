Weryfikacja behawioralna w bankowości. ING Bank Śląski stawia na bezpieczeństwo

komputer, klawiatura, fot. ING

ING Bank Śląski wdrożył weryfikację behawioralną, czyli usługę polegającą na analizie zachowania klienta podczas korzystania z serwisu transakcyjnego. Utworzony dzięki temu profil użytkownika pozwala na wykrycie oszustwa w przypadku, gdy osoba nieuprawniona podejmie próbę wykonania transakcji.

Wprowadzona przez ING Bank Śląski weryfikacja behawioralna analizuje interakcje użytkownika z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Chodzi o zachowanie, a konkretnie sposób poruszania kursorem myszy, jak również dynamikę korzystania z klawiatury. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Weryfikacja behawioralna, a prywatność

Podczas tej weryfikacji bank nie sprawdza co robi dany użytkownik, ale w jaki sposób to robi. Nie bada więc tego co użytkownik wpisuje na klawiaturze, lecz jak z niej korzysta. Ten zestaw cech pozwala zbudować unikalny, niezwykle trudny do podrobienia profil użytkownika. ING Bank Śląski buduje profil użytkownika tylko po zalogowaniu do Mojego ING i po każdym logowaniu porównuje zachowania. Będą zbierane i analizowane m.in. informacje o tym, jak szybko i często użytkownik klika w poszczególne klawisze na klawiaturze, jak przewija ekran, jak szybko i często klika myszką komputerową oraz jak trzyma urządzenie.

– Bezpieczeństwo w bankowości internetowej jest kluczowe dla klientów, dlatego stale rozwijamy mechanizmy wspierające bezpieczne bankowanie. Od kilku tygodni zapraszamy użytkowników Mojego ING, aby wyrazili zgodę na zbieranie danych przez bank, w ramach weryfikacji behawioralnej. Dzięki temu wkrótce będziemy mogli w dodatkowy sposób zabezpieczać wykonywane transakcje oraz dostęp do bankowości internetowej. W ten sposób będziemy przeciwdziałać podszywaniu się osób trzecich pod użytkowników Mojego ING – mówi Tomasz Chmielewski, Główny Ekspert DigitalEcosystem w ING Banku Śląskim.

Ekologiczna inicjatywa

Oprócz kwestii bezpieczeństwa, ING Bank Śląski poważnie podchodzi również do działań CSR. Przykładem takiej kampanii była darmowa jazda hulajnogą elektryczną. W ramach akcji „Hulaj bez spalin” zachęcał do skorzystania z 30 minut bezpłatnej jazdy pojazdami elektrycznymi blinkee.city - skuterami i hulajnogami.

Bank wówczas z tej okazji przygotował specjalną wersję spotu, w której zachęcał do hulania bez spalin. Marek Kondrat podsumował w nim: „O środowisko zadbasz wybierając elektryczny skuter lub hulajnogę. Teraz skorzystaj z 30 minut darmowej jazdy od ING. Hulajcie bez spalin”.

Na stronie kampanii powstała specjalna sekcja pod nazwą: „Hulaj z głową”. Znalazły się w niej wskazówki dot. bezpiecznego i rozważnego poruszania się skuterami, a szczególnie hulajnogami w przestrzeni miasta. Bank zachęca nie tylko do jeżdżenia elektrycznymi pojazdami, ale przede wszystkim do bezpiecznego jeżdżenia.