Agencje projektujące strony internetowe. Raport i ranking trendów 2021 roku

Około 29 mln osób korzysta w Polsce z Google, więc kiedy spotykają się po raz pierwszy z jakąś marką, nazwiskiem, usługą szukają ich przede wszystkim w wyszukiwarce. Chcą w ten sposób poznać opinie o nich, albo poszukują adresu firmy, czasami chcą zweryfikować, czy takie produkty, usługi, przedsiębiorstwa i osoby w ogóle istnieją. Ale, żeby trafili na odpowiednią stronę w wynikach wyszukiwania, musi ona zostać do tego najpierw dobrze przygotowana. Jaka będzie najlepsza? Autorska? Czy open source'owa?

Strona internetowa - bez względu na to, czy prowadzimy niewielką, lokalnie działającą firmę, czy globalny biznes - to już konieczność, co pandemia udowodniła boleśnie największym sceptykom, poddający w wątpliwość sens promowania biznesu w sieci. Jak jednak zbudować ją tak, by, po pierwsze, nie zbankrutować, a po drugie - by spełniała nasze cele?



Można by zacząć od znienawidzonego "to zależy", ale tym razem uderzymy w bardziej optymistyczne tony, podkreślając, że dzisiaj wszystko jest możliwe. Bo, owszem, strona zarówno sprzedażowa, jak i wizytówkowa może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeśli do jej tworzenia zaangażujemy UX-designerów, copywriterów, specjalistów SEO i CRO oraz zbudujemy dedykowane teamy od backendu, frontendu i infrastruktury! Ale nie musimy tego robić, jeśli nie mamy na to środków, albo uznamy, że to wszystko nie jest konieczne z punktu widzenia naszych celów biznesowych. Bo to o nie właśnie wszystko się rozbija.



Od zdefiniowania celów i umieszczenia ich w budżecie, trzeba zacząć projektowanie strony www. Możliwości jest mnóstwo i strona droga bynajmniej nie musi być lepsza od tańszej. Czego jednak nie może na niej zabraknąć?



Elementów, które przyczyniają się do konwersji, a więc takich, które skłaniają użytkowników do pożądanych przez nas zachowań. Jest ich mnóstwo, ale można je podsumować jednym określeniem - UX.



User experience, czyli doświadczenia klientów podczas obcowania z naszą marką, a więc i stroną internetową, stało się już kluczowe nie tylko w przypadku biznesów e-commerce. W przypadku stron firm usługowych, choć nie ma tam mowy o tzw. checkout flow, czyli płynnym procesie zakupowym, UX jest niemniej ważny. Tak samo trzeba zadbać o wysoką wydajność, czytelną architekturę informacji, intuicyjną nawigację i atrakcyjny - zgodny z naszym brandingiem - UI.

Podobnie, jak w przypadku stron e-commerce'owych, ogromną rolę spełniają tzw. testimoniale, czyli referencje od poprzednich klientów, zdjęcia produktów, dokładne opisy oferowanych usług i informacje o firmie. I bynajmniej nie trzeba tu wymyślać koła na nowo. Na rynku istnieje wiele gotowych szablonów, które domyślnie pokrywają większość z tych obszarów. I o ile żadnego nie można przyjąć bezrefleksyjnie, nie adaptując go do własnych potrzeb, o tyle ingerencje nie będą raczej daleko idące.



Nieco inaczej jest w przypadku stron e-commerce, które choćby przez to, że dotykają wrażliwych sfer związanych z przekazywaniem danych i płatnościami, są bardziej wymagające. Na szczęście, dawno już minęły czasy, gdy firmy sprzedażowe skazane były na budowanie kosztownych, customowych rozwiązań, co de facto sprawiało, że "duży" e-commerce był biznesem jedynie dla największych graczy, podczas gdy cała reszta, chcąc nie chcąc, uzależniona była od Allegro.



Dzisiaj rozwiązań sprzedażowych jest bez liku, a ich liczba rośnie w ślad zresztą za całym rynkiem.







Agencje projektujące strony internetowe i sklepy zadbają o wiele rozwiązań



Do całego spektrum silników open-source, SaaS-owych narzędzi, enterprise'owych platform dostępnych w chmurze i znanych marketplace'ów, dołączyły rozwiązania ze stajni "social commerce".





Szacuje się, że globalny rynek handlu społecznościowego, w latach 2020-2027 będzie rósł w tempie 31,4%, osiągając wartość 604,5 mld USD do 2027 roku.

Według danych Stock Apps, 15% firm e-commerce na całym świecie już teraz sprzedaje za pośrednictwem mediów społecznościowych, a 25% planuje zacząć.



Wszystkie znaki na niebie wskazują, że znaczna część tego wzrostu będzie generowana na chińskim rynku.

To on ma wzrosnąć o 30,5% CAGR w okresie objętym analizą. Stany Zjednoczone są daleko w tyle - jeszcze w 2019 roku sprzedaż w usługach społecznościowych w USA wyniosła 19,42 miliardów dolarów w porównaniu do 186,04 miliardów dolarów w Chinach, czyli prawie 10 razy mniej.



Te liczby już teraz zauważają jednak największe, również amerykańskie, firmy. Większość aplikacji społecznościowych zaczęła już opracowywać nowe sposoby, które pozwalałyby użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów, Facebook ruszył z Facebook Shops, a Instagram z Instagram Checkouts.



Ale wróćmy jednak do pytania: "Jak osiągnąć cele biznesowe?", czyli najczęściej po prostu sprzedawać... Trzeba spośród wszystkich dostępnych na rynku narzędzi umiejętnie dobrać te, które zbudują pozytywne UX. A więc z jednej strony zadbać o czytelną i szybką stronę www, a z drugiej - wykorzystać inne kanały promocji (również media społecznościowe), by ściągać na nią ruch.



Budowanie pozytywnych UX nie zaczyna się bowiem wraz z wizytą na stronie www, ale na długo, długo przed nią.





Agencje projektując strony internetowe wiedzą, że każda musi być przystosowana do urządzeń mobilnych



Ruch w internecie na urządzeniach mobilnych wzrośnie w CAGR o 46 procent w latach 2017-2022, zgodnie z Cisco Visual Networking Index. Ale, że trend ten nie zaczął się wczoraj, wydawałoby się, że dyskusja "być czy nie być mobile-first" jest już zakończona i możemy przejść do kolejnego etapu, czyli dyskusji o tzw. omnichannelu. To jednak wciąż nie jest oczywiste, mimo że już ponad połowa całego ruchu internetowego odbywa się na urządzeniach mobilnych i Google już niezbyt subtelnie zmusza wydawców do tego, by zadbali o tę kwestię. Algorytmy tej wyszukiwarki już teraz wykorzystują mobilną wersję treści witryny do ustalania jej pozycji.



Ale już nawet nie o Google chodzi, tylko o użytkowników. Większość z nas korzysta z sieci głównie na smartfonach, a - biorąc pod uwagę wspomniane wyżej UX - nic nie frustruje tak bardzo jak opóźnienia we wczytywaniu się strony, pop-upy zasłaniające ekran, nieczytelne przyciski CTA, przeskakujące w miarę ładowania się treści, czy niekończące się formularze, których na małym ekranie nie sposób wypełnić.



Jak temu zaradzić? Przestać koncentrować się na byciu mobile-friendly w wąskim rozumieniu tego słowa, czyli dopasowując szerokość strony do szerokości ekranu, tylko projektować strony w duchu mobile-first, czyli - po pierwsze - z myślą o mobile'u. Łatwiej bowiem taką stronę dopasować potem do większych szerokości desktopów niż odwrotnie.



W przypadku e-commerce'ów to jeszcze ważniejsze. Brak przystosowania do kanału mobilnego w sprzedaży oznacza bowiem wymierne straty finansowe, bo - choć korzystanie z urządzeń mobilnych rośnie z roku na rok - podobnie jak sprzedaż detaliczna w handlu elektronicznym - to te dwie rzeczy nie są ze sobą ściśle powiązane. Ilość czasu, jaki spędzamy ze smartfonami w ręku, nie pokrywa się z liczbą transakcji na nich sfinalizowanych. Według wszystkich dostępnych danych konwersja mobilna jest znacznie niższa, niż konwersja na komputerach stacjonarnych, a ta rozbieżność, zwana luką mobilną (mobile gap), stanowi coraz większe wyzwanie dla sprzedawców.



Budowa strony www, począwszy od sprawnego mechanizmu wyszukiwania, po budowę karty produktu aż po wspomniany checkout flow, czyli kroki zmierzające do sfinalizowania transakcji, to kluczowe aspekty wpływające na współczynniki konwersji. Muszą być doskonale zaplanowane, aby procesu zakupowego nie złamać na ostatniej prostej. Jak powinien więc wyglądać? Znowu: tak, by nie powodował frustracji! Użytkownik musi mieć wszystko podane na tacy, bo nie przyszedł do nas po to, by układać puzzle, tylko dokonać zakupu. Wyszukiwarka powinna więc podpowiadać wybrane opcje. Mechanizm filtrowania umożliwiać odsianie tych niepożądanych. A inny sugerować podobne lub komplementarne produkty. Karta produktu musi zawierać wszystkie informacje dotyczące technikaliów materiałów i rozmiarów, zdjęcia przedstawiać produkt w użyciu, opis problem, jaki on rozwiązuje. Proces transakcyjny ma być natomiast tak zautomatyzowany i krótki, jak to tylko jest możliwe. I owszem, warto dawać użytkownikom możliwość np. rejestracji, ale nie można go do tego zmuszać.

UX a projektowanie stron internetowych przez agencje



UX - na które składają się UI, treści i techniczne aspekty strony, włączając w nie hosting (bezpośrednio wpływa na performance) - ma wpływ nie tylko na współczynnik konwersji, ale i na SEO. I to znaczenie, wraz ze wprowadzeniem Core Web Vital w tym miesiącu, jeszcze się zwiększy.



Ta najnowsza zmiana wprowadzona przez Google dotyczy właśnie UX. Czym więc są Web Core Vitals? To zbiór czynników, wchodzących w skład Web Vitals, które wykorzystywane są przez algorytmy Google do budowania pozycji poszczególnych wyników wyświetleń w wyszukiwarce. Składają się na nie nowe:



● Largest Contentful Paint (LCP), który mierzy wydajność ładowania treści. Analizuje czas jaki jest potrzebny do pełnego załadowania się największej jednej porcji treści. Dobry wynik nie powinien przekraczać 2,5 sekundy (mierzony od rozpoczęcia pobierania strony).

● First Input Delay (FID) mierzy czas do uaktywnienia pierwszego interaktywnego elementu stron. Zalecany jest FID mniejszy niż 100 milisekund.

● Cumulative Layout Shift (CLS) odnosi się do stabilności treści www. Aby zapewnić dobre wrażenia użytkownika, strony powinny utrzymywać CLS mniejszy niż 0,1.



I te, które już znane były wcześniej:



● HTTPS: bezpieczne połączenie;

● Mobile-friendliness: dostosowanie serwisu do mobile'a;

● Lack of interstitial pop ups: brak wyskakujących okienek;

● “Safe-browsing”: brak wirusów.



By Web Vitals nie spowodowały tąpnięcia naszej pozycji w SERP-ach, należy zadbać o optymalizację zdjęć, grafik, CSS-a i JavaScripta, który powinien ładować się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne, a także wybrać odpowiedni hosting, który nie zaburzy naszego performance'u.