Wi-Fi 6. Sprawdzamy, jakie zalety ma nowy standard sieci bezprzewodowych

Wchodzi nowy standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ax, znany też pod nazwą Wi-Fi 6. Zwiększono w nim prędkość do 10 Gb/s, co jest wynikiem o 40 procent wyższym w porównaniu z poprzednimi technologiami. Nowy standard znacznie zmniejsza problem oczekiwania na reakcję urządzeń w miejscach, gdzie jest wielu użytkowników podłączonych do sieci w tym samym czasie. W pierwszej kolejności Wi-Fi 6 znajdzie zastosowanie w tym miejscach, gdzie zależy nam na szybkim i nieprzerwanym przesyłaniu danych dużej liczby użytkowników zgromadzonych na niewielkiej przestrzeni.

Przykłady zastosowań

W szkołach i na uczelniach do sieci bezprzewodowej podłączonych są setki studentów i pracowników, z wielu miejsc i o różnych porach. Nauczyciele i uczniowie spędzają teraz dużo czasu pracując w sieci, coraz częściej używają inteligentnych tablic, laptopów lub tabletów i korzystają z treści multimedialnych. Wi-Fi 6 zapewni im za każdym razem szybsze i bardziej spójne połączenia.

W biurach liczących ponad 15 pracowników, magazynach lub zakładach montażowych i produkcyjnych Wi-Fi 6 zapewni krótsze czasy reakcji, zoptymalizuje problemy z wydajnością, których użytkownicy mogą czasem doświadczać z uwagi na starszą technologię. Ułatwi też wdrażanie urządzeń IoT.

Standard Wi-Fi 6 znajdzie zastosowanie w miejscach, gdzie przebywa duża liczba ludzi podłączających się na co dzień do sieci bezprzewodowej, np. w hotelach, pensjonatach, barach, kawiarniach, sklepach, w centrach konferencyjnych, na dworcach kolejowych i lotniskach. Zapewni znaczny wzrost efektywności i wydajności sieci.

Zalety Wi-Fi 6

- Prędkość sieci do 10 Gb/s - dla porównania: 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) zapewnia prędkości bezprzewodowe przekraczające 2 Gb/s, a w przypadku najlepszej nawet konstrukcji i konfiguracji teoretyczne maksimum powyżej 6 Gb/s.

- Przepustowość sieci może wzrosnąć nawet o 400 procent - WiFi-6 oferuje szerokość pasma 160 MHz, a tym samym szybsze prędkości połączeń pomiędzy routerem a urządzeniami.

- Sprawdza się przy wielu urządzeniach końcowych podłączonych na niewielkiej przestrzeni w tym samym czasie - 2raz ze wzrostem liczby połączeń i natężenia ruchu w sieci rośnie rywalizacja między urządzeniami, które są do niej podłączone. Już gdy około 12-15 użytkowników lub urządzeń zostanie podłączonych do punktu dostępowego można odczuć różnicę wydajności sieci Wi-Fi 6 w porównaniu ze starszym standardem.

- Pozwala na oszczędność baterii podłączonych urządzeń - kolejnym ulepszeniem w standardzie 802.11ax jest obsługa Target Wake Time (TWT), który pozwala oszczędzać energię poprzez planowanie kiedy urządzenia powinny zostać „wybudzone” ze stanu uśpienia lub zostać wyłączone. Technologia ta jest wykorzystywana do wspierania wdrożeń IoT, w których do gromadzenia danych w określonych odstępach czasu używa się czujników lub innych urządzeń.

- Większa odporność na zakłócenia pochodzące z innych sieci bezprzewodowych (tzw. coloring) - przy stosowaniu identyfikatorów kolorów, transmisje tego samego rodzaju, pochodzące z różnych punktów dostępowych, mogą pozostać w odosobnieniu. Unika się w ten sposób interferencji międzykanałowej. Umożliwia to korzystanie z wielu punktów dostępowych w tym samym otoczeniu bez konieczności oczekiwania na miejsce na kanale.