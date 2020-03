Zalando promuje Zerotyp w ramach nowej kampanii

kampania, Zerotypes, fot. Zalando

W ramach nowej wiosennej kampanii Zalando porusza temat stereotypów, jednej z największych przeszkód w różnorodności i wolności. Idea polega na pożegnaniu nieaktualnych i przestarzałych stereotypów i zapełnieniu ich miejsca nowymi, pozytywnymi sformułowaniami. Zalando tworzy nowy termin Zerotyp (ang. Zerotypes) i zaprasza odbiorców do świata, w którym króluje wolność i otwartość.

Pełna pozytywnych emocji, odważna i wesoła kampania Zalando promuje wiosenne kolekcje i szeroki asortyment produktów, bez opierania się na utartych stereotypach. Wiosna, sezon zmian, zachęca do wyrażania swojej osobowości również za pomocą stroju. Celem marki jest przedstawienie Zerotypów oraz rozpoczęcie dyskusji na temat przestarzałych, ale wciąż obecnych stereotypów kulturowych.

Badanie przeprowadzone przez Zalando we współpracy z YouGov na sześciu europejskich rynkach (Polsce, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji i Szwecji), wykazało, że według 89% ankietowanych w dzisiejszym świecie nadal obecne są stereotypy, a według 47% z nich, jest ich więcej niż kiedyś. Większość badanych twierdzi, że w głównej mierze wpływ na ten stan rzeczy mają media, w 57% filmy i programy telewizyjne, a w 60% reklamy. Biorąc to pod uwagę, Zalando stawia sobie za cel zmianę sposobu, w który moda i reklama ograniczają ludzi oraz umożliwienie im cieszenia się swoją zerotypową osobowością i stylem.

– Jako wiodąca w Europie platforma modowa i lifestyle’owa, obsługujemy ponad 29 milionów konsumentów i zdajemy sobie sprawę z różnorodności oraz unikalnego stylu każdego z nich. Wierzymy, że w dzisiejszym społeczeństwie nie ma już miejsca na stereotypy. Badania wykazały, że w Polsce ponad 93% uważa, że stereotypy są wciąż obecne w społeczeństwie, a zaledwie 2% respondentów twierdzi, że nie istnieją. Dodatkowo ponad ⅓ badanych odpowiedziała, że doświadczyła traktowania w sposób stereotypowy. Nasza wiosenna kampania budzi do życia Zerotypy i przekonanie, że każdy może być kim chce, bez wyznaczania swojego typu, stylu, oczekiwań czy ograniczeń, które go definiują – mówi Dawid Pożoga, Market Lead na Polskę w Zalando.

Spot reklamowy, stworzony we współpracy z londyńską agencją Mother i wyreżyserowany przez duet Leila & Damien de Blinkk, to zapętlona podróż przez wesołe miasteczko. Na początku odzwierciedla ona znany i stereotypowy portret lunaparku. Kolejne powroty do tej samej sytuacji są bardziej nieoczekiwane. Bohaterowie wcielają się w inne role i dzięki szerokiemu asortymentowi dostępnych na Zalando kolekcji, ich stylizacje są kolorowe i niepowtarzalne. Ostatnia z wizyt w wesołym miasteczku to zaproszenie widzów do nowego świata, który przedstawia dzisiejszą różnorodność i unikatowość, do świata w którym wszystkie style są mile widziane i każdy może być kim chce.

Uwolnienie się od stereotypów i kategoryzacji sprawia, że bohaterowie kampanii są szczęśliwi i cieszą się swoim zerotypowym stylem. ‘Goodbye stereotypes. Hello Zerotypes.’, myśl przewodnia kampanii, w naturalny sposób łączy ze sobą nie tylko sceny w spocie reklamowym, ale przede wszystkim wiosenne kolekcje z nieodłączną swobodą w stylizacjach. Ponadto nawiązuje ona do nowego kierunku pozycjonowania Zalando, Free to be. Zalando zachęca każdego do bycia sobą i przekonuje, że styl jest jedną z rzeczy, która sprawia, że możesz być kim chcesz.

Przyciągające wzrok zdjęcia kampanijne wykonał Tom Craig, a angażujące materiały do mediów społecznościowych wyreżyserowane zostały przez Tasha Huanga. Muzyka wykorzystana w spocie reklamowym to utwór Salted Caramel Ice-cream z najnowszego albumu Metronomy.

„Goodbye stereotypes. Hello Zerotypes.” to kampania 360°, która będzie wspierana poprzez działania w telewizji, kanałach online, mediach społecznościowych, kinie oraz w prasie. Ponadto, w największych miastach w Polsce kampania pojawi się w zlokalizowanej wersji także na nośnikach OOH. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu i na Śląsku kreacje będą nawiązywały do lokalnej kultury i gwary oraz stereotypów.