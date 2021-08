Jak reklamować się przez wideo w internecie i agencje przygotowujące content wideo [RAPORT 2021]

Raport wideo w internecie i agencje wideo

Reklama wideo w internecie to jedna z najskuteczniejszych form marketingowych. Jak ją przygotować? Którą agencję wybrać do współpracy? Jak mierzyć efekty kampanii? Gdzie emitować kontent? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w najnowszym ebooku z raportem Interaktywnie.com.

Wstęp do raportu "Wideo w internecie"

Tomasz Bonek, redaktor naczelny Interaktywnie.com



Warto reklamować produkty i usługi poprzez wideo!



Mimo pandemii, w 2020 roku rynek reklamy online zanotował wzrost rok do roku o 4,9 procent, a jego wartość sięgnęła 5,198 mld zł. Reklama wideo stanowiła 13,8 procent całego tortu reklamowego, plasując się tuż za reklamą typu display, SEM (w Google) oraz ogłoszeniami. Na promocję przez wideo w ubiegłym roku firmy wydały ponad 717 mln zł. Razem z reklamą graficzną udział w rynku reklamy online stanowił prawie 46 procent wszystkich wydatków.



W 2020 roku wartość rynku reklamy wideo sięgnęła w Polsce 717 mln zł

Wraz z postępującą cyfryzacją oraz rozwojem reklamy internetowej, eksperci prognozują kolejne wzrosty segmentu wideo. Raporty rynkowe wskazują na roczne tempo jego wzrostu wynoszące 18 procent, a w ciągu najbliższych lat, czas oglądania treści wideo w internecie może przekroczyć 100 minut dziennie.



Wydatki na reklamę online w 2020 roku



Źródło: IAB/PwC AdEx



W pierwszym kwartale 2021 roku trend wzrostowy rynku reklamy w internecie był kontynuowany, co przełożyło się na jego zwyżkę aż o 16,7 procent rok do roku. Daje to wzrost na przestrzeni roku o około 200 mln zł, do poziomu 1,343 mld zł. Przekładając trzy pierwsze miesiące na cały rok, można spodziewać się, że w 2021 roku będziemy mieli do czynienia z zauważalnym wzrostem.



Segment reklamy wideo w pierwszym kwartale tego roku miał udział na poziomie 12,1 procent, ponownie plasując się za rynkiem SEM, display i ogłoszeniami. Wartość reklamy display w tym okresie wyniosła około 162,5 mln zł.



Oprócz tego, według klasyfikacji dodatkowej IAB/PwC AdEx, 44,8 procent udziału w rynku mają reklamy wideo i display, 30,8 procent stanowią reklamy mobile, a 16,3 procent to reklamy w social mediach.





Wydatki na reklamę online w pierwszym kwartale 2021 roku



Źródło: IAB/PwC AdEx





Internet liderem na rynku reklamowym. Wideo też



Jak wynika z danych Publicis Groupe, w pierwszym półroczu 2021 roku rynek reklamy w Polsce osiągnął wartość 4,828 mld zł. To aż o 20,5 procent więcej w stosunku do danych z analogicznego okresu 2020 roku. Mocny wzrost jest jednak w dużej mierze zasługą zapaści na rynku reklamy we wszystkich kanałach, jakiej doświadczyliśmy w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę dane za pierwsze półrocze 2019 roku, kiedy rynek reklamy wypracował 4,748 mld zł, wzrost w pierwszej połowie 2021 roku wynosi 1,7 procent. Można zatem wnioskować, że budżety reklamowe powróciły do poziomów sprzed pandemii.





Wartość rynku reklamowego w Polsce w pierwszym półroczu 2020 i 2021 roku

Źródło: Publicis Groupe



Z raportu Publicis Groupe wynika, że liderem rynku reklamowego jest internet, nieznacznie wyprzedzając reklamę telewizyjną. Wartość obu segmentów wynosi odpowiednio 2,093 mln zł oraz 2,077 mln zł. Pozostałe klasy mediów, takie jak radio, magazyny, kina czy reklama zewnętrzna pozostały daleko w tyle.





Zmiana wartość poszczególnych segmentów rynku reklamowego w pierwszym półroczu 2020 i 2021 roku (w mln zł)



Źródło: Publicis Groupe



W pierwszym półroczu wydatki na reklamę internetową wzrosły o 403,7 mln zł (23,9 procent). Zyskały na wartości wszystkie jej formy, jednakże największy wzrost zanotowała reklama display i wideo. Procentowy udział tych segmentów w tzw. torcie reklamowym w pierwszy półroczu tego roku wyniósł w sumie 71,1 procent. Udział na poziomie 27,1 procent miał SEM, natomiast pozostałe rodzaje reklam stanowiły 1,8 procent.



W przypadku całego rynku, reklama w internecie stanowi 43,3 procent jego wartości, a tuż za nim znajduje się reklama telewizyjna. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia wykres poniżej.





Udział poszczególnych klas mediów w rynku reklamy w pierwszym półroczu 2020 i 2021 roku



Źródło: Publicis Groupe



Wideo w sieci coraz bardziej popularne



Według prognoz Zenith, do tej pory, w 2021 roku, dziennie spędzaliśmy 70 minut na oglądaniu materiałów wideo w internecie. Dane z Polski nadal są nieco niższe niż w przypadku statystyk światowych, jednakże wartość ta dynamicznie rośnie w ostatnich latach. W stosunku do 2018 roku, czas ten wzrósł o 40 procent. Wzrost jest widoczny przede wszystkim wśród osób młodych, gdzie w coraz większym stopniu wideo w internecie zastępuje tradycyjną telewizję.



Wynikiem ponad 100 minut dziennie, w kwestii oglądania materiałów wideo w internecie mogą się pochwalić już teraz takie kraje jak Chiny oraz Szwecja. Jak dodaje Zenith w swoich prognozach, granicę tą niedługo przekroczy również Kanada, Indie, Meksyk, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone.





Gdzie oglądamy materiały wideo?



Wśród krótkich wideo niekwestionowanym liderem jest YouTube. Według najnowszego badania Mediapanel, autorstwa Gemius, w lipcu 2021 roku serwis ten odwiedziło prawie 20,5 mln polskich internautów, co daje ponad 70-procentowy zasięg.

Wśród portali, za pomocą których można oglądać treści wideo, należy wziąć pod uwagę Facebooka, którego zasięg w lipcu był nieco większy niż YouTube. Skorzystało z niego w sumie 21,4 mln polskich internautów.



Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce w lipcu 2021 roku





Źródło: Gemius



Z kolei wśród serwisów stremingowych najbardziej znany jest Netflix. Na świecie można wymienić również Amazon Prime Video, Disney+ oraz Funimation i Hulu. Z danych Gemius za kwiecień 2021 wynika, że liderem na polskim rynku cały czas jest Netflix z wynikiem niespełna 6 mln użytkowników i zasięgiem 20 procent internautów. Na drugim miejscu znalazł się player.pl, którego oglądało 3,677 mln internautów, a na najniższym stopniu podium jest serwis cda.pl premium (3,567 mln internautów). Na kolejnych pozycjach odnajdziemy HBOGO, TVP.pl - VOD oraz WP.pl - VOD.



Sporym zainteresowaniem cieszy się aplikacja player.pl pozwalająca oglądać treści wideo na urządzeniach mobilnych. W ogólnym rankingu aplikacji znalazła się ona na 6 miejscu.





Prognozy dla rynku wideo



Według danych firmy Zenith, w całym 2021 roku firmy wydadzą 175 mln dolarów na reklamę wideo, o 58 procent więcej niż przed trzema laty. Z kolei rynek wideo dedykowanego do urządzeń mobilnych będzie rozwijał się jeszcze szybciej. Tutaj wzrost może przekroczyć nawet 90 procent względem 2018 roku i wynieść 65 mln dolarów.



Zenith szacuje, że w związku z rosnącym czasem oglądania treści wideo w internecie, wydatki na tego typu reklamę również będą dynamicznie rosnąć. Przewidywane tempo tego wzrostu to 18 procent rocznie. Według prognoz, wzrost ten przewyższy tempo rozwoju rynku reklamy online, a w tym roku wyniesie 61 mld dolarów.



Rozwojowi rynku treści wideo w internecie, a wraz z nim segmentu reklam wideo, będzie towarzyszyć spadek wartość reklamy telewizyjnej. Treściom internetowym dodatkowo sprzyja rozwój prędkości przesyłu danych.



Według prognoz, reklama display w 2023 roku osiągnie udział 30,1 procent w rynku reklamowym, coraz mocniej wyprzedzając rynek reklamy telewizyjnej. Z danych firmy Zenith za cały 2020 rok wynika, że obecnie różnica udziału pomiędzy tymi rynkami wynosi zaledwie 1,1 procent. Natomiast za dwa lata będzie to 5,7 procent.





Dane oraz prognoza udziału poszczególnych klas mediów w globalnych wydatkach reklamowych w 2020 i 2023 roku



Źródło: Zenith