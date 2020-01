Zwrot nietrafionego prezentu. Nadal niewielu z nas się na to decyduje

zakupy, prezent, kobieta, sklep - fot. kasjanf, pixabay

Sezon wyprzedaży trwa, zaś czas kupowania świątecznych prezentów już za nami. Jednak czy wszystkie zakupy były udane? Jak pokazują badania wykonane na zlecenie Tesco Polska, ponad połowa Polaków przyznaje, że co najmniej kilka razy otrzymała nietrafiony prezent, zaś co dziesiąty ankietowany deklaruje, że świąteczne prezenty są „zazwyczaj nietrafione”. Mimo tego ponad 70 procent z nas nie oddaje niechcianych upominków.

Młodzi częściej zwracają nietrafione prezenty

Aż 53,5% Polaków twierdzi, że kiedyś otrzymało prezent, z którego nie byli zadowoleni, natomiast co dziesiąty badany przyznał, że prezenty, które otrzymuje zazwyczaj są nietrafione. Pomimo tak dużej skali problemu, wciąż niewiele osób decyduje się na zwrócenie otrzymanych produktów. Większość, bo aż 74,4% nie oddaje niechcianych upominków, żeby nie urazić osoby, która ich obdarowała. Nawet jeśli mają przekonanie, że otrzymany produkt nie zostanie przez nich wykorzystany w żaden sposób. Największy odsetek dotyczy grupy wiekowej 50+, w której aż 80% badanych nigdy nie zdecydowało się na zwrot niechcianego prezentu. Jednak przedstawiciele młodszych pokoleń wykazują się większą asertywnością i coraz częściej decydują się na zwrot podarunku, który nie przypadł im do gustu. Pomaga w tym polityka sieci handlowych, które coraz częściej umożliwiają bezproblemowy zwrot zakupionych produktów. W grupie wiekowej 25 – 34 lata, już 29,5% osób przynajmniej raz zwróciło nietrafiony prezent.

Według raportu Deloitte „Zakupy świąteczne 2019” niezmiennie do najczęściej kupowanych prezentów należą kosmetyki i perfumy oraz książki. W 2019 roku wiele osób planowało obdarować najbliższych również słodyczami. Bardzo podobnie postępowaliśmy rok wcześniej, wynika z badania przeprowadzonego przez Allegro i Mobile Institute. W przygotowanym przez nich zestawieniu na wysokiej pozycji znalazły się również produkty związane z hobby oraz ubrania i biżuteria.

Wybierając prezent dla najbliższych, nie należy się jednak sugerować wyłącznie „kanonem prezentów świątecznych” oraz usilnie dążyć do sprawienia niespodzianki, warto wprost zapytać najbliższych, co chcieliby dostać. Według Allegro do najbardziej pożądanych prezentów w zeszłym roku należały produkty elektroniczne i upominki związane z hobby.

Styczniowe wyprzedaże. Czy Polacy dużo kupują w tym czasie?

Okres poświąteczny to czas zakupowej gorączki wyprzedaży. Badanie SW Research wykonane na zlecenie Tesco pokazuje, że 22,5% z nas czeka na noworoczne wyprzedaże, podczas których kupujemy co najmniej kilka produktów. Z kolei 26,5% ankietowanych deklaruje, iż zdarza im się czekać na wyprzedażową przecenę „upatrzonego” wcześniej produktu. Korzystających z promocji jest więcej - aż 34,4% badanych przyznaje, że nie śledzi wyprzedaży, ale gdy są w sklepie chętnie kupują produkty po obniżonej cenie. Najczęściej na wyprzedaże czekają konsumenci do 24 roku życia, a starsze osoby wolą omijać czas największej gorączki zakupowej.

Sezon zakupów świątecznych i wyprzedaży to doskonały czas na zrobienie zapasów, zakup upragnionych produktów lub prezentów dla bliskich. Jednak warto pogodzić się z faktem, że nie zawsze są to trafione wybory. Coraz więcej sklepów oferuje swoim klientom łatwą procedurę zwrotu produktów, które nie noszą śladów użytkowania. Oddanie produktów możliwe jest w każdym punkcie obsługi klienta Tesco. Warto zaznajomić się z procedurą zwrotów, gdyż nietrafione prezenty to nie tylko strata pieniędzy, ale także produkcja dodatkowych odpadów, które zaśmiecają naszą planetę.