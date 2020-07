Ranking serwisów randkowych. Umawiaj się i płać

fot. SXC.hu/fangol/CC

Aktualizacja: 22 lipca 2020 r.

Przygotowaliśmy zestawienie najbardziej popularnych serwisów randkowych w czerwcu 2020 r. Zobacz, gdzie w internecie poznajemy najwięcej osób i umawiamy się na spotkania. To doskonałe miejsca dla wielu partnerów reklamowych.

Źródło: Gemius/PBI próba czerwiec 2019/2020 Największe serwisy randkowe w Polsce w czerwcu 2020 r. Serwis audyt site-centric Użytkownicy (real users) Odsłony węzeł 06.2020 06.2019 06.2020 06.2019 06.2020 onet.pl / Randki tak 1 331 010 1 441 324 88 001 174 79 449 649 erodate.pl 1 088 301 1 234 201 8 058 732 6 014 588 adxpartner.com - 1 188 602 - 3 300 450 badoo.com 683 741 689 355 59 148 064 15 848 841 fellow.pl 153 156 439 994 4 730 183 726 828 119 flirt.com 358 340 306 208 1 297 130 1 185 126 niktsieniedowie.com - 211 137 - 2 398 788 be2.pl - 170 963 - 254 648 zakazanamilosc.com - 137 518 - 2 496 086





Największy internetowy serwis randkowy w Polsce to eDarling.pl - część międzynarodowej sieci serwisów randkowych. W Polsce drugiej połówki szuka tu blisko dwa miliony realnych użytkowników miesięcznie (dane Megapanel PBI/Gemius, listopad). Jednocześnie na stronach serwisu można znaleźć informację, że zarejestrowanych jest około 5 milionów kont. Drugie miejsce w rankingu należy do serwisów randkowych Onetu - ściślej mówiąc do Sympatii. W skład grupy wchodzi również brytyjska wersja sympatycznych randek. Serwis notuje około 1,2 miliona RU miesięcznie, którzy generują blisko 500 milionów odsłon.

Sympatia podaje, że ma około 3,7 miliona zarejestrowanych kont. Zdobywca trzeciego miejsca w rankingu to również międzynarodowy gracz, mający swoją siedzibę na Słowacji. C-Date.pl odwiedza 416 tysięcy real users miesięcznie. Widać więc, że między pierwszymi dwoma miejscami na podium, a trzecią pozycją, jest bardzo duża różnica.

TOP15 serwisów randkowych w Polsce (wg Megapanel PBI/Gemius) lp. nazwa użytkownicy

(real users) odsłony zasięg wśród

internautów liczba profili

(jak podają serwisy)

ograniczenia 1 edarling.pl 1 987 897 - 10,90% ok. 5 milionów od 18 lat, opłata za

konto premium 2 Grupa Onet.pl -

serwisy randkowe 1 248 538 498 486 460 6,84% ok. 3,7 milionów płatne uczestnictwo

w Klubie Sympatia 3 c-date.pl 416 817 - 2,28% brak danych opłaty, dostęp od 18 roku życia 4 xxxcupid.com 221 353 - 1,21% ok.. 15 milionów

(serwis międzynarodowy) dostęp od 18 roku życia,

opłaty za niektóre usługi 5 be2.pl 188 747 - 1,03% ok. 23 mln

kont na świecie dostęp od 18 roku życia,

opłaty za niektóre usługi

(np. wysyłanie wiadomości) 6 mydwoje.pl 172 893 - 0,95% ok. 100 tysięcy dostęp od 18 roku życia,

opłaty za niektóre usługi

(np. wysyłanie wiadomości) 7 Grupa Wirtualna

Polska - Randki

(doserca.pl)

168 438 3 491 147 0,92% ok. 40 tysięcy od 18 roku życia,

niektóre usługi odpłatne 8 randkowa.pl 162 008 - 0,89% ok. 234 tysięcy od 18 roku życia,

opłata za niektóre usługi 9 fellow.pl 140 030 - 0,77% ok. 82 tysiące niektóre funkcje odpłatne,

serwis dla mężczyzn,

dostępny od 16 roku życia 10 randki.org 135 901 - 0,74% ok. 67 tysięcy niektóre funkcje

dostepne odpłatnie 11 fotoflirt.pl 127 032 - 0,70% ok. 2 mln kopia dowodu osobistego

przy rejestracji, niektóre

usługi płatne 12 przeznaczeni.pl 122 241 - 0,67% ok. 235 tysięcy konto premium płatne,

forum dostepne dla

kont premium 13 hellopl.com 114 853 - 0,63% ok. 25 tysięcy zagraniczne biuro

obsługi klienta 14 dopasowani.pl 109 530 - 0,60% ok. 377 tysięcy od 15 roku życia,

konto premium płatne 15 mkontakt.pl 107 396 - 0,59% ok. 99 tysięcy brak



Niemalże wszystkie serwisy stosują ograniczenia dotyczące wieku. Rejestrować mogą się jedynie osoby pełnoletnie, jednak w części serwisów nie ma jasnej weryfikacji dotyczącej wieku. W przypadku serwisu FotoFlirt.pl użytkownik w procesie rejestracji musi wysłać skan swojego dowodu osobistego. Może zamazać swoje dane, ważne jednak by widoczna była data urodzenia oraz zdjęcie.

Z zestawienia pierwszej piętnastki tylko dwa serwisy są całkowicie darmowe. Pozostałe wirtualne randki pobierają od użytkowników drobne kwoty, między innymi za możliwość wysyłania prywatnych wiadomości czy opcję pełnego podglądu profili innych użytkowników. Z reguły są to płatności za pomocą SMS-ów.

W rankingu znalazł się jeden serwis ze społecznością wyłącznie homoseksualną. Fellow.pl skupia oferty gejów, a jego regulamin nie zabrania umieszczania w serwisie treści erotycznych, w tym zdjęć. Pod warunkiem, że nie jest to główne zdjęcie użytkownika.