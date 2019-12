Życzenia świąteczne. Większość Polaków za nimi nie przepada

święta, życzenia, zima, para, ludzie, fot. Free-Photos, pixabay

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń, aż 85% Polaków nie lubi składać życzeń podczas Wigilii, ponieważ nigdy nie wie co powiedzieć (35%) oraz jeśli dobrze nie zna osoby czuje zdenerwowanie (50%). Ubieranie choinki wzbudza w nas głównie pogodę ducha bo to moment, kiedy zbliżają się święta (20%). Jesteśmy weseli bo harmider dzieci jest uroczy (20%) i czujemy wzruszenie bo to moment kiedy przypomina nam się dzieciństwo (15%).

Z sondy „Emocje Polaków podczas Świąt” zrealizowanej na próbie 1007 respondentów wynika, że Święta Bożego Narodzenia wzbudzają głównie radość, ponieważ to wyjątkowy czas spędzony z rodziną (40%) oraz zadowolenie ponieważ dźwięk kolęd wpływa na dobre samopoczucie (13%). Cieszymy się, że zasiądziemy z rodziną do wigilijnej kolacji (17%). To, że święta są wyjątkowe powoduje miła, spokojna atmosfera przy świątecznym stole (40%) oraz obecność bliskich i wspólnie spędzony czas (30%). Dla respondentów ważne jest również podarowanie i otrzymywanie prezentów (18%) z ich powodu czują się po prostu szczęśliwi (33%).

Źródło: Prezentmarzeń

Pozytywne emocje, ale nie tylko

Oprócz pozytywnych emocji jesteśmy jednak również zdenerwowani, że trzeba wszystko przygotować (30%) oraz czujemy niecierpliwość w oczekiwaniu na święta i ich atmosferę (37%). Przekonania, które najbardziej powodują frustrację podczas świąt to: nie mogę się denerwować w święta, wobec tego będę się kontrolować z całych sił (39%) oraz muszę zrobić 12 dań bo taka jest tradycja (28%). To co skutecznie psuje święta to szaleństwo w sklepach (37%), niewygodne pytania stawiane przez bliskich (24%) oraz rozmowy o polityce przy świątecznym stole (20%). Nie lubimy również zazdrości i kłótni podczas rozmów przy stole (14%).

Emocje, których najbardziej nie lubimy podczas Wigilii to nerwowe przygotowania (43%) oraz stres z powodu nietrafionych prezentów (31%). Podczas podarowywania prezentów głównie towarzyszy nam stres, czy prezent się spodoba (33%) i podniecenie (37%). Część Polaków czuje też zakłopotanie, ponieważ nigdy nie udaje im się kupić tego właściwego prezentu (17%). Są też osoby, które po prostu nic nie czują ponieważ podarowują zawsze tradycyjną książkę lub zestaw kosmetyków (8%). Są nawet i tacy, dla których podarowanie prezentów nie jest ważne i czują obojętność, uważają że podarowanie prezentów to przecież jedynie symbol (5%).

Źródło: Prezentmarzeń

Czy jesteśmy materialistami?

Jak się okazuje Polacy nie są materialistami, na pytanie czy otrzymali już prezent marzeń, aż 43% deklaruje że ich marzenia nie są związane z prezentami. Reszta respondentów albo nadal czeka za każdym razem na ten jeden wymarzony prezent życia (27%) albo doskonale pamięta ten moment, bo pozostał w ich pamięci (19%). Są też tacy każdy prezent jest prezentem marzeń, ponieważ jest od bliskiej osoby (11%).

Tradycyjnie Polacy uważają, że największe emocje prezenty wywołują u dzieci (53%). Co ciekawy również mężczyźni bardzo cieszą się z niespodzianek, ponieważ potrafią docenić fajne gadżety (19%). Kobiety jednak też lubią upominki dlatego, że lubią być doceniane (10%). Kiedy otrzymujemy prezent, czujemy wzruszenie, że ktoś się orientuje o czym marzymy (33%) oraz szczęście, kiedy dostajemy coś na co długo czekaliśmy (29%), nawet jeśli nie udało się komuś trafić z prezentem to doceniamy starania (17%).

Świąteczne prezenty

Jak wynika z sondy Prezentmarzeń, co trzeci Polak zdecydowanie woli kupowanie prezentów niż ich otrzymywanie, ponieważ dzięki temu może uszczęśliwić drugą osobę (37%). Kupowanie prezentów to też sposób na wyrażenie wdzięczności (21%). Są jednak i tacy, którzy znacznie bardziej wolą otrzymywać prezenty, ponieważ kupowanie powoduje, że są zdenerwowani (29%). Często podczas zakupów występuje zmęczenie ciągłym bieganiem po sklepach, jak deklaruje aż 43% respondentów oraz dezorientacja, ponieważ nigdy nie wiadomo co się komu się spodoba (28%). Dla 20% ankietowanych to jednak szczęśliwe chwile ponieważ kochają robić zakupy. Najgorsze jest to, że kiedy nie wiemy co kupić często wstydzimy się ofiarowanego prezentu i to zdarza się często, jak deklaruje 38% ankietowanych. Niektórym zdarzyło się to raz czy dwa i nigdy więcej nie popełnią tej gafy – 20%.

Prezentowy budżet

Z każdym rokiem wydajemy na święta również coraz więcej pieniędzy. Większość Polaków nie pilnuje budżetu (45%) i całkowicie wpada w szał świątecznych zakupów. Zdecydowana większość z każdym rokiem wydaje coraz więcej pieniędzy chcąc zaszaleć (43%) i mało kto liczy już pieniądze (5%), aby się nie denerwować. Większość z nas finansuje święta z bieżących dochodów (46%) lub przeznacza na nie oszczędności (34%). Na świąteczne upominki jesteśmy w stanie przeznaczyć kwoty nawet do 500 zł (52%) lub do 1000 zł (36%).