Agencje SEO-SEM oraz marketing w wyszukiwarkach. Raport i poradnik - edycja 2021

Jak wybrać agencję SEO i SEM? Które działania będą najskuteczniejsze? Jak osiągnąć zamierzony cel w Google - wysoką pozycję w rankingu oraz dobrą sprzedaż produktów czy usług? Oto najnowszy raport Interaktywnie.com pt.: "Agencje SEO i SEM - Marketing w wyszukiwarkach". Pobierzcie pdf, korzystajcie z usług polecanych firm i czytajcie porady ekspertów.

Reklama w Google to najskuteczniejsza forma promocji internetowej. Pomogą Ci agencje SEO i SEM

Tomasz Bonek



Już prawie 30 mln Polaków korzysta z Google. Większość z nas wykorzystuje do tego celu smartfony. Googlamy, kiedy czegoś nie wiemy. Googlamy z nudów i dla rozrywki. I w końcu googlamy, kiedy chcemy coś kupić.



Search Engine Marketing (SEM=SEO+PPC) pozwala więc na najskuteczniejsze targetowanie reklamy - dotarcie do tych użytkowników sieci, którzy w danej chwili szukają wybranego przez siebie produktu, bądź usługi. Czego chcieć więcej?



Jeśli więc chcecie skutecznie sprzedawać w sieci, przeczytajcie nasze porady - artykuły zamieszczone w tym raporcie. Skorzystajcie też z ofert agencji, które postanowiły się w nim zaprezentować.





Miłej lektury i efektywnej sprzedaży.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com





Dlaczego warto promować się w Google przez agencje SEO i SEM



Według szacunków, z wyszukiwarki Google globalnie korzysta już 4 mld osób. Również na polskim rynku to narzędzie marketingowe jest numerem jeden, do którego miesięcznie zagląda niespełna 30 mln internautów. Promocyjną potęgę tej wyszukiwarki potwierdza nie tylko jej popularność, ale także możliwości personalizacji przekazu oraz dogodnego dostosowania budżetu w przypadku wykorzystywania płatnych wyników wyszukiwania. Nawet jeśli mamy do wydanie bardzo niewielkie pieniądze.



Google jest najbardziej popularną wyszukiwarką na świecie.

Według danych Statcounter, w kwietniu 2021 roku 92,26 procent udziału w tym rynku miała ta wyszukiwarka. Dane te nie są niczym zaskakującym, gdyż taki stan rzeczy trwa od wielu lat. Pozostałe wyszukiwarki wymienione w zestawieniu mają minimalny udział w globalnym rynku.

Największym może pochwalić się Bing - na poziomie 2,29 procent,

natomiast na dalszych miejscach uplasowały się Yahoo (1,52 procent),

Baidu (1,47 procent)

oraz Yandex (0,57 procent).

Popularność Google potwierdzają również comiesięczne dane pochodzące z badania Mediapanel Gemius/PBI. Według notowań za kwiecień 2021 roku, Google góruje w każdej kategorii. Jako wydawcę, Grupę Google odwiedziło w Polsce ponad 28,4 mln internautów, co daje 97,6 procent wszystkich użytkowników sieci w naszym kraju, które korzystały z internetu w tym okresie. Z kolei samą domenę google.com odwiedziło prawie 27,5 mln internautów.







Rodzaje promocji w Google, które oferują agencje SEO i SEM



Marketing w najbardziej popularnej wyszukiwarce na świecie nazywamy SEM (z ang. Search Engine Marketing) to wszystkie działania mające na celu osiągnięcie jak najwyższej pozycji strony internetowej w wynikach wyszukiwania, w przypadku wpisania przez użytkownika odpowiedniej frazy lub hasła. Wpisywane elementy nazywane są słowami kluczowymi i dzięki nim wyszukiwarka wyświetla linki zgodne z preferencjami internauty.



SEO (z ang. Search Engine Optimization) to natomiast składowa SEM. Celem tych działań jest uzyskanie jak najlepszej widoczności strony w organicznych (darmowych) wynikach wyszukiwania Google. Dotyczą one m.in. wprowadzenia w witrynie internetowej zmian technologicznych i strukturalnych, a także prezentacji na niej wysokiej jakości, unikatowego contentu. Kluczowe z punktu widzenia SEO jest wypromowanie strony dla określonych fraz kluczowych, które wpisują do wyszukiwarki przyszli klienci firmy. Uplasowanie strony na pierwszej stronie w Google zwiększa popularność witryny, co przekłada się na liczbę odsłon oraz konwersji. W ramach SEO nie należy również zapominać o pozyskiwaniu linków (tzw. linkbuildingu).



PPC to natomiast druga składowa marketingu w wyszukiwarce. O ile SEO dotyczyło bezpłatnych wyników wyszukiwania, to PPC (z ang. pay per click) związane jest z płatnymi wynikami wyszukiwania - linkami sponsorowanymi. Mamy tutaj do czynienia z modelem rozliczeniowymi, w którym wydawca serwisu lub strony internetowej płaci za każde kliknięcie.





Wartość rynku reklamowego, na którym operują agencje SEO i SEM



Według badania IAB AdEx przygotowanego wspólnie przez IAB oraz PwC, wartość rynku reklamy online w 2020 roku wyniosła 5,198 mld zł, wobec 4,954 mld zł rok wcześniej. Mamy zatem do czynienia z prawie 5-procentowym wzrostem rok do roku. Dynamika ta jest jednak niższa w stosunku do tego, co obserwowaliśmy rok wcześniej. W porównaniu do danych za 2018 rok, wzrost rok do roku sięgnął wówczas 10,4 procent.



Mimo spowolnienia ogólnego tempa wzrostu rynku reklamy online w 2020 roku, znacznie większym wzrostem charakteryzowała się reklama w wyszukiwarkach. Według danych raportu IAB AdEx, udział tego segmentu wzrósł aż o 12,8 procent z poziomu 32 na 34,4 procent, co jest najlepszym wynikiem w głównej klasyfikacji badania. Spadkiem natomiast charakteryzowała się reklama przez ogłoszenia.



Z kolei z danych Publicis Groupe wynika, że polski rynek reklamowy skurczył się w 2020 roku o 8,6 procent do poziomu 9 mld zł. Rezultat jest i tak lepszy niż w samym pierwszym półroczu. Wówczas w ujęciu rocznym spadek przekraczał 15 procent.



Trzeba jednak zauważyć, że na kurczeniu się rynku reklamowego nie ucierpiała branża reklamy internetowej. Udział tego segmentu wzrósł w ubiegłym roku do 41,1 procent. Jest to efekt nie tylko większej o 4,6 procent wartości tego rynku, ale i spadku pozostałych segmentów. Procentowo najmocniej, bo o prawie 80 procent, spadły wydatki na reklamę w kinach, które zostały szybko i na długo zamknięte. Z kolei wartościowo najwięcej stracił rynek reklamy w telewizji, gdzie spadek wyniósł 443,1 mln zł. Załamanie dotyczyło przede wszystkim drugiego kwartału 2020 roku. Z kolei reklama online wzrosła wolumenowo w 2020 roku o prawie 161 mln zł.



W ramach reklamy online, największy “kawałek tortu” zagarnęła reklama display (48,5 procent), a na drugim miejscu uplasował się właśnie SEM, czyli reklama w wyszukiwarkach (28,2 procent). Istotnym graczem na tym rynku jest również reklama video.







Agencje SEO i SEM wspomagają ecommerce



Według danych IAB, największą aktywnością z punktu widzenia reklamy online, a co za tym idzie również promocji w Google, wykazywał się handel, który zdominował prawie ⅕ tego rynku. Reklama w wyszukiwarkach wykorzystywała przed wszystkim branża związanej z przemysłem komputerowym i usługami telekomunikacyjnymi - tutaj udział przekracza 10 procent. Nieco mniej bo 7-procentowy udział ma branża motoryzacyjna, a także ta związana z żywnościową. Z kolei o jeden punkt procentowy gorszy wynik przypisano branży finansowej, odzieżowej, a także rynkowi sprzedaży książek i muzyki.



Aktywność sektora handlowego potwierdzają również dane Publicis Groupe - na przestrzeni 2020 roku, udział w rynku wyniósł 6,2 procent. Kryzys był jednak widoczny w innych 12 sektorach. Ponad 10-procentowym spadkiem wyróżniał się sektor reklamy żywności, motoryzacji, napojów i alkoholu, a o ponad 20 procent spadła wartość rynku reklamy branży finansowej oraz turystyki, branży hotelarskiej oraz restauracyjnej. Najmniej wydatki ograniczył też sektor telekomunikacyjny oraz branża farmaceutyczna.





Skuteczność Google i działań agencji SEO i SEM



Według danych Sistrix, pierwszy wynik organiczny w wynikach wyszukiwania Google'a jest klikany przez 28,5 procent użytkowników (według wskaźnika CTR). Kolejne wyniki wyświetlania mocno tracą. Przykładowo dziesiąty link wyświetlony w wyszukiwarce odwiedza średnio 2,5 procent internautów.





Według danych Google w każdej sekundzie wyszukiwanych jest ponad 70 tys. fraz, a z tej wyszukiwarki korzysta już ponad 4 mld osób. Z kolei według Blacklink podaje, że rocznie dokonywanych jest 3,5 miliarda wyszukiwań w Google, a Spaktoro twierdzi, że niespełna 93 procent ruchu w internecie ma swój początek właśnie w wyszukiwarce Google.



Warto też wiedzieć, że 63 procent wszystkich procesów wyszukiwania jest inicjowanych przez urządzenia mobilne.





Jak agencje SEO i SEM mogą wspomóc firmę



Badając kwestie reklamy w wyszukiwarkach z jednej strony trzeba zwrócić uwagę na działania nakierowane na osiągnięcie jak najwyższej pozycji w reakcji na wpisywane hasło.

Przydatne również może być wyszukiwanie związane z lokalizacją. Mały przedsiębiorca będzie bowiem chętnie szukał klientów wśród lokalnych klientów. Według danych serwisu Think with Google, 30 procent wyszukiwań jest związanych właśnie z lokalizacją. Z kolei 76 procent osób, które szukają na smartfonach czegoś w pobliżu, dokonuje odwiedzin tego miejsca jeszcze tego samego dnia. Najpopularniejszą informacją, którą szukają internauci w tym przypadku są godziny otwarcia oraz wskazówki dojazdu.

Warto też zadbać o treści wideo na stronie, które Google chętnie pozycjonuje w wynikach wyszukiwania.

Google daje również możliwość targetowania płatnych wyników wyszukiwania, co wpływa na skuteczność takiej reklamy. Sprzedawca może zatem znaleźć klienta poszukującego sprzedawanego przez niego produktu lub usługi o określonych cechach demograficznych.







Skuteczny działania agencji SEO i SEM nie tylko dla branży B2C



Promowanie produktów lub usług w wyszukiwarce może być skuteczne zarówno z perspektywy segmentu B2B jak i B2C. Ta sama osoba w jednej chwili może potrzebować nowych butów lub korepetycji dla dziecka, a w innym będzie szukała tańszego biura lub atrakcyjniejszej oferty telefonu firmowego. Dzięki tak precyzyjnemu narzędziu jakim jest wyszukiwarka Google można spełnić oczekiwania użytkownika. I sprzedać mu niemal wszystko.

Z tego względu warto dbać zarówno o działania mające na celu wypromowanie strony w wynikach organicznych, jak w inwestycje w płatne wyniki wyszukiwania.





Ile kosztuje promocja w Google i działania agencji SEO i SEM?



CPC (z ang. Cost Per Click), to parametr, który wskazuje na koszt jednego kliknięcia w reklamę emitowaną w Google. Ale za reklamy typu display emitowane w sieci reklamowej Google Display Network można także płacić w modelu CPM (Cost Per Miles), czyli za tysiąc wyświetleń.

Budżet reklamodawca ustala indywidualnie, co oznacza, że może na ten cel wydać od nawet kilku do setek tysięcy złotych.





